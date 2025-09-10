Le PlayStation Store enchaîne les périodes de soldes avec une nouvelle vague de très grosses promos, même sur les jeux PS5. C'est le moment de vous faire plaisir.

La rentrée est placée sous le signe des petits prix sur le PlayStation Store. Les jeux PS4 et PS5 profitent de nouvelles promotions jusqu'au 25 septembre, dont certaines remises de taille. Les abonnés au PS Plus profitent même de quelques réductions supplémentaires. Certains gros jeux de ces dernières années sont concernés, à l'instar de Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, encore Split Fiction. Vous pouvez même vous offrir des exclusivités iconiques à moindre coût, comme The Last of Us Part 1 et Ghost of Tsushima. Foncez !

De très bons jeux PS5 et PS4 en promotion sur le PlayStation Store

Arma Reforger à 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25 %)

à 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25 %) Baldur's Gate 3 - Édition numérique Deluxe à 59,99 € au lieu de 79,99 € (-25 %)

à 59,99 € au lieu de 79,99 € (-25 %) DayZ à 27,49 € au lieu de 54,99 € (-50 %)

à 27,49 € au lieu de 54,99 € (-50 %) Destiny 2 : Année de la Prophétie - Édition Ultimate à 74,99 € au lieu de 99,99 €

à 74,99 € au lieu de 99,99 € Ghost of Tsushima Director's Cut à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-25 %)

à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-25 %) Édition Explorateurs : The Oregon Trail et Carmen Sandiego [compilation] à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)

[compilation] à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %) Split Fiction à 41,99 € au lieu de 49,99 € (-10 %)

à 41,99 € au lieu de 49,99 € (-10 %) The Last of Us Part I à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50 %)

à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50 %) The Talos Principle Dyad Bundle à 41,99 € (ou 38,99 € avec le PS Plus) au lieu de 59,99 € (-35 %)

à 41,99 € (ou 38,99 € avec le PS Plus) au lieu de 59,99 € (-35 %) Two Point Museum: Explorer Edition à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20 %)

Des jeux à moins de 20 € pendant les soldes

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Grounded à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale à 16,99 € au lieu de 84,99 € (-80 %)

à 16,99 € au lieu de 84,99 € (-80 %) Les Sims 4 Saisons [extension] à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

[extension] à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Phasmophobia à 14,24 € au lieu de 18,99 € (-25 %)

à 14,24 € au lieu de 18,99 € (-25 %) Ruffy And The Riverside à 15,99 € (ou 14,99 € avec le PS Plus) au lieu de 19,99 € (-25 %)

à 15,99 € (ou 14,99 € avec le PS Plus) au lieu de 19,99 € (-25 %) SnowRunner à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Soucalibur Ⅵ Deluxe Edition à 14,99 € au lieu de 99,99 € (-85 %)

à 14,99 € au lieu de 99,99 € (-85 %) Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants à 9,89 € au lieu de 29,99 € (-67 %)

à 9,89 € au lieu de 29,99 € (-67 %) Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy à 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75 %)

Jouez à moins de 10 € grâce aux promo du PS Store

Ace Combat 7: Skies Unknown à 9,79 € au lieu de 69,99 € (-86 %)

à 9,79 € au lieu de 69,99 € (-86 %) Bully à 8,99 au lieu de 14,99 € (-40 %)

à 8,99 au lieu de 14,99 € (-40 %) Final Fantasy à 7,49 € au lieu de 11,99 € (-35 %)

à 7,49 € au lieu de 11,99 € (-35 %) Green Hell à 7,49 € (ou 6,24 €) au lieu de 24,99 € (-75 %)

à 7,49 € (ou 6,24 €) au lieu de 24,99 € (-75 %) Need for Speed Heat à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90 %)

à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90 %) Need for Speed Payback à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)

à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %) Riders Republic Skate Plus Pack [extension] à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %)

[extension] à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %) Outlast à 6,64 € au lieu de 13,29 € (-50 %)

à 6,64 € au lieu de 13,29 € (-50 %) Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy [pack] à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %)

[pack] à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %) Unravel Yarny [compilation] à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)

Des jeux à moins de 5 € sur le PlayStation Store, c'est possible

Alan Wake Remastered à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Black Desert - Édition Standard à 4,99 € au lieu de 9,99 € (-50 %)

à 4,99 € au lieu de 9,99 € (-50 %) Corridor Z - Disturbed Dynamic Theme Bundle à 2,99 € (ou 0,49 € avec le PS Plus) au lieu de 9,99 € (-95 %)

à 2,99 € (ou 0,49 € avec le PS Plus) au lieu de 9,99 € (-95 %) Far Cry Primal à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Leisure Suit Larry - Wet Dreams Saga à 6,49 € (ou 3,24 avec le PS Plus) au lieu de 64,99 € (- 95 %)

à 6,49 € (ou 3,24 avec le PS Plus) au lieu de 64,99 € (- 95 %) Mad Max à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Metro Exodus à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Psychonauts à 2,19 € au lieu de 10,99 € (-80 %)

à 2,19 € au lieu de 10,99 € (-80 %) Saints Row: The Third Remastered à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) The Elder Scrolls Online à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 % jusqu'au 18 septembre)