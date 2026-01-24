Toutes les semaines, pour célébrer l’anniversaire de la licence, Pokemon Ecarlate & Violet vous proposent de mettre vos talents de dresseur à l’épreuve avec des raids redoutables.

Le 30e anniversaire de Pokemon approche à grands pas. La conférence annuelle dédiée à la licence s’annonce plus exceptionnelle que jamais. La Gen 10 est particulièrement attendue pour l’occasion, tout comme des informations sur les mises à jour des jeux toujours en service et quelques surprises. Par ici, on croise les doigts, et tout ce qui peut l’être, pour enfin voir débarquer les classiques dans le Nintendo Switch Online. Pokemon Ecarlate & Violet, eux, n’ont pas perdu de temps pour lancer les festivités. Depuis deux semaines, chaque weekend est rythmé par de nouveaux raids redoutables mettant à l’honneur certaines des créatures les plus emblématiques de la licence, dans des versions surpuissantes.

Un Tortank surpuissant à capturer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Nouveau weekend, nouveau raid. Game Freak continue d’occuper les joueuses et les joueurs. Jusqu’au 30 janvier 2026 à 0h59, heure française, un Tortank surpuissant fait son grand retour dans les raids Téracristal 7 étoiles. Pour l’occasion, cet adversaire redoutable troque ses habitudes aquatiques pour le type Téracristal Acier. Même les dresseurs les plus expérimentés de Pokemon Ecarlate & Violet devront se préparer avec minutie, car ce Tortank n’hésitera pas à transformer les joueurs les plus présomptueux en chair à canon, comme le rappelle son Insigne Surpuissant. Voici dans le détail ses statistiques, histoire que vous puissiez vous préparer :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Acier

: Acier Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois

: Une seule fois Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Hydrocanon Luminocanon Aurasphère Mur de Fer Repli Exuviation Danse Pluie

:

Ce nouveau raid 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet vous demandera peut-être d’appeler des renforts. On rappelle dans ce cas qu’un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour défier ce Tortank en coopération. Ce dernier ne sera capturable qu’une seule fois, mais pourra être affronté autant de fois que nécessaire. Pour relever le défi, il vous faudra toutefois mettre à jour Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet pour voir le Tortank apparaître. Voici dans le détail la marche à suivre :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : Pokémon Company