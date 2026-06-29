Alors que le marché du physique a de plus en plus la vie dure, PlayStation a récemment rappelé de manière très abrupte à quel point le numérique est volatile. Le géant japonais a en effet annoncé dans le plus grand des calmes la suppression prochaine de plus de 500 contenus que ses plateformes hébergent. Si vous acheté l'un d'entre eux, vous n'y aurez bientôt plus accès, et surtout ne serez a priori même pas éligible à un remboursement pour cette perte d'accès à votre achat. Et c'est visiblement tout à fait dans les droits de la firme, au grand dam des consommateurs.

PlayStation ferme bientôt l'accès à un Canal riche de plus de 500 contenus sans demander son reste

Un rappel douloureux de la réalité du monde numérique dans lequel nous vivons a ainsi frappé aujourd'hui les utilisateurs européens de PlayStation. Via un article de blog consultable sur le site officiel de géant japonais, ils ont appris la suppression de centaines de films et de séries télévisées à partir du mois de septembre. Sony va en effet supprimer l'accès à plus de 500 films et programmes TV de Studio Canal. Même s'ils ont acheté ces contenus, ils ne pourront donc plus du tout les visionner depuis leur compte.

« À partir du 1er septembre 2026, en raison de nos accords de licence de contenu, vous ne pourrez plus accéder aux contenus Studio Canal que vous avez achetés précédemment, et ceux-ci disparaîtront de votre bibliothèque vidéo », indique sans équivoque l'article de blog de PlayStation. La liste des titres qui disparaîtront de ces bibliothèques PlayStation inclut des œuvres majeures telles que Terminator 2 : Le Jugement dernier, Total Recall, Rambo : First Blood, Voyage au bout de l'enfer, Le Journal de Bridget Jones, Hot Fuzz, Une nuit en enfer, Cliffhanger et Confessions d'un homme dangereux.

Ce qui est particulièrement révoltant pour les utilisateurs ainsi lésés, c'est que l'annonce de PlayStation ne mentionne ni remboursement, ni avoir, ni aucune autre forme de compensation pour la perte que cette suppression de contenus va engendrer. Cela sert malheureusement de rappel très cuisant quant au caractère volatile des « achats » numériques, qui sont en réalité davantage des locations à durée indéterminée. Au grand dam des clients achetant ces contenus, les conditions générales stipulent en effet que leur accès dépend du maintien des accords de licence entre les revendeurs et les détenteurs des droits. Par conséquent, dès lors que ces accords prennent fin, vos achats disparaissent purement et simplement, a priori sans recours possible.

Source : Site officiel de PlayStation