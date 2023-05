Il y a presque dix ans, PixelOpus annonçait timidement son premier projet sur la scène de l’E3 : Entwined. Un jeu rythmique à la direction artistique chatoyante, passé sous le radar de nombreux joueurs PS4. Cinq ans plus tard, le petit studio de PlayStation se faisait un nom avec le bienveillant et coloré Concrete Genie. Une production avec beaucoup de cœur et de belles idées qui a su toucher son public. Ce seront finalement là les deux seuls jeux du plus petit des PlayStation Studios.

PixelOpus fermera ses portes en juin

Dans un tweet publié ce vendredi 5 mai au soir, PixelOpus a annoncé sans émotion la fin de son aventure. « Chers amis, l'aventure PixelOpus est terminée. Alors que nous nous tournons vers de nouveaux horizons, nous tenions à remercier chaleureusement les millions de joueurs passionnés qui nous ont soutenus, ainsi que notre mission de créer des jeux beaux et imaginatifs avec du cœur. Nous vous en sommes très reconnaissants ! ». Si le doute pouvait subsister, Sony a depuis confirmé à IGN que le studio fermera ses portes le 2 juin 2023.

« PlayStation Studios évalue régulièrement son portefeuille et l’état des projets de chacun pour s’assurer qu’ils répondent aux objectifs stratégiques à court et long termes de l’organisation », explique un porte-parole. Dans le cadre d’un récent processus de révision, Sony a alors décidé de mettre un terme à l’aventure de PixelOpus et de son projet PS5 en développement depuis plus de deux ans maintenant. On ne savait pas grand-chose de ce projet, si ce n’est que c’était un jeu Unreal Engine 5 développé en collaboration avec Sony Pictures Animation.

Le flou autour de l'avenir des employés

L’émotion est à son comble face à cette dure réalité : si Sony a multiplié les acquisitions depuis 2021, aucun studio n’est à l’abri. « J’aime à penser qu’avec Concret Genie on a rendu le monde un tout petit peu meilleur et peu de jeux ont aujourd’hui la chance d’essayer et de faire ça. Je serai toujours reconnaissant d’avoir pu créer des mondes plein d’imagination avec cette équipe incroyable », écrit par exemple Bob Archibald, artiste environnemental chez PixelOpus.

On ne sait en revanche toujours pas avec certitude si les employés pourront rebondir dans d’autres studios de l’écurie ou si des licenciements sont à prévoir. « Le talent de ce talent m’a vraiment époustouflé. Je fais le deuil de cette équipe formidable et d’un super projet. J’espère que l’on pourra tous retomber sur nos pieds, de préférence tous ensemble », ajoute Mark Vernon, game designer du studio, laissant supposer que Sony va se séparer entièrement de cette petite équipe.