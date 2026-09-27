En l’espace de trois décennies, la licence Pokemon aura connu de nombreuses évolutions et expérimenté toutes sortes de concepts. De la version Rouge et Bleu originale au dernier Légendes Z-A, en passant par des spin-off comme Pokemon Pokopia ou encore Pokemon Snap, les jeux Nintendo auront réussi à parler à différents publics. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que pourrait donner un jeu de Game Freak avec des combats à la Clair Obscur Expedition 33 ? Grâce à ce concept réalisé par un fan, vous n’avez plus besoin de vous poser la question.

Quand Pokemon rencontre Clair Obscur, voilà le résultat

Dans une vidéo baptisée « What if Pokemon had the Clair Obscur Expedition 33 battle system? » (soit « Et si Pokemon avait le système de combat de Clair Obscur Expedition 33 » en bon français), le YouTubeur BelmontesArt a en effet illustré une telle possibilité à l’aide d’une animation 3D, réalisée par ses soins à partir du logiciel Blender. « J’apprécie beaucoup l’aspect cinématographique du gameplay de Clair Obscur Expedition 33, alors je me suis dit que ce serait une expérience sympa de le combiner avec Pokemon », écrit-il dans la description de la vidéo.

Et il est clair que cela en valait la peine, puisque le résultat a alors assurément de quoi faire rêver. Pourtant, la vidéo en question, qui dévoile un combat opposant Archéduc, Amphinobi et Dracaufeu à Ultra-Necrozma, ne dure pas plus d’une minute montre en main. Mais entre la mise en scène, qui reprend dans les grandes lignes celle du titre de Sandfall Interactive, et l’ambiance qui se dégage du concept au global, difficile de ne pas ressortir de ce visionnage avec l’envie furieuse de voir un tel Pokemon être développé à l’avenir.

Les fans de Pokemon sont complètement sous le charme

« C’est exactement à ça que je m’attendais pour un Pokemon RPG moderne », a d’ailleurs commenté un internaute, avant de féliciter BelmontesArt pour son travail. Et il est loin d’être le seul à être de cet avis, puisque son message enregistre pas moins de 3 700 likes à l’heure où sont écrites ces lignes. « Concevoir avec désinvolture la chose la plus géniale connue de l’homme comme si ce n’était rien », écrit avec humour un autre fan de Pokemon, lui aussi sous le charme du concept. « On a donc un nouveau moment ‘Nintendo, embauchez ce type’ ici », affirme enfin un dernier.

En route vers le MMO pour la franchise ?

Et qui sait, peut-être cela finira-t-il bel et bien par se produire un jour, notamment si la grande communauté de Pokemon se débrouille pour faire passer le message auprès de Game Freak et Nintendo comme elle sait toujours si bien le faire. En attendant, à en croire les dernières rumeurs, tout porte à croire que la prochaine grande évolution de la franchise devrait se tourner vers un style plus MMO, qui devrait doucement s’accélérer avec l’arrivée de la Gen 10 avant de prendre son envol au cours de la Gen 11. Cela étant dit, l’un n’empêche pas l’autre non plus.

Source : BelmontesArt