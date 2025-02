Les fans de Star Wars ont le « May the 4th » et ceux des petites créatures à chasser, capturer et collectionner ont le Pokémon Day. Une célébration annuelle qui met en avant la franchise culte et qui, pour les joueuses et joueurs du monde entier, est un événement propices à des annonces ou mises à jour sur les jeux vidéo actuels et futurs. Une fois encore, on a eu une présentation Pokémon Presents avec une vraie révélation de Pokemon ZA, ou encore un nouveau titre qui va vous rendre fous.

Un nouveau jeu Pokemon annoncé sur Switch et Nintendo Switch 2

On n'a malheureusement toujours pas de date de sortie pour Pokemon ZA, mais au moins, on sait à quoi il ressemble, en plus d'avoir eu des informations sur les nouveautés de cet épisode principal. Durant ce nouveau Pokémon Presents, on a également eu le droit à l'annonce d'un tout nouveau jeu Pokemon Champions.

Une expérience multijoueur qui sortira sur mobiles et Nintendo Switch, où les joueurs pourront importer des créatures de précédents jeux, notamment de Pokémon Go et de Pokemon Ecarlate & Violet, en les déposant sur la banque Pokémon Home, puis en les transférant vers Champions. De plus, le premier teaser semble confirmer le mélange de toutes les générations, ainsi que le retour de fonctionnalités adorée comme les Méga-Évolutions ou la Téracristilisation. On sait encore peu de choses, mais les fans de Stadium devraient être ravis, puisqu'ils attendent une formule de ce type depuis longtemps. À noter que les batailles de Pokemon Champions seront cross-platform entre le mobile et la Switch, et qu'il y potentiellement une cross-progression, mais c'est encore à confirmer.

« Ce nouveau jeu, axé sur les combats, mettra en œuvre des mécaniques familières tels que les types de Pokémon, les capacités et les mouvements, créant ainsi un environnement propice à des stratégies riches et variées pour les nouveaux dresseurs comme pour les plus expérimentés. [...] Vous pourrez aussi ramener des Pokémon classiques de Pokémon HOME ! Attendez-vous à des combats multiplateforme aux côtés de vos Pokémon préférés sur Nintendo Switch et sur mobile, avec une variété de modes différents disponibles pour l'expérience que vous souhaitez ». Pokemon Champions n'a pas de date de sortie pour le moment.

Source : Pokémon Presents du 28 février 2025.