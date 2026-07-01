S’il y a bien une chose qu’on ne pourra pas enlever à PlayStation, c’est sa détermination sans faille. En effet, la firme a beau avoir multiplié les succès au cours des dernières années, l'une de ses stratégies en particulier a tout de même lamentablement échoué : celle de son virage live-service. Annulations en pagaille (The Last of Us Factions, God of War), lancements ratés (Destruction AllStars, Concord, Marathon), développements compliqués (Fairgame$), on ne peut pas dire que le bilan soit des plus brillants. Et pourtant, la firme persiste et signe : elle n’entend pas s’arrêter là.

PlayStation veut continuer d’investir dans les jeux service

À l’occasion d’une récente interview accordée à Famitsu, Hideaki Nishino, président de Sony Interactive Entertainment, a en effet réaffirmé la volonté de PlayStation d’investir massivement dans les jeux service, qu’ils estiment avoir un fort potentiel pour toucher plus de joueurs à grande échelle. Plus important encore, ce dernier assure avoir pour objectif de « redynamiser le marché grâce à des contenus first-party et third-party », en testant notamment de nouvelles approches dans un secteur qu’il considère encore comme étant relativement récent.

« Nous ne nous concentrons pas uniquement sur la promotion des nouvelles sorties, mais nous réfléchissons également à ce que nous pouvons faire avec les titres plus anciens à moyen et long terme », a-t-il notamment assuré. Car il est vrai qu’au milieu de tous ses échecs, PlayStation a tout de même rencontré quelques succès avec des titres comme Gran Turismo 7 et Helldivers 2, qui continuent régulièrement d’accueillir de nouveaux contenus. « Avec les jeux en ligne, il est important de proposer régulièrement du contenu », insiste Nishino.

« Le genre en lui-même est relativement récent, et je pense que beaucoup de gens tentent différentes approches. Nous souhaitons donc nous aussi continuer à relever des défis dans ce contexte ». Cela explique d’ailleurs pourquoi un certain nombre de jeux service sont encore à venir du côté de chez PlayStation, à l’instar notamment de MARVEL Tokon Fighting Souls, attendu pour le 6 août prochain sur PS5 et PC ; ou encore Horizon Hunters Gathering et Horizon Steel Frontiers, à venir d’ici l’année prochaine et au-delà.

© Arc System Works / Sony Interactive Entertainment

Quitte à insister, il y a une autre voie à explorer

Pourtant, quitte à investir coûte que coûte dans un secteur ouvertement bouché, il y a une voie que PlayStation pourrait suivre en limitant les risques humains comme financiers : celle des fameux « friendslops ». Extrêmement nombreux sur PC, ces derniers sont réputés pour être des productions indépendantes à très petit budget, qui n’ont parfois aucun mal à séduire massivement les joueurs. Among Us, notamment, est considéré comme l’un des premiers jeux majeurs en la matière, et a depuis été suivi par de nombreux autres.

Rien que ces dernières années, des titres comme Lethal Company, Chained Together, R.E.P.O. ou encore Peak ont par exemple explosé auprès de la communauté PC ; au même titre que Meccha Chameleon, sorti le 10 juin dernier. Il suffit de voir les chiffres réalisés par ce dernier, qui sont assurément du genre à faire rêver les éditeurs comme PlayStation, pour s'en rendre compte. On parle en effet de plus de 10 millions de jeux vendus en l’espace de deux semaines, pour plus de 7 milliards de dollars rapportés en moins d’une semaine.

À défaut d’investir des centaines de millions de dollars dans des productions comme Concord, qui semblait voué à l’échec avant même son lancement, PlayStation pourrait ainsi tout avoir à gagner à changer son fusil d’épaule en visant, c’est le cas de le dire, un public beaucoup plus large. Mais peut-être cela ne correspond-il pas à la vision défendue par la marque, qui veut faire de la PS5 et des hardwares qui gravitent autour une véritable expérience premium… Quitte à investir, à perte, d’innombrables ressources dans des projets presque sans espoir.

Source : Famitsu (via WCCFTech)