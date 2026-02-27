Il y a 30 ans, la franchise Pokemon est entré dans le cœur des joueuses et des joueurs du monde entier. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, nous avons eu droit à une grande conférence avec des annonces dingues. Voici le récap'.

« Depuis 1996 ». Le slogan des 30 ans de Pokemon est clair, nous rappelant que cela fait déjà trois décennies qu'on collectionne les monstres de poche. Rappelant aussi que la plupart d'entre nous ont grandi avec la licence de Game Freak et toutes ses déclinaisons. Pour fêter ce jour si spécial, nous avons eu droit à une belle conférences rythmées par des annonces qui font briller les yeux de tous les fans.

Les meilleurs thèmes Pokemon à portée de main

Évidemment, le Pokemon Presents s'est ouvert sur un vent de nostalgie. Sous la houlette de Nintendo, la Company dévoile des produits dérivés sous forme d'ancienne GameBoy et de cartouches... musicales ! Il s'agit en fait de baladeurs sous forme de mini-consoles portable. 45 cartouches seront disponibles, chacune pour lire un thème musical de la première génération Pokémon. Un vrai cadeau pour les plus vieux fans.

Les prochains championnats du monde s'annoncent

Comme à chaque conférence Pokemon Presents, nous avons eu droit à un focus sur les prochaines compétitions. En l'occurrence, les prochains championnats du monde auront lieu à San Francisco en 2026. Même si vous ne suivez pas l'événement, ça reste un moment important. Nous avons généralement le droit à des cadeaux pour les différents jeux à ce moment-là.

Une sortie mondiale des cartes Pokemon 30 ans

Les collectionneurs vont se réjouir à cette annonce ! C'est désormais officiel, nous aurons droit à des cartes Pokemon 30 ans. Celles-ci semblent ramener d'anciennes cartes sur le devant de la scène. Des versions “remastérisées” pour l'occasion en quelque sorte. En outre, le fameux anniversaire sortira en simultané dans le monde entier.

La conférence nous a également rappelé la sortie du booster Merveilles de Paldea est disponible dans Pokemon Pocket. Cela vous fait une centaine de nouvelle cartes à collectionner sur mobile. Mais en plus de cela, le jeu de DeNa et Creatures Inc prévoit de vous offrir plein de cadeaux, notamment des Sabliers, pur les 30 ans.

Go, Master ex, Café, Unite et surtout une date pour Pokemon Champions

Si vous jouez toujours à Pokemon Go, le Pokemon Presents a une bonne nouvelle pour vous. La région de Kalos va êtrez représentée en nombre à présent dans le jeu mobile phénomène. Ce n'est pas le seul titre à voir des nouveautés pour les festivités. Party Remix compte aussi célébrer les 30 ans comme il se doit.

Si vous misez davantage sur les combats, vous aurez le plaisir de retrouver Red dans Master ex. Quant aux amateurs de MOBA sur Nintendo Switch et mobile, Pokemon Unite accueille également de nouveaux spécimens. En l'honneur des premiers jeux de la franchise, les trois oiseaux légendaires, Artikodin, Électhor et Sulfura entre dans l'arène.

Enfin, le nouveau jeu nomade par excellence s'est de nouveau montré. Pokemon Champions, qui mettra l'accent sur les combat en ligne, met en lumière son expérience à la fois sur mobile et Nintendo Switch. Ceux qui rêvent de devenir les meilleurs dresseurs et d'affronter les autres joueuses et joueurs pourront s'en donner à cœur joie à partir d'avril 2026.

De belles nouveautés sur Nintendo Switch

Le Pokemon Presents ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur la sortie du jour. Nous avons eu droit à un nouveau court trailer pour annoncer le lancement des versions Vert Feuille et Rouge Feu sur Nintendo Switch 1 et 2. En plus, nous avons une bonne nouvelle : après tous les doutes, nous avons maintenant conformation que les jeux sont bien compatibles avec le service Home.

Mais ce n'est pas tout ! Une autre surprise attend les amateurs de rétrogaming cette fois. Un nouveau jeu rejoint le catalogue GameCube de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Dès le mois de mars, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Pokemon XD Le Souffle des Ténèbres, un jeu d'aventure dans la lignée de Colosseum.

Un cadeau pour le DLC de Pokemon ZA

Tant qu'à fêter la licence en grand pendant le Pokemon Day, la conférence s'est offert un trailer consacré au DLC Méga-Dimension de Légendes ZA. Dedans, on y découvre un tas de méga-évolutions pour des combats encore plus intenses. Mais, surtout, un nouveau Cadeau Mystère est disponible. Obtenez une Carchacrokite Z grâce à une quête spécial pour obtenir un Mega-Carchakok Z en jeu.

Pokemon Pokopia montre encore des nouveautés

À quelques jours de la sortie, on ne pouvait pas faire l'impasse sur Pokemon Pokopia. Ce jeu au croisement d'Animal Crossing pour le gameplay et de Minecraft pour le design en voxel des constructions promet une expérience toujours plus riche. La présentation du jour nous dévoile Rongrigou, qui fera office de cuisinière. Grâce à elle, nous pourrons dévorer de bons petits plats pour obtenir plus de force.

De plus, nous avons eu un aperçu du mode multijoueur de Pokemon Pokopia. Là aussi, comme dans Animal Crossing New Horizons, il sera possible de rendre visite à d'autres joueuses et joueurs sur leur île. D'ailleurs, vos monstres de poche favoris pourront vous accompagner dans ces expéditions. Alors si le cœur vous en dit, le jeu sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026. Si vous le précommandez, vous aurez même droit à un tapis Métamorph en guide de cadeau in-game.

Pokemon Vents et Vague, la 10G est officiellement annoncée

Le clou du spectacle ne pouvait pas être autre que l'annonce de la 10ᵉ génération. C'est désormais officiel, les prochains jeux principaux s'appelleront Pokemon Vents et Pokémon Vagues. Implantés dans une région sous forme d'archipel visiblement, ces deux titres marquent enfin un bon en avant dans l'aspect graphique de la franchise. L'accent mis sur l'eau semble même suggérer que la vie sous-marine sera explorée.

Si l'atmosphère de Pokemon Vents et Vagues promet de rappeler celle de Soleil et Lune, il est encore trop tôt pour penser aux spécificités de gameplay de ces prochains opus. Mais cela ne nous empêchera pas de tomber en pamoison devant les trois nouveaux starters que sont Broussatif (un oiseau de type plante), Caloulou (un chien de type feu) et Ogéko (un gecko de type eau). Vous pourrez choisir celui qui vous plaît le plus en 2027 sur Nintendo Switch 2.

Revivez la conférence des 30 ans avec le replay