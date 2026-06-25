Le PS Store poursuit sa transformation en profondeur avec une nouvelle vague massive de suppression de jeux. Une opération menée par PlayStation qui peut étonner mais qui, en réalité, est pour la bonne cause.

Ça fait plusieurs mois que PlayStation fait du ménage sur le PS Store. Pour autant, les joueuses et joueurs ne s'en sont pas forcément rendu compte. Cette fois, c'est un millier de jeux qui est concerné. Le chiffre peut impressionner, voire faire peur. Pourtant, vous allez voir, c'est en réalité une bonne chose pour tous les consommateurs qui font leurs achats directement sur la boutique en ligne de leur PS4 ou PS5.

PlayStation durcit encore ses mesures sur le PS Store

C'est une quête que beaucoup de joueuses et joueurs espéraient voir un jour être accomplie. PlayStation les a entendus et s'est lancé dans une croisade de grande envergure contre les jeux dits « shovelware ». Il s'agit de productions à faible budget mais aussi de piètre qualité qui se contente généralement d'emprunter, voire plagier, des titres connus, de sorte d'appâter le public avec des prix qui plus est attractifs. Un poison qui pullule sur le PS Store depuis des années. Mais, désormais, c'est en passe d'être du passé.

The Last of Us, Animal Crossing… Les producteurs de shovelwares savent sur quoi miser pour proposer des copies qui ont de quoi attirer les consommateurs. Mais avoir été visé par plusieurs enquêtes qualité, PlayStation s'est enfin décidé à supprimer ces titres de sa boutique. Cette fois, c'est à l'éditeur Afil Games qu'il s'attaque. Le studio, qui propose un tas de jeux avec des designs animalier mignon ou encore des titres comme Dice Assassin qui empruntait des designs de licences culte, a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux que son catalogue serait « supprimé du PS Store dans un futur proche ».

Ainsi, PlayStation s'apprête à supprimer 1 000 jeux shovelware du PS Store. C'est un nouveau brassage massif après le bannissement de ThiGames début 2026. Les joueurs partagent déjà leur satisfaction malgré le temps que cela a pris : « mieux vaut tard que jamais »1 peut-on lire sur les réseaux sociaux. D'autres souhaitent bon vent à ce qu'ils considèrent n'être qu'un « fléau pour l'industrie »2. Enfin, des internautes saluent l'initiative en espérant que « Xbox suivra »3, rappelant que cette infestation touche tous les stores quelle que soit la plateforme.