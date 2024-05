Derniers jeux en date, Pokemon Écarlate et Violet ont marqué le renouveau des principales itérations de la franchise. Accompagnés fin 2023 de leur DLC, ils continuent de ravir les fans. Il faut dire que cette neuvième génération des monstres de poche apporte un vrai vent de fraîcheur sur une formule efficace, mais éculée.

Dès lors, les joueurs et joueuses sont curieux de voir ce que la prochaine gen' leur réservera ! D'autant plus que, depuis le tout premier opus en 1996, chaque nouvelle génération arrive trois ans après la précédente. En ce sens, nous devrions voir un nouveau binôme vidéoludique débarquer sur nos consoles l'année prochaine... à moins que les plans de Nintendo et Game Freak aient changé ?

De nouveaux leaks à capturer autour de la 10e génération de Pokemon

L'agenda Pokemon est surbooké ces derniers temps, avec de nouveaux spin-off qui se déploient. Alors il semblerait bien qu'il y ait des embouteillages pour la sortie de la 10G... C'est en tout cas ce que rapporte Centro LEAKS, le compte X | Twitter spécialisé sur l'actualité de la franchise à succès de Nintendo.

D'après les informations du compte, la dynamique de trois ans entre deux générations de Pokemon, qui dure depuis presque 15 ans maintenant, pourrait bien être brisée avec la prochaine. De fait, on ne devrait pas avoir les nouveaux opus principaux avant... 2026 ! Symboliquement, cela coïnciderait avec le 30e anniversaire de la franchise et pourquoi pas une sortie de celle qu'on appelle « Nintendo Switch 2 », soit la prochaine console de Nintendo ?

Screenshot du 21 mai 2024. © Gameblog.

Le leak donne également des informations sur d'autres jeux attendus, qui justifieraient d'autant plus ce “retard” de la 10G. De fait, le retour du jeu de cartes à collectionner sous forme de jeu vidéo serait la grosse sortie Pokémon de 2024. Le premier jeu du genre dans l'univers des monstres de poche était sorti à l'époque sur GameBoy Color. Depuis, calme plat... Mais Nintendo semble bien décider à remettre la formule en avant avec une série animée dédiée et l'entrée du jeu d'origine dans le catalogue du Nintendo Switch Online.

Ensuite, nous nous attendons à retrouver la deuxième itération d'un nouveau modèle dans la franchise : Légendes Pokemon Z-A. Faisant suite à Arceus, ce nouveau volet devrait nous plonger dans le passé de la sixième génération. Annoncé lors du dernier Pokemon Presents, Z-1 est prévu pour 2025. Cependant, Centro LEAKS nous invite à ne pas l'attendre trop tôt l'an prochain...

Espérons, dès lors, que ce temps de développement rallongés pour la dixième génération Pokemon permettra d'offrir des jeux plus stables. Nous comptons sur Game Freak et la Pokémon Company pour ne pas reproduire l'erreur d'Écarlate et Violet, sortis avec autant de bugs que le Pokedex peut répertorier de créatures... Qui plus est pour un anniversaire aussi important !