Contrairement aux apparences, PlayStation l’assure : la stratégie des jeux service semble pour l’instant porter ses fruits, et la firme ne compte pas s’en détourner pour le moment.

À une époque où les Fortnite, GTA Online, Rainbow Six Siege et autres jeux service à succès sont capables de brasser des millions voire des milliards pour les éditeurs, il n’est pas étonnant de voir de nombreux acteurs de l’industrie chercher à obtenir leur part du gâteau. C’est notamment le cas de PlayStation, qui affiche depuis plusieurs années maintenant sa volonté d’accorder plus de place aux jeux service dans son catalogue. Et ce ne sont pas les récents échecs auxquels elle a récemment dû faire face qui vont arrêter la firme.

PlayStation ne compte pas abandonner les jeux service

Au contraire même, puisqu’à l’occasion de son dernier bilan financier, PlayStation a de nouveau réaffirmé son intention de continuer à investir dans cette voie. Bien sûr, cela n’empêche pas la firme japonaise de reconnaître que jusqu’à présent, cette nouvelle stratégie « ne s’est pas tout à fait réalisée sans heurts », comme peuvent en témoigner l’échec retentissant de Concord mais aussi les nombreuses annulations de jeux service comme The Last of Us chez Naughty Dog, God of War chez Bluepoint Games ou encore le projet mystère de Bend Studio.

Pour autant, comme l’a assuré Lin Tao, directrice financière de la compagnie, PlayStation croit fermement en sa capacité à apprendre de ses erreurs pour pouvoir aller de l’avant et « introduire un contenu live service où il y a moins de gaspillage et plus de fluidité ». D’ailleurs, plutôt que de se concentrer sur les récents échecs, la firme préfère prendre du recul et mettre en avant le fait que « d’une perspective à long terme, si [l’on] regarde les changements survenus en l’espace de cinq ans, [on voit] qu’il y a définitivement eu un changement » positif en la matière.

Car outre les échecs précédemment évoqués, ce que PlayStation retient surtout, c’est que des succès comme Helldivers 2, Gran Turismo 7, Destiny 2 ou encore MLB The Show « contribuent [aujourd’hui] aux ventes et aux bénéfices de manière stable » pour la compagnie. Et les preuves sont là puisque comme nous l’apprend justement le bilan financier, les jeux service ont représenté à eux seuls près de 40% des recettes de PlayStation sur le premier trimestre de l’année fiscale. Un chiffre qui passe alors à une fourchette de 20 à 30% sur l’année écoulée.

Marathon, le prochain jeu service de PlayStation, devrait sortir d'ici le 31 mars 2026

Les services plus que le hardware à l’avenir ?

Autant dire, donc, que ce n’est pas demain la veille que PlayStation va cesser d’investir dans les jeux service, qui peuvent aujourd’hui représenter près de la moitié de leurs revenus. Et ce alors même que, comme le rappelle Tao, ils étaient encore « quasiment inexistants pour les PlayStation Studios » il y a cinq ans. Et c’est sans doute ce qui explique pourquoi Sadahiko Hayakawa, vice-président de la boîte, a quant à lui sous-entendu que la firme pourrait à l’avenir accorder davantage d’importance aux services plutôt que de miser pleinement sur le hardware.

« Dans l’industrie du gaming, nous nous éloignons d’un modèle commercial centré sur le hardware pour nous orienter davantage sur un modèle de plateforme qui étend la communauté et accroît l’engagement » a-t-il en effet déclaré pour l’occasion. Une position que l’on peut aisément comprendre quand on sait qu’à l’heure actuelle, l’écosystème PlayStation représente à lui tout seul 124 millions d’utilisateurs actifs tous les mois, que ce soit sur PS5, bien sûr, mais aussi sur PS4 et PC où les joueurs sont également présents.

Car naturellement, à une époque où la barrière des exclusivités tend de plus en plus à disparaître, les propos d’Hayakawa n’ont pas manqué de faire réagir certains joueurs, qui estiment que cela pourrait être un nouvel indice quant à l’arrivée des jeux PlayStation sur davantage de plateformes comme la Xbox ou la Nintendo Switch. Cela dit, que les joueurs se rassurent tout de même : avec 80.3 millions de PS5 écoulées et des chiffres en hausse sur le dernier trimestre, ce n’est sans doute pas demain la veille que Sony abandonnera la course au hardware.

