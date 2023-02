On pourrait presque l’oublier, mais la licence Pokemon a déjà quelques kilomètres au compteur. Avec tout ce chemin parcouru, la franchise est passée par la case spin-off et l’un d’eux pourrait revenir sur Nintendo Switch. Ça tombe bien, c’en est pour lequel la communauté a un certain affect.

Le 27 février 1996, les tous premiers jeux Pokemon sortaient au Japon. 27 ans plus tard, la licence est devenue l’une des sagas les plus rentables en attestent les ventes colossales de Pokémon Écarlate et Violet sur Nintendo Switch. Pour célébrer ce jour spécial, The Pokémon Company va présenter l’avenir de la saga, y compris des jeux à venir. L’un d’eux pourrait s’être dévoilé avec un peu d’avance et signer le retour d’un spin-off très apprécié.

Pokemon Donjon Mystère bientôt de retour ?

Comme chaque année, le Pokemon Day devrait apporter son petit lot d’annonces. Du côté de la Nintendo Switch, tous les regards sont évidemment tournés vers Pokémon Ecarlate & Violet, alors que les rumeurs autour d’un gros DLC se font plus persistantes. En plus d’une mise à jour, un contenu additionnel conséquent pourrait être dans les tuyaux, tout comme l’inévitable compatibilité avec Pokémon HOME. Les jeux Nintendo 64 Pokémon Stadium 1 et 2, déjà annoncés l’année dernière, devraient profiter de l’occasion pour enfin faire leur arrivée sur le Switch Online. Un spin-off oublié pourrait néanmoins créer la surprise si l’on se fie aux entrailles du site commémorant l’événement.

Les données de la page Pokémon Together, indiquent en effet qu’une annonce d’un jeu par Spike Chunsoft pourrait être prévue ce lundi 27 février 2023. Un studio à qui l’on doit les Pokemon Donjon Mystère depuis 2005. S’il est possible que les développeurs préparent un spin-off inédit, tout porte à croire que la saga signerait prochainement son retour. Le dernier titre en date remonte seulement à 2020, cependant Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours DX était un remake des premiers épisodes. Les fans espèrent de nouvelles aventures inédites, permettant de voir les nouvelles générations à l’action. Les pincettes sont évidemment préconisées jusqu'à une éventuelle officialisation. Rendez-vous dans les jours qui suivent pour en avoir le cœur net et découvrir toutes les nouvelles annonces autour de Pokemon.