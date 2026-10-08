Après des années de tentative au succès mitigé, PlayStation semble définitivement abandonner cet accessoire en revendant sa technologie à la concurrence.

3 ans après un PlayStation VR 2 sous tous rapports de solide facture, mais aux ventes décevantes, malgré une baisse de prix l'an dernier, forçant son constructeur a progressivement totalement l'abandonner, ainsi que les studios de développement de jeux VR, un récent rapport indique que Sony aurait définitivement décidé de couper les ponts en procédant à une cession historique de centaines de brevets au profit d'une entreprise bien plus intéressée par la réalité virtuelle/augmentée : Meta.

Quelle est la teneur de l'accord entre Sony/PlayStation et Meta autour de la VR ?

Comme l'a d'abord rapporté ZDNet Korea, un transfert officiel de 43 brevets américains aurait eu lieu entre juin et septembre 2026, entre Sony et Meta incluant des brevets relatifs aux casques de réalité virtuelle, augmentée et mixte, soit des technologies propres au PlayStation VR.

Ces brevets, déposés par Sony entre 2010 et 2022, couvrent en effet notamment le traitement de l'information spécifique aux applications XR, les visiocasques et divers types de lunettes XR, que l'on retrouve de façon plus prévalente sur le PlayStation VR 2.

Selon l'accord de confirmation de cession signé par les deux entreprises en décembre 2025, un total de 419 brevets internationaux devrait faire l'objet d'un transfert, indique ZDNet. Parmi eux, 180 sont des brevets américains, tandis que les 239 proviennent du Japon, de la Chine, de la Corée ou encore de Europe.

© PlayStation

Quel avenir pour la VR chez Sony suite à cet accord ?

Ce transfert massif de brevets de Sony vers Meta pourrait laisser penser que le géant japonais entend réduire considérablement ses ambitions en matière de matériel XR et donc autour du PlayStation VR 2. Et pour cause, puisque sa sortie n'a connu le succès escompté par son constructeur, qui a progressivement laissé tomber le marché trop de niche de la réalité virtuelle. La faute notamment à un prix du PSVR 2 trop élevé et un catalogue de jeux bien trop restreint, malgré l'excellente fiche technique de l'appareil.

À noter que le PlayStation VR 2 n’est cependant pas le seul casque XR produit par Sony, bien qu’il soit le plus important. L’entreprise commercialise également un casque de réalité mixte autonome destiné aux professionnels, conçu en collaboration avec Siemens.

Ce transfert de tant de brevets au profit de Meta semble toutefois indiquer une volonté franche de Sony d'abandonner ce marché, et par extension les jeux en VR par l'entremise du PlayStation VR 2. Il convient cela dit de noter que, malgré le caractère apparemment officiel de cette cession, aucune des deux sociétés n'a encore fait de déclaration à ce sujet.

Source : ZDNet Korea