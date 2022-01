Comme chaque année, Sony fait son petit bilan en dévoilant les titres les plus téléchargés du PlayStation Store sur PS4 et sur PS5. Alors, quels ont été les jeux qui vous ont aidé à oublier la morosité confinée de l'époque ?

Cela ne vous aura pas échappé : depuis quelques temps, les joueurs et le reste de l'humanité enchaînent les périodes confinés. De ce fait, la part du dématérialisé occupe une place toujours plus importante pour les éditeurs bien en vus de l'industrie. Pour mettre fin au suspens, le PlayStation Blog dévoile donc la liste des jeux les plus téléchargés en 2021 sur ses deux générations de consoles en activité via le PlayStation Store.

Après Grand Theft Auto V en 2019 et Call of Duty Black Ops War l'an passé, quel sera le grand vainqueur de l'année 2021 ? Voici la réponse sans plus tarder !

Les jeux PS5 les plus téléchargés en Europe

FIFA 22 Call of Duty Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena Bridge of Spirits Far Cry 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War Tom Clancy's Rainbow Six Siege Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition Diablo II Resurrected Deathloop Mortal Kombat 11

Les joueurs qui ont réussi à se procurer la très demandé PS5 auront donc placé deux épisodes de FIFA dans le Top 3, une jolie prouesse lorsque l'on se rappelle sa quatrième place l'an passé. Pénurie oblige, seules trois exclusivités viennent se frayer une place parmi les succès du PlayStation Store, un constat qui valide évidemment la transition tout en douceur de Sony.

Les jeux PS4 les plus téléchargés en Europe

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition Call of Duty Vanguard The Forest Fall Guys Ultimate Knockout Gran Turismo Sport ARK Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts Tom Clancy's Rainbow Six Siege eFootball PES 2021 (Season Update) Among Us Assassin’s Creed Valhalla

Dans un cas comme dans l'autre, le roi FIFA 22 aura donc largement occupé les joueurs confinés et autres télétravailleurs de l'extrême pendant toute l'année 2021. La question qui se pose désormais est la suivante: la version PS5 de Grand Theft Auto V sera-t-elle le titre le plus joué de l'année 2022 ? À vos paris !

Et vous, quels jeux avez-vous téléchargés sur le PS Store en 2021 ? Faites-nous part de vos avis dématérialisés dans les commentaires ci-dessous !