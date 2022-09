Pas de répit pour la stratégie PC de PlayStation avec l'annonce d'un nouveau portage.

Le PC récupère encore une exclu PlayStation

Dès le 27 octobre 2022, les joueurs PC vont pouvoir mettre la main sur Sackboy : A Big Adventure. Un platformer PS4 / PS5, sorti au lancement de la PlayStation 5, avec la mascotte de Little Big Planet.

Développé par Sumo Digital (LittleBigPlanet 3) et non par les créateurs d'origine de Media Molecule (Dreams), cette nouvelle aventure a été relativement bien accueillie. Bien que la note Metacritic presse ne soit pas la plus élevée déjà constatée (79), les utilisateurs ont été plus généreux avec une moyenne de 8,6/10.

Lancez-vous en solo dans une course contre la montre totalement épique et remplie de dangers, ou bien constituez une équipe pouvant aller jusqu'à quatre aventuriers pour venir à bout d'épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres. Parviendrez-vous à sauver Patchwork Monde du crapuleux Vex et de son redoutable Tournebouleur et à devenir le légendaire chevalier maillé ?

Cette version PC de Sackboy : A Big Adventure aura les améliorations habituelles. On retrouvera donc de la 4K à 120fps et la prise en charge des écran ultra-larges 21:9. Mais aussi une compatibilité Nvidia DLSS ainsi que du VRR (Variable Refresh Rate). Une technologie intégrée aux téléviseurs et écrans PC pour éviter le phénomène de tearing (déchirement de l'image).

Quelques jours avant, les joueurs PC profiteront d'une autre production PlayStation : Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Une compilation qui regroupe Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy.