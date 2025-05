Au fil de ces dernières années, PlayStation a ouvert et a fait fermer des studios. À la suite de l'échec de Concord, Sony Interactive Entertainment a annoncé la fermeture de Firewalk Studios. Malheureusement, London Studio (Blood & Truth) n'a pas non plus échappé aux coupes de la société japonaise. À côté de cela, on a découvert récemment l'ouverture de Dark Outlaw, un studio né des cendres de Deviation Games avec Jason Blundell (Call of Duty) à la barre. Aucune information sur le titre, mais ce sera à coup sûr une production avec une forte composante multijoueur pour relever le défi de la stratégie jeux service du constructeur. Aujourd'hui, PlayStation fait une annonce surprise que personne n'avait vu venir, et ça risque de décevoir et clairement de ne pas plaire à tout le monde.

La Team LFG intègre la famille PlayStation Studios

Hermen Hulst, PDG de Sony Interactive Entertainment, a adressé un message sur le blog PlayStation officiel afin d'inaugurer la création d'un nouveau studio appelé Team LFG. « Trouvant son origine chez Bungie, teamLFG a su rallier des développeurs de tout le secteur pour donner vie à un projet ambitieux que j’attends avec impatience » a-t-il déclaré. Même si Hulst signale que cette structure est fonctionnelle, on aura pas d'aperçu direct de leurs travaux pour le moment. Cependant, ce nouveau PlayStation Studio a rédigé une déclaration pour se présenter et afin que les joueuses et joueurs cernent davantage sa philosophie et la direction de leur première production.

« Notre équipe se compose non seulement de vétérans qui ont travaillé sur des titres tels que Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox et Rec Room, mais également de nouveaux-venus aux idées et compétences novatrices. Nous sommes passionnés par les jeux d’action exceptionnels, les expériences vidéoludiques ultra-réactives et les mondes virtuels générant une forte dynamique sociale ». Le LFG signifie « Looking For Group » pour témoigner de l'orientation jeux service de ce studio PlayStation nouvellement créé.

« Nous sommes poussés par notre volonté de créer des jeux dans lesquels les joueurs pourront tisser des liens, trouver une communauté et éprouver un véritable sentiment d’appartenance. Nous voulons que nos joueurs aient hâte de se connecter pour retrouver leurs partenaires de jeu déjà en ligne ». TeamLFG a donc vocation à créer des mondes multijoueur immersifs dans lesquels les joueuses et joueurs peuvent se perdre sur le long terme.

Premières informations sur un nouveau jeu PS5... ou PS6 ?

Pour l'heure, on ne sait pas si TeamLFG travaille sur une exclusivité inédite PlayStation 5, ou si le studio attendra la PS6. Par contre, on a déjà des détails sur la nature de ce futur jeu. « Notre premier jeu est un jeu d’action en équipe qui puise son inspiration dans les jeux de combat, les jeux de plateforme, les MOBA, les simulateurs de vie et autres jeux mettant en scène des batraciens. Les joueurs évolueront dans un monde léger et débordant d’humour, mêlant mythes, science-fiction et fantasy. Il nous tarde de vous en révéler davantage ». Un jeu qui risque donc de décevoir beaucoup celles et ceux qui s'attendaient à une expérience solo. On rappelle que Fairgame$, le jeu service de Jade Raymond (Assassin's Creed) est toujours en développement, et que le prochain gros titre de Bungie (Destiny, Halo), Marathon, sera disponible le 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

