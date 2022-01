Jim Ryan avait pris le soin de faire en personne le déplacement à Las Vegas pour présenter le PlayStation VR2 aux participants du CES 2022. L'occasion était toute trouvée pour officialiser la manette haptique qui l'accompagnera, le PlayStation VR2 Sense, parler de son écran OLED ou encore son unique câble qui pourrait apporter un peu de sérénité aux habitués des espaces étriqués. Joie ?

Un pète au casque ?

L'autre grosse annonce autour du PlayStation VR2 concernait évidemment sa première exclusivité, Horizon Call of the Mountain, développé par Firesprite en collaboration avec Guerrilla Games. Mais si les joueurs peuvent déjà penser à l'avenir, pourront-ils également cultiver le passé de la réalité virtuelle via le futur casque de la PS5 ? En effet, le sujet de la rétrocompatibilité a son importance, à plus forte raison que Sony ne s'est pas montré des plus à l'aise avec le sujet durant les mois précédant la sortie de la PS5.

Parce qu'il n'a sans doute pas envie de racheter une fois encore tout ou partie de sa ludothèque à la sortie du PlayStation VR2, le journaliste d'Axios Stephen Totilo a profité du salon de la high-tech pour mettre les pieds dans le plat :

J'ai demandé à Sony si le PlayStation VR2 sortirait en 2022 et s'il serait rétrocompatible avec les jeux du premier (quelque chose que beaucoup de gens m'ont demandé), Ces deux points n'ont pas été évoqués. Le représentant de Sony m'a dit qu'ils n'avaient rien à annoncer pour le moment. Restez à l'écoute...

Et voilà. Comme on pouvait s'y attendre, les joueurs seront priés de rester dans le flou jusqu'à une prise de parole officielle. Qu'ils se consolent : le PlayStation VR2 ne possède pour l'heure ni prix, ni date de sortie.

Qu'espérez-vous de la part de Sony ? Quels jeux aimeriez-vous redécouvrir sur PS VR2 ? Faites-nous part de vis avis virtuels dans les commentaires ci-dessous.