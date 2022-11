Devant les nombreux problèmes de Pokémon Écarlate et Violet, certains joueurs jettent déjà l'éponge et récupèrent leur argent.

Bien que Pokémon Écarlate et Violet ait de bonnes idées, les joueurs déplorent un titre très daté et rempli de bugs. Une finition qui a poussé des utilisateurs à demander des remboursements au plus vite.

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet tourne mal

Même s'il y a une solution de courte durée pour améliorer le framerate de Pokémon Écarlate et Violet, cette réparation de fortune ne règle pas tous les soucis du jeu. Et ils sont légion car le titre est jugé par beaucoup comme étant techniquement catastrophique. Au point où il semble suivre la trajectoire de Cyberpunk 2077.

Sur les forums de Reddit, plusieurs joueurs se sont déjà fait rembourser leur exemplaire numérique. Comme indiqué par Head_of_the_Bordello, Nintendo a restitué l'argent de cet achat à « titre exceptionnel » et a invité l'utilisateur à consulter les tests qui évaluent le produit la prochaine fois.

Sellouthipster a partagé le message envoyé pour obtenir gain de cause :

Bonjour, J'ai acheté Pokémon Écarlate hier soir. J'ai joué une heure ou deux, mais malheureusement, le jeu fonctionne tourne incroyablement mal. Je n'ai pas pour habitude de m'adresser à vous dans ces cas-là, mais franchement, j'apprécierais vraiment un remboursement car je ne me vois pas prendre du plaisir à jouer à ce jeu dans son état actuel. Cela serait-il possible ?

Comme l'autre membre, cette personne a reçu son dû après avoir fourni son adresse mail associé au compte Nintendo, ainsi que le numéro de série de sa Switch. Alors Big N va-t-il répondre positivement à toutes les demandes ? Ce n'est pas dit.

Ce remboursement ferait partie de la politique du constructeur et ne serait valable qu'une fois. En d'autres termes, la raison de ce geste ne serait pas l'état très critiquable de Pokemon Ecarlate et Violet.