Après Bernie Stolar, fondateur de Sony Interactive Entertainment America, PlayStation perd le musicien Tohru Okada. Un musicien qui a fait le succès de la PS1 et de la marque dans sa globalité.

Tohru Okada, une figure de PlayStation, est mort

Vous ne connaissiez peut-être pas son nom, mais son travail, oui. Tohru Okada, un musicien qui a élaboré le son accompagnant le logo PlayStation dans les publicités, est mort à l'âge de 73 ans le 14 février 2023. Un décès qui est dû à une insuffisance cardiaque.

Avec une seule note et une voix robotique qui disait « Play-Sta-tion », Tohru Okada a su créer une identité sonore iconique qui est rentrée très rapidement dans la tête des gens. Simple et efficace. Un son toujours aussi emblématique 29 ans plus tard, et qui malgré tous les changements au sein de PlayStation, n'a jamais été abandonné par le constructeur.

Dans la vie, Tohru Okada faisait aussi partie d'un groupe de rock japonais : The Moonriders. Une formation né en 1975 avec, entre autres, Keiichi Suzuki, le compositeur d'Earthbound sur SNES. « On t'aime » a déclaré The Moonriders en hommage à leur ancien camarade.

Ses autres travaux

En dehors d'offrir un son au logo PlayStation, le musicien/compositeur/arrangeur a été à l'origine des publicités nippones de Crash Bandicoot, à l'époque où le studio Naughty Dog était aux commandes de la franchise.

Au cours de sa longue carrière, il a aussi pu approcher d'autres licences cultes comme Gundam.