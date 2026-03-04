Pour l’ensemble de l’industrie, l’annonce de la fermeture de Bluepoint Games le 20 février dernier aura fait l’effet d’un véritable coup de massue. Il faut dire aussi qu’à une époque où le monde du jeu vidéo ne jure plus que par les remakes et les remasters, personne ne s’attendait à voir PlayStation se séparer d’un tel atout, quand bien même l’année passée aura été difficile pour Bluepoint. Néanmoins, que les joueurs se rassurent : le reste des PlayStation Studios semble pour l’heure bien se porter, et recrute d’ailleurs ici et là pour de nouveaux projets.

Ça recrute beaucoup chez les PlayStation Studios

Nous vous en parlions par exemple déjà hier, alors que les finlandais de chez Housemarque se préparent en ce moment même pour le lancement de SAROS, leur prochaine exclusivité PS5 à venir le 30 avril prochain, il apparaît que les recrutements pour leurs futurs projets ont déjà débuté. Des recrutements qui, comme l’indiquent les offres disponibles sur le site du studio PlayStation, visent alors à en renforcer les rangs pour « contribuer à la prochaine évolution des jeux Housemarque », mais aussi à la conception de leur « prochain titre révolutionnaire ».

Évidemment, les créateurs de SAROS ne sont toutefois pas les seuls à recruter. Après avoir brillamment séduit tout le monde avec Astro Bot en 2024, Team Asobi se prépare également de son côté pour son prochain projet, qui s’annonce d’ores et déjà comme un nouveau jeu d’action des plus pétillants. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire des offres publiées par le studio japonais de PlayStation, qui met régulièrement en avant la notion de « ludique » dans la description des postes. Un nouvel Astro Bot serait-il en approche ? L’avenir nous le dira.

Enfin, à Housemarque et Team Asobi vient également s’ajouter Polyphony Digital, qui semble désormais fin prêt à donner vie au futur successeur de Gran Turismo 7. Car pour le coup, il n’y a pas vraiment de place au doute : le studio annonce sans détour recruter pour l’avenir de la franchise dans ses offres. Mais au vu de son pedigree, et surtout du succès rencontré par ce dernier opus, qui reste mine de rien l’un des plus gros succès de PlayStation en matière de jeu service sur la PS5, cela ne surprendra assurément personne.

De nombreuses sorties à venir

Tandis que nous approchons doucement mais sûrement de la conclusion de la génération PS5, l’avenir des productions de PlayStation commence donc tranquillement à se dessiner en coulisses, même si rien ne dit que l’une ou l’autre de ces productions n’est pas vouée à voir le jour avant la sortie de la PS6. En attendant, PlayStation nous réserve cependant une année 2026 bien remplie avec l’arrivée de titres comme SAROS bien sûr, mais également Marathon, Marvel Tokon: Fighting Souls et enfin Marvel’s Wolverine, qui tient enfin sa date de sortie.

