Pokemon Ecarlate et Violet ont encore de beaux jours devant eux. Les deux derniers jeux de la Nintendo Switch profiteront prochainement de deux extensions payantes afin que les fans puissent prolonger leurs aventures à Paldea. Cependant, du changement se profile pour la franchise et ça n’a rien à avoir avec des projets autour des NFT.

Une restructuration du côté de Pokemon

La licence Pokemon est entre les mains de deux entreprises : The Pokémon Company et Creatures Inc. La première s’occupe principalement du développement des jeux principaux, dont Écarlate et Violet, et la seconde de certains spin-off, du design des créatures, des produits dérivés mais aussi du jeu de cartes. A la tête des deux firmes, un seul homme : Tsunekazu Ishihara, dont vous voyez régulièrement la petite tête sympathique lors des présentations autour de la licence. Il quitte finalement ses fonctions de PDG chez Creatures Inc, tandis que son bras droit, Hirokazu Tanaka, abandonne son rôle de vice-président exécutif. Il sont respectivement remplacés par Yuji Kitano (Pokemon TGC) et Tomotaka Komura.

Pas de panique, Tsunekazu Ishihara conservera en revanche son statut au sein de The Pokemon Company et son droit de regard sur la licence en général. On peut supposer qu’assumer ses fonctions dans les deux sociétés devenait plus compliqué au fil des ans. Quant au compositeur de Metroid et Mother, Hirokazu Tanaka, sa situation est plus floue. Pour l'heure, on ne sait pas s’il occupe un nouveau rôle ou non au sein de l’une des deux entreprises.

Tsunekazu Ishihara

Quel impact pour les jeux Pokémon ?

La question que les joueurs se posent naturellement concerne les prochaines productions. The Pokemon Company étant le développeur des tous les jeux principaux il n’y aura pas de gros bouleversements. La question semble plus légitime pour le très attendu Detective Pikachu 2 concocté par Creatures Inc. L. Le jeu annoncé en 2019 sur Nintendo Switch est silencieux depuis des années, mais ces départs ne devraient pas impacter directement son développement non plus.

Nous n’avons cependant vu aucune image du jeu ni eu d’informations. Un développeur avait néanmoins laissé entendre que la suite était à un stade avancé et « en passe de sortir ». Peut-être aurons-nous des nouvelles lors d'un prochain Nintendo Direct ? Les événements à venir pourraient en effet être riches en annonce. Shigeru Miyamoto a fraichement déclaré que le futur jeu Mario serait annoncé lors d'un de ces showcases.