Depuis toujours, Pokemon a pris l'habitude de faire des remakes de ses précédents jeux et de les glisser entre les nouveaux épisodes. Le problème, c'est que ça a commencé sur Game Boy Advance et que depuis, plusieurs jeux sont impossibles à trouver pour le commun des mortels. Avec l'arrivée du Nintendo Switch Online et de ses collections de jeux classiques, les fans n'attendaient plus qu'une chose : l'arrivée des anciens jeux Pokemon sur Nintendo Switch. À ce sujet, il se pourrait bien que l'on ait une bonne et une mauvaise nouvelle.

Pokemon serait sur le point de faire une énorme annonce, mais...

À l'approche du Pokemon Day calé le 27 février prochain, les rumeurs repartent de plus belle. Plusieurs informateurs, réputés lorsqu'il s'agit de la licence, affirment que l'un des jeux les plus appréciés de la licence reviendrait sur Nintendo Switch, mais pas comme tout le monde le voudrait. Selon eux, Pokemon Vert Feuille et Rouge Feu feraient leur grand retour avec quelques améliorations modernes, comme une compatibilité avec Pokemon Home notamment. Malheureusement, contrairement à ce que les fans espéraient, ils ne seraient visiblement pas prévus pour intégrer les catalogues classiques disponibles avec l'abonnement Nintendo Switch Online. Au lieu de ça, ils seraient proposés sur l'eShop de la Nintendo Switch 2. On nous avance également le prix de vente de 30 €, ce qui serait franchement élevé pour la copie numérique d'un simple portage. Pokemon Vert Feuille et Rouge Feu sont sortis sur Game Boy Advance en 2004.

Les deux informateurs n'ont pas donné plus de détails concernant ces rumeurs. À n'en pas douter, si annonce il y a, elle se fera lors du rendez-vous anniversaire le 27 février prochain. L'évènement devrait être très important cette année puisqu'il signe au passage les 30 ans de la licence. On s'attend notamment à une annonce de la GEN 10 de Pokemon, qui elle aussi, a fait l'objet de très nombreux leaks dernièrement.

