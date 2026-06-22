Nous le savons, et nous en avons d’ailleurs eu un bel aperçu à l’occasion du dernier State of Play, de grandes choses se préparent actuellement du côté de chez PlayStation. De Marvel’s Wolverine à Intergalactic: The Heretic Prophet, en passant par God of War Laufey, de chouettes jeux sont en approche pour la firme, qui est semble-t-il en train d’opérer de nombreux changements en interne. Des changements qui, pour certains, sont alors loin de trouver grâce aux yeux des joueurs, à l’instar de l’abandon des jeux PC… ou encore de l’utilisation de l’IA.

PlayStation précise sa façon d’utiliser l’IA en interne

Car cette dernière reste peut-être largement décriée au sein de l’industrie, en témoignent les récentes polémiques ayant touché des jeux comme Tomb Raider: Legacy of Atlantis ou 1666 Amsterdam, mais c’est une réalité : elle se veut tout de même de plus en plus présente au sein de nombreuses compagnies. Et PlayStation n’échappe pas au phénomène, en témoignent les différentes mentions à l’IA que l’on peut trouver dans son dernier rapport financier soumis auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis.

On y apprend ainsi que « Sony utilise l’IA pour libérer la créativité des studios et améliorer davantage encore l’expérience PlayStation », en plus de chercher « à améliorer la productivité » de ses équipes « grâce à des outils basés sur l’IA permettant aux développeurs de consacrer davantage de temps à la création d’univers et d’expériences de jeu plus riches ». Plus encore, « Sony s’efforce de tirer parti de l’IA pour acheminer les transactions plus efficacement, ainsi que pour personnaliser et recommander du contenu à chaque utilisateur sur le PlayStation Store ».

Enfin, à l’instar de bien d’autres compagnies, l’idée est également de permettre aux studios de « faire progresser la fidélité visuelle » de leurs jeux tout en offrant « des expériences de jeu de meilleure qualité grâce à des investissements continus dans l’IA et l’apprentissage automatique ». En résumé : rien de bien nouveau sous le soleil, donc, même si voir une compagnie comme PlayStation embrasser pleinement l’IA de cette façon risque sans doute de poser problème à de nombreuses personnes encore très réfractaires à ce sujet.

Un outil et rien de plus

Et cela vaut d’ailleurs tout autant pour les joueurs que pour les professionnels de l’industrie, qui ont par exemple été nombreux à s’insurger lors de l’annonce du DLSS 5 de NVIDIA en mars dernier. Cela dit, PlayStation s’est déjà montré très clair à ce sujet par le passé : « la créativité humaine doit rester centrale » dans le processus de développement, et il n’est aucunement question pour la compagnie de remplacer ses talentueuses équipes par l’IA. Il ne reste donc plus qu’à espérer que ce mantra restera d’actualité aussi longtemps que possible.

Source : PlayStation