Il était temps. Depuis le lancement de la PS5 il y a deux ans, Sony ne cesse d’améliorer l’expérience utilisateur de sa nouvelle console. Que ce soit avec de nouvelles fonctionnalités au gré de mises à jour majeures ou en améliorant certains services présents sur la machine. Certains joueurs regrettaient d’ailleurs la suppression d’une catégorie spécifique du PlayStation Store, elle est désormais de retour.

La catégorie démos de retour sur le PlayStation Store

Le PlayStation Store se met enfin à jour. Avec le déploiement des dernières mises à jour, la boutique en ligne avait perdu une fonctionnalité tant appréciée des joueurs. Il n’était alors plus possible de trouver en un clin d'œil l’ensemble des jeux PS5 comme PS4 qui pouvaient être essayés gratuitement. Suite aux demandes et aux plaintes, Sony a discrètement ressuscité la fonctionnalité tant appréciée. Plusieurs utilisateurs ont en effet découvert que la catégorie « démos » était de retour sur le PlayStation Store, aussi bien sur PS5 que dans sa version web.

Aperçu de la catégorie sur PS5 @Push Square

Comme l’indique PushSquare vous pouvez désormais retrouver l’ensemble des démos gratuites pour les jeux PS5 et PS4. La catégorie semble presque indispensable puisqu’il y a au total plus de 350 titres, avec les dernières en date qui ressortent en premier. La nouvelle section du PlayStation Store comprend notamment Resident Evil Village , Dragon Ball Z Kakarot et le plus récent Valkyrie Elysium. Attention toutefois, ce n’est pas à confondre avec les essais gratuits du PS Plus Premium, qui permettent de jouer pendant plusieurs heures à des productions récentes. Ici, la durée de vie des démos est variable et tient davantage de dizaines de minutes qu’autre chose. Ça permet tout de même de se faire une idée sur les jeux avant de les acheter.