Jetpack Interactive, le studio canadien qui a porté God of War sur PC avec brio, recherche des talents pour leur prochain projet. Un jeu en étroite collaboration avec PlayStation.

Un jeu service d'une licence PlayStation très prisée des joueurs

De nouvelles offres d'emploi nous en disent davantage sur les intentions de Jetpack Interactive. Après God of War, le studio va encore avoir la confiance de Sony pour transformer une « franchise très prisée » en jeu service. C'est donc l'un des 10 titres GaaS (Game as a Service) qui doit arriver sur le marché d'ici 2026. Un secteur pris très au sérieux par le constructeur désormais qui investit massivement pour se créer un catalogue.

Nous travaillons maintenant avec Sony pour développer l'une de ses franchises phares au sein de son très attendu portefeuille de jeux service. Venez travailler aux côtés de notre équipe de développeurs expérimentés et soyez fiers de faire partie d'une équipe travaillant sur une IP prisée. Jetpack Interactive via le site officiel.

Pour savoir quelle est la licence PlayStation concernée, il va falloir patienter. Les candidats devront juste être capable de créer des systèmes de jeu de base. Ce qui implique des « capacités, mouvements et armes », donc des notions très vagues. On a cependant la certitude que ce n'est pas The Last of Us Factions puisque ce dernier est développé en interne chez Naughty Dog.

Une approche de développement indépendante

Loin d'être aussi massif que les PlayStation Studios, Jetpack Interactive est une petite équipe qui souhaite avoir une approché indé. Mais sans compromettre leur ambition de produire un AAA sous Unreal Engine.

Les heureux élus devront également maîtriser le développement crossplatform, ce qui suggère que le jeu sortira en même temps sur PS5 et PC. Dans les offres, la Xbox est aussi mentionnée, mais peut-être parce que les deux consoles sont très proches, et donc que si les prétendants savent faire un jeu sur PS5, il n'y aura pas de problème sur Xbox Series X|S. À moins que PlayStation ne change radicalement de fonctionnement avec ses jeux service. Après tout MLB The Show n'est plus exclusif, mais là, c'était avant tout une décision de la fédération de baseball américain.