Suite à une récente mise à jour système de ses consoles, plusieurs joueurs PlayStation ont rapporté un changement en douce relatif aux jeux achetés au format numérique sur le Store. Il était alors question d'une sorte de compte-à-rebours laissant entendre que, dans les 30 jours suivant l'achat, il était nécessaire de connecter la console à Internet pour procéder à une vérification en ligne de la licence. Beaucoup ont cependant cru comprendre que la chose se reproduirait indéfiniment tous les mois. Cinq jours après les premiers signalements de ce phénomène, le géant japonais a enfin officiellement pris la parole sur le sujet.

Matérialisation en ligne d'une réponse officielle de la part de PlayStation

Après avoir laissé les joueurs dans le flou pendant quelques jours, PlayStation a notamment répondu à la vive polémique sévissant sur la Toile via un représentant de Sony à destination de nos confrères chez GameSpot, qui avait contacté le géant japonais pour obtenir de plus amples précisions sur le sujet. La réponse officielle du groupe est donc la suivante : « Les joueurs peuvent continuer à accéder à leurs jeux achetés au format numérique et à y jouer comme d'habitude. Une vérification en ligne unique est obligatoire pour confirmer la licence du jeu ; aucune autre vérification ne sera nécessaire par la suite ».

Comme l'avait pressenti le groupe s'intéressant à l'accessibilité des jeux « Does It Play ? », ce dispositif de première vérification en ligne à l'égard des jeux achetés sur le PlayStation Store serait là pour combattre les demandes abusives de remboursement, pour se convertir ensuite à une licence « illimitée ». La réponse officielle de la branche gaming de Sony ne fait mentionne pas le fameux délai de 30 jours rapporté par les joueurs pour procéder à ladite vérification. En principe, il suffit donc de connecter sa console à Internet une fois après l'achat d'un titre sur le Store pour ensuite en profiter normalement.

Il s'agit finalement d'une mesure aujourd'hui assez répandue s'agissant des jeux dématérialisés, mais la réponse officielle de PlayStation n'a pas convaincu certains joueurs, notamment ceux étant allergiques au sujet épineux des DRM, généralement vus comme une mesure anticonsommateur en les délestant de la propriété de leurs achats au format numérique. Certains n'ont magasins n'ont d'ailleurs pas manqué de l'occasion pour signaler que ce problème de vérification en ligne n'aura pas cours avec des jeux au format physique achetés chez eux.

© Sony

Source : GameSpot