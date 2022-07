La récente embauche d'un avocat pour encadrer les acquisitions et fusions de PlayStation pourrait bien servir au constructeur. L'énorme éditeur convoité aurait été dévoilé par... un studio de jeu vidéo très connu. Et c'est vraiment gros.

Pas plus tard qu'hier (lundi 25 juillet), on vous parlait d'une potentielle énorme acquisition de la part de PlayStation. Un rachat qui pourrait faire beaucoup parler comme celui d'Activision Blizzard par Microsoft.

Vers un rachat de Square Enix par PlayStation ?

Et oui, il faisait partie de notre shortlist des possibles acquisitions et la rumeur refait déjà surface. Le journaliste Jeff Grubb en avait discuté au mois de mai lorsque l'éditeur japonais s'est séparé de studios et des licences occidentales. Néanmoins, il avait aussi dit qu'il n'était pas parvenu à confirmer le rachat de Square Enix par PlayStation.

Stephane D'Astous, fondateur d'Eidos Montréal, met son grain de sel et pour lui, Sony serait bien intéressé par le rachat de Square Enix Japon.

Si je lis entre les lignes, Square Enix Japan n'était pas aussi engagé que nous l'espérions au départ. Et avec toutes ces acquisitions et fusions, il y a évidemment des rumeurs, dont une qui dit que Sony aimerait vraiment avoir Square Enix sous sa coupelle. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Sony s'est dit très intéressé par Square Enix Tokyo, mais pas par le reste. Le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a pour ainsi dire organisé un vide-grenier.

apprend-on dans une interview pour Gamesindustry où il se confie sur l'échec inévitable des studios occidentaux de Square Enix. La revente de ces derniers à Embracer Group, à un prix faible, pourrait finalement cacher un plan plus vaste qu'on ne le croit.

Si ça venait à se vérifier, PlayStation deviendrait donc le propriétaire à part entière de Final Fantasy, Dragon Quest ou encore Kingdom Hearts. Des mastodontes du jeu vidéo japonais. En attendant d'en savoir plus, la PS5 aura deux exclusivités pour elle : FF7 Remake 2 Rebirth ainsi que FF16. Crisis Core Final Fantasy 7 sera lui disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.