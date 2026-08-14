Les joueuses et joueurs Pokemon de longue date verra bientôt un service fermer ses portes. Nintendo a donné la date exacte. Mais il y a quand même une bonne nouvelle en parallèle.

Nous aurions dû le voir venir ! Après l'annonce de la fin prochaine des services en ligne sur Nintendo 3DS, l'arrêt de Banque Pokemon est officiellement acté pour le 26 février 2027. La nouvelle vient de tomber avec du nouveau en revanche pour le service Home. Une page se tourne ainsi pour de vraie pour les fans après quasiment 13 ans. On vous donne tous les détails.

Banque Pokemon devient gratuit mais va se clôturer bientôt

Lancé en décembre 2013 en Asie pour rebondir sur la sortie de Pokemon X et Y, c'est début 2014 que nous le découvrions en France et en Europe en général. Ancêtre de Home, le service Banque Pokémon a été mis en place à l'époque pour pouvoir stocker vos monstres de poche en ligne et y accéder d'un jeu à l'autre. Une belle façon de pouvoir conserver votre équipe et compléter votre Pokédex.

Seulement, dans 6 mois, Banque Pokemon va s'arrêter. À la fin du mois de février 2027, les joueuses et joueurs Nintendo 3DS n'auront plus accès au stockage en ligne. Compte tenu de cette annonce, la Pokémon Company a décidé de rendre gratuit leur service. Une petite consolation donc.

Si vous avez vous-même recours à Banque Pokemon, vous ne paierez donc plus d'abonnement à partir de maintenant. Rassurez-vous également, votre collection n'est pas perdue d'avance (contrairement à Orelsan). Vous pouvez effectivement la transférer vers le service Home, compatible avec les Nintendo Switch 1 et 2, iOS et Android.

Quelle est la date de fin du service de banque pour la Nintendo 3DS ?

Après un peu plus de 13 ans, le stockage en ligne des monstres de poche va donc prendre fin pour les joueuses et joueurs Nintendo 3DS. C'est confirmé, le service Banque Pokemon ne sera plus accessible à compter du vendredi 26 février 2027 (3 heures du matin).

Pokemon Home reste debout sur Nintendo Switch et mobile

Tandis qu'une ère se termine, Pokemon Home prend le relai. Le service de stockage de vos monstres de Poche reste lui bien en place sur les différentes générations de Nintendo Switch, ainsi que sur mobile iOS et Android. Vous pouvez donc transférer vos créatures obtenus sur les jeux Nintendo 3DS sans attendre si vous les stockiez sur la Banque.

Ce n'est pas tout, Pokemon Home a également une bonne nouvelle. Les récents jeux rétro resortis sur Nintendo Switch vont enfin être compatibles avec le service. Ainsi, dès le mois d'octobre (la date exacte doit encore être précisés), vous pourrez vous en servir pour ces deux versions :

Pokémon Rouge Feu

Pokémon Vert Feuille