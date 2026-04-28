Sur la génération précédente, PlayStation avait taclé Xbox avec une publicité célèbre montrant Shuhei Yoshida et un collègue se prêter facilement un jeu en... se transmettant simplement la boîte. Alors que la Xbox One comportait un système de vérification en ligne nuisant grandement au marché d'occasion et à l'avenir des jeux physiques. Depuis la dernière mise à jour système des consoles PS4 et PS5, plusieurs joueurs ont toutefois rapporté que la branche gaming de Sony aurait commencé à mettre en place des mesures similaires, et l'ironie de la chose ne les a pas vraiment fait rire.

Changements dématérialisés en douce chez PlayStation ?

Qu'il s'agisse d'un nouveau bug involontaire ou d'une véritable mesure que PlayStation a discrètement mis en place, plusieurs joueurs PS4 et PS5 ont commencé à voir apparaître un message pour le moins déroutant relatif aux jeux achetés dans leur format numérique via le PSN depuis la dernière mise à jour système de leur console. Chez ces utilisateurs, l'ensemble des jeux dématérialisés disposent désormais d'un étrange compte-à-rebours.

Celui-ci indique que, tous les 30 jours, il sera nécessaire de se connecter à Internet pour vérifier la validité de la licence d'un jeu PS4 et PS5 acheté en ligne via le PlayStation Store. En l'absence de connexion, les jeux dans un tel format numérique ne seraient donc plus accessibles jusqu'à la reconnexion de la console pour que le système effectue sa vérification. Certains ont espéré qu'il s'agissait seulement d'une nouvelle excentricité curieuse de la part d'un PSN connu pour être bien capricieux, mais il n'en serait rien, en tout cas selon le bot de support en ligne sur le site de la marque.

S'il est bien question d'un ajout délibéré de la part de PlayStation, cela signifie donc que, dans le pire des scénarios, il ne sera plus possible d'accéder à des jeux aux formats numériques sur PS4 et PS5 si elle ne dispose pas d'une connexion Internet passé les 30 jours depuis la dernière vérification de la licence. Une situation en l'état assez extrême qui ne devrait pas concerner beaucoup de joueurs, mais qui créé malgré tout une vive polémique avec un nouveau geste que la communauté juge anticonsommateurs. Il convient cependant d'attendre une confirmation officielle de Sony pour voir s'il s'agit bien d'un changement intentionnel ou non.

Source : X.com