C’est un petit jeu de chaises musicales que l’on connait par cœur à force. Quand une salve de promos est sur le point de s’achever sur le PlayStation Store, une autre prend la relève. Et ce n’est pas n’importe laquelle. Les membres du PS Plus ont eu le droit à un petit avant-goût exclusif, il est désormais temps pour les soldes printanières de s’ouvrir à tout le monde. Comme à chaque fois, ce sont des jeux par milliers qui sont bradés le temps de quelques jours et on retrouve des sorties très récentes dans le lot, comme des titres qui ont déjà mérité leur statut de classique à l’instar de The Witcher 3. Côté nouveautés encore fraîches, on relèvera Kingdom Come Deliverance 2, Baldur’s Gate 3, FF7 Rebirth, Metaphor ReFantazio ou encore Stellar Blade pour ne citer qu’eux.

Avec près de 3000 jeux PS5, PS4 et PSVR à prix cassé sur le PlayStation Store, il y a aisément de quoi trouver chaussure à son pied, d’autant que les réductions peuvent grimper jusqu’à -95%. Vous avez jusqu’au 10 avril 2025, à 1h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes. Comme toujours, nous vous avons dressé une liste loin d’être exhaustive, sachant que les abonnés au PS Plus ont le droit à quelques remises supplémentaires sur certains jeux.

Les meilleures promos du PlayStation Store

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Baldur's Gate 3 : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Diablo® IV - Pack d’Extension : 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

Dragon Age™: The Veilguard Édition Deluxe : 54,99€ au lieu de 99,99€ (-45%)

Dragon's Dogma 2 : 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

FINAL FANTASY I–VI Bundle : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

FF XVI : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

HELLDIVERS™ 2 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Kingdom Come: Deliverance II : 66,49€ au lieu de 69,99€ (-5%)

La collection Arkane (PS5™) : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Lies of P : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Life is Strange: Double Exposure : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Marvel’s Spider-Man 2 : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Metaphor: ReFantazio édition numérique 35e anniversaire d'Atlus PS4 & PS5 : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

NEW WORLD: AETERNUM : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Planet Zoo - Édition Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Resident Evil Remake Trilogy : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Sniper Elite: Resistance PS4™ & PS5™ : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Star Wars Outlaws : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Stellar Blade : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

UFC™ 5 Édition Ultimate : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Visions of Mana PS4 et PS5 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 35€

Alien: Rogue Incursion : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DayZ : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

HITMAN World of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

Metro Awakening : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Red Dead Redemption : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Surviving Mars - Starter Bundle : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

V Rising : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 25€

A Plague Tale: Requiem : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

ARK: Survival Ascended : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Call of Duty®: Ghosts Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

EA SPORTS FC™ 25 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Forspoken : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Hell Let Loose : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Persona 5 Royal : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Sea of Thieves : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Crew Motorfest : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Tomb Raider IV-VI Remastered PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

TopSpin 2K25 Édition numérique Cross-Gen : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Les jeux à moins de 20€

Another Crab’s Treasure : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Caravan SandWitch : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Fae Farm : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Grounded PS4® & PS5® : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Life is Strange Remastered Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Mortal Kombat™ 1 : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pacific Drive : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Prince of Persia The Lost Crown : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sonic Origins Plus pour PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

TEKKEN 7 - Definitive Edition : 19,19€ au lieu de 119,99€ (-84%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Les soldes PS Store à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins - GOLD EDITION : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Chivalry 2 King's Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Dead by Daylight PS4® & PS5® : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

DRAGON BALL FighterZ PS4 & PS5 : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

Dying Light Definitive Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Gotham Knights : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Mafia: Trilogy : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

METAL GEAR SOLID 3: Snake Eater - Master Collection Version PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Moving Out 2 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Nobody Wants to Die : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Pack Metro Saga : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Payday 3 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Shadows of Doubt : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

SOULCALIBUR 6 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Tchia (PS4 & PS5) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Telltale Batman Shadows Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tomb Raider: Legend : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Viewfinder : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Alan Wake Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Astroneer : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Batman: Collection Arkham : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Battlefield™ 2042 sur PS4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Battlefield™ V : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Before Your Eyes : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

BODYCAMERA SHOOTER : 8,44€ au lieu de 12,99€ (-35%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Citizen Sleeper : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dordogne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

God of War® III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ 2 - Turbocharged PS4 & PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lake PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

LEGO® Jurassic World™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

Lost in Random™ sur PS4™ et PS5™ : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Metro Exodus Gold Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Need for Speed™ Payback : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Need for Speed™ Rivals: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Pentiment : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

STAR WARS™: Squadrons : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Stardew Valley : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Suicide Squad: Kill the Justice League : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Forgotten City : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Outer Worlds : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Upgrade Pack : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

XCOM® 2 Digital Deluxe Edition : 6,49€ au lieu de 64,99€ (-90%)

Les jeux à moins de 5€

Alba: A Wildlife Adventure : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Batman: Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Battlefield™ 1 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dead Island: Riptide Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dishonored 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Figment : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Figment 2: Creed Valley : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mortal Kombat X : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Murdered: Soul Suspect™ : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Need for Speed™ Édition Deluxe : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Need for Speed™ Heat : 4,89€ au lieu de 69,99€ (-93%)

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Rayman Legends : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

ScourgeBringer : 1,69€ au lieu de 16,99€ (-90%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Titanfall™ 2 édition standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

We Were Here Expeditions: The FriendShip : 2,99€ au lieu de 3,99€ (-25%)

Wonder Boy: The Dragon's Trap : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

