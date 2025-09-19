Vous vous demandez quels sont les jeux les plus vendus à ce jour sur PlayStation ? Alors voici le top 20 des plus grands succès de la machine. Spoiler alert : Call of Duty domine !

Chaque année, ce sont des centaines et des centaines de jeux qui sortent les uns après les autres à un rythme effréné. Pourtant, nous le savons : l’industrie du jeu vidéo est un monde impitoyable. Et parmi toutes ces sorties, très peu parviennent finalement à tirer leur épingle du jeu face aux plus gros mastodontes, qui écrasent tout sur leur passage. Imaginez, donc, ce que cela pourrait donner à l’échelle de l’histoire complète d’un constructeur, comme PlayStation par exemple. Enfin, non : inutile d’imaginer, puisque nous avons désormais accès à ces données.

Voici le Top 20 des jeux les plus vendus sur PlayStation

Il y a de cela quelques jours, Mat Piscatella, directeur de la compagnie Circana, a en effet révélé une information extrêmement intéressante : celle des 20 jeux les plus vendus sur PlayStation aux États-Unis sur l’ensemble de son histoire. Pour ce faire, la société spécialisée dans l’analyse des tendances de consommation a alors réuni l’ensemble des données de ventes physiques et numériques des éditeurs, et ce sur une période s’étalant de janvier 1995 à juillet 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat ne surprendra probablement personne.

Si l’on parle en termes de ventes à l’unité, c’est inévitablement Activision qui s’impose dans le classement, avec pas moins de neuf jeux à son actif. Tous étant, cela va sans dire, des épisodes de Call of Duty. Dans le lot, Rockstar Games n’est cependant pas en reste puisqu’à elle toute seule, la firme étoilée représente quatre des jeux les plus vendus sur PlayStation avec GTA 5 (n°1), Red Dead Redemption 2 (n°3), GTA: San Andreas (n°4) et GTA: Vice City (n°7). Seul Minecraft parvient alors à lui tenir tête, en se hissant de son côté à la deuxième place du classement.

On notera également qu’à une époque où les exclusivités tendent de plus en plus à être remises en question, certains PlayStation Studios n’ont pas à rougir de leurs performances. C’est notamment le cas d’Insomniac Games, qui impose Marvel’s Spider-Man et Miles Morales à la sixième et à la douzième place, tandis que ce dernier est immédiatement suivi par Naughty Dog avec The Last of Us, puis Santa Monica avec God of War (2018). Les deux derniers jeux de la liste étant The Elder Scrolls 5: Skyrim à la quinzième place, et Rainbow Six Siege à la dix-septième place.

© Mat Piscatella / Circana

Call of Duty domine le marché

Sans surprise, la tendance évolue toutefois lorsque l’on parle en termes de ventes en dollars. On constate par exemple qu’Activision s’impose d’autant plus avec pas moins de onze jeux Call of Duty, dont trois dans le top 5 et cinq dans le top 10. De son côté, Rockstar reste plus ou moins constant, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 conservant leur première et leur troisième place, tandis que GTA: San Andreas bascule à la huitième place et GTA: Vice City à la vingtième place. Ce qui n’en reste pas moins une performance exceptionnelle pour le studio.

Même chose du côté de Minecraft, qui s’impose cette fois-ci à la septième position, mais aussi du côté des PlayStation Studios, qui ne sont cependant ici représentés que par Insomniac Games et Marvel’s Spider-Man en onzième, dix-huitième et dix-neuvième position. L’occasion de constater qu’à défaut de figurer parmi les jeux les plus vendus à l’unité, Marvel’s Spider-Man 2 a tout de même réussi à générer beaucoup d’argent. Pour finir, soulignons l’étonnante position de Guitar Hero 3: Legends of Rock, qui parvient à obtenir une très belle dixième position.

Bref, même si nous n’en avions jamais douté, autant dire que l’on comprend mieux pourquoi Microsoft tenait tant à s’offrir un éditeur comme Activision, qui possède l’une des franchises les plus populaires et lucratives du gaming avec Call of Duty. Cela explique également pourquoi autant d’enjeux entourent la sortie de GTA 6, avec lequel Rockstar souhaite réaliser l’un des plus grands lancement de l’histoire du jeu vidéo. Quant à Insomniac Games, le studio s’est assurément octroyé une belle place chez les PlayStation Studios grâce à la puissance d’une licence comme Spider-Man.

Source : Mat Piscatella