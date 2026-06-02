Tout au long de l’ère PS4, les joueurs PlayStation auront assurément été sur un petit nuage. Entre suites mémorables à des franchises adorées, nouvelles licences à succès et rythme de sorties maîtrisé à la perfection, la marque aura incontestablement enregistré l’une des meilleures générations de son histoire. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour la PS5 qui, en dépit de ses chiffres records pour PlayStation, s’avère plus que ronronnante pour tout ce qui touche aux titres first-party. Et cette étude menée par Game File nous le prouve de façon édifiante.

Sur PS5, la vente des jeux first-party de PlayStation s’est effondrée

50%. Oui, c’est le taux de chute enregistré par PlayStation au niveau de la vente de ses exclusivités depuis le lancement de la PS5, en tout cas si l’on en croit les données partagées par le journaliste Stephen Totilo. Des données qui, évidemment, ne sortent pas de nulle part, et reprennent en réalité les informations communiquées par Sony en personne au cours de ses différents bilans financiers. Ce qui permet, plus que jamais, de mettre en lumière une triste réalité : les exclusivités PlayStation ont connu une sacrée perte de vitesse tout au long de la génération PS5.

Et il suffit de voir la différence entre l’année fiscale 2018 et l’année fiscale 2025 pour s’en rendre compte. Il y a huit ans, alors que la génération PS4 battait encore son plein, PlayStation annonçait pas moins de 54.1 millions de jeux first-party vendus en l’espace d’un an. Un chiffre qui est monté jusqu’à 58.4 millions en 2020, probablement aidé par la sortie de hits comme The Last of Us Part 2, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ghost of Tsushima… mais aussi le COVID-19 qui, comme nous le savons, aura eu de nombreux effets positifs pour l’industrie du jeu vidéo.

Depuis, en revanche, c’est une chute quasi-permanente qui s’opère pour PlayStation, qui ne cesse de perdre toujours plus de ventes à chaque nouvelle année qui passe. Entre 2020 et 2024, le chiffre s’est ainsi réduit de moitié pour tomber à 28.9 millions de ventes annuelles seulement, ce que l’on doit très certainement au ralentissement de la cadence dans les sorties de l’éditeur… et surtout à un virage live-service plus que raté. Même si, dans le lot se trouvent tout de même de beaux succès, comme God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Astro Bot.

Graphique relatant les ventes des jeux first-party de PlayStation entre 2018 et 2025 / © Game File

Une lueur d’espoir pour la suite ?

À vrai dire, de toute la génération PS5, seule l’année fiscale 2025 peut se targuer d’avoir aidé PlayStation à remonter très légèrement la pente, pour atteindre le chiffre de 32.1 millions. Ce qui est déjà mieux, mais qui reste toujours largement en-deçà des performances de la firme avec la PS4. Et à ce stade, une seule grande question s’impose : PlayStation parviendra-t-il à reprendre du poil de la bête pour conclure la génération en beauté ? Nul doute que le State of Play de ce soir, qui s’annonce on ne peut plus ambitieux, saura nous donner les premiers éléments de réponse à ce sujet.

Source : Game File