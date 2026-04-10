Pokemon Champions est disponible, mais ce n'est pas le gros jeu incontournable que tout le monde espérait, les fans sont déçus et pour de bonnes raisons.

Disponible depuis quelques semaines, Pokemon Pokopia a littéralement mis tout le monde d'accord. Avec son ingénieux mélange de Minecraft, de Pokemon et d'Animal Crossing, le succès a été immédiat, un véritable system seller. Dans son ombre, c'est un tout autre titre très prometteur qui a vu le jour, Pokemon Champions, et si sur le papier c'est un jeu extrêmement attendu par bon nombre de fans, dans les faits, c'est une petite douche froide et les joueurs ne sont évidemment pas tendres.

Pokemon Champions ne fait pas l'unanimité

Pokemon Champions a pour objectif de proposer la quintessence des combats compétitifs, dans un format et un environnement entièrement adaptés et dédiés. C'est une dimension qui paraît toujours sous-exploitée dans les jeux principaux, et ce même si ça s'est nettement amélioré au fil du temps et que les championnats du monde existent depuis la nuit des temps. Pokemon Champions devait changer ça, mais pour le moment, ce n'est pas le rêve tant espéré. Sur le papier, le jeu nous dit qu'il est possible de transférer ses pokemon depuis Pokemon HOME, suggérant que l'on peut embarquer des créatures qui nous suivent depuis des années, ou des pokemon strat que l'on aura entraînés avec minutie pour en faire des bêtes de combat.

Malheureusement, dans les faits, ce n'est pas encore ça. Pokemon Champions manque d'équilibrage et propose un peu moins de 200 créatures là où il en existe plus de 1 000. Le règlement n'est pas encore tout à fait clair, il manque aussi beaucoup de contenu, notamment certains objets clés utilisés par beaucoup depuis des années, sans compter les nombreux bugs qui peuvent complètement changer la dynamique des combats (mauvais calcul des priorités dû aux stats, comportement étrange de certaines attaques ou de certains statuts…) la liste est malheureusement assez longue et les patchs seront vraiment nécessaires.

Des problèmes gênants pour un jeu 100% compétitif, les joueurs enragent

Si les bugs et autres problèmes ne sont généralement pas trop gênants lorsque l'on joue à un jeu solo, c'est bien plus difficile à digérer lorsqu'il s'agit de compétition, là où chaque statistique, comportement et coup doivent être calculés. Pokemon est déjà une licence pointée du doigt pour son aléatoire parfois frustrant, mais dans le cas de Pokemon Champions, l'instabilité supplémentaire rend la chose pas très agréable pour les plus pointilleux.

Heureusement, mine de rien, il s'agit de soucis qui peuvent très vite être réglés et ils le seront certainement. Quant à l'augmentation du nombre de Pokemon éligibles, il faudra là aussi attendre de nouvelles mises à jour. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de joueurs font déjà entendre leur colère. Si certains affirment s'amuser, ils ne cachent pas leur frustration pour autant, comme Joe Merrick, la tête derrière Serebii, un site spécialisé consacré à la licence de Game Freak. Et des réactions comme la sienne, il en existe des centaines, et parfois bien plus salées.

Pokemon Champions a donc encore du chemin à faire avant de devenir réellement incontournable. Il devrait cependant en prendre le chemin puisque la Pokemon Company a de grands projets pour le jeu et compte lui faire une place de choix au sein des compétitions officielles. Le jeu est pour le moment disponible sur Nintendo Switch 2 & Switch 1, et le sera prochainement sur mobile également.