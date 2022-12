C'est le moment ou jamais de renflouer le portefeuille du PlayStation Store avec cette nouvelle offre.

Des cartes PlayStation Store de 50 et 100 euros à -15%

Les cartes PS Store sont un bon moyen d'acheter du contenu sur le PlayStation Store en préservant ses données bancaires, surtout si vous êtes toujours en flippe depuis le fameux piratage « PSN Gate ». Et pour bien faire, ces dernières sont régulièrement en promo avec des cartes qu'on paye moins chères pour une valeur identique.

En ce moment, on peut ainsi se procurer une carte PSN de 50€ pour 42,99€ ou celle de 100€ à 84,99€ sur Amazon. Même si c'est étiqueté « FIFA », la somme à dépenser est bien valable sur tous les produits du PlayStation Store sans aucune restriction. À vous donc les réductions dingues sur les jeux PS5 et PS4, les abonnements PS Plus, DLC, season pass etc.

Les abonnements au PlayStation Plus pour récupérer des jeux gratuits en décembre, et de tous les prochains mois, sont disponibles aux tarifs ci-dessous jusqu'à ce vendredi 23 décembre.