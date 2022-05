Dégouté d’être passé à côté de Tomb Raider, Deus Ex et des licences occidentales de Square Enix ? Sony Interactive Entertainment cherche à ne plus passer à côté de bonnes opportunités en matière de rachats de studio pour gonfler le portefeuille des PlayStation Studios.

Les rachats de PlayStation vont continuer

La petite guerre froide des acquisitions pourrait s’intensifier dans les mois à venir. La semaine dernière, on apprenait que Microsoft voulait reprendre les rachats de façon sérieuse. La firme de Redmond recherchait activement un responsable en charge des acquisitions de studios. C’est désormais au tour de Sony de chercher cette même perle rare.

La maison-mère de PlayStation recherche en effet un directeur de développement. Pour la faire courte, l'heureux élu sera responsable des acquisitions de studios, de détecter les bonnes opportunités de rachats et d’investissements. En d’autres termes il ou elle devra étoffer le portefeuille PlayStation Studios pour faire croître SIE sur le marché du jeu vidéo. Une annonce qui intervient seulement quelques heures après l’annonce du rachat des licences occidentales de Square Enix par Embracer Group.

Des candidats déjà dans le viseur ?

Selon de récentes rumeurs, Sony devrait en effet resserrer ses liens avec Square Enix, au point d’obtenir des exclusivités sur Final Fantasy et d’autres licences fortes de l’éditeur. Il semblerait néanmoins que Crystal Dynamics et Eidos Montreal lui soient passés sous le nez par un concurrent inattendu. Ceci étant, PlayStation Studios devrait accueillir un nouveau venu prochainement.

Plusieurs bruits de couloirs évoquent un gros rachat, plus important que Kojima Productions. D’autres sources parlent également d’un studio japonais apprécié des joueurs. Évidemment, le nom de FromSoftware, qui a récemment connu un succès critique et commercial avec Elden Ring, est sur toutes les lèvres. Et si les rumeurs sont vraies, l’annonce du rachat mystère de PlayStation pourrait autant surprendre que ceux d’Activision-Blizzard et Bethesda.