Le PlayStation Store accueille une nouvelle vague de promotions et pas n’importe laquelle. Elle arrive pile à temps pour les fêtes de Noël et ceux qui auront une PS5 ou des cartes cadeaux.

Les Super Promos de Janvier sont de retour ! Chaque année, Sony lance une grande opération commerciale sur le PlayStation Store, où les plus grandes sorties de l’année et d’autres productions plus anciennes, mais déjà des classiques de l’ère moderne du jeu vidéo. Ce sont au total plus de 6000 jeux PS5 et PS4, ainsi que leurs DLC et Season Pass qui sont à prix cassés pendant ces prochaines semaines.

On retrouve donc certains des jeux marquants de 2025, comme Battlefield 6, Digimon Story Time Stranger, Death Stranding 2, SILENT HILL f ou encore Elden Ring Nightreign pour ne citer qu’eux, en promotion pendant toute cette période. De nombreux excellents jeux de ces dernières années voient également leur prix baisser, voire fondre, comme The Witcher 3, Divinity Original Sin 2 ou encore Red Dead Redemption. Ces promos PlayStation Store s’étendront jusqu’au 8 janvier 2026 à 00h59, heure française. Nous avons compilé un tout petit échantillon des offres sur la boutique actuellement, qui peuvent grimper jusqu’à -95%. On rappelle comme toujours que les membres du PS Plus peuvent profiter de réductions supplémentaires.

Les meilleures promos PlayStation Store

ASTRO BOT : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Baldur's Gate 3 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Battlefield™ 6 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Borderlands®4 : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Call of Duty®: Black Ops 7 - Pack Cross-Gen : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Cronos: The New Dawn : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Digimon Story Time Stranger : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

DOOM: The Dark Ages Premium Edition : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Dying Light: The Beast : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

ELDEN RING NIGHTREIGN Deluxe Edition : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles [PS4 & PS5] : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Forza Horizon 5 Standard Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Gran Turismo™ 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

NINJA GAIDEN 4 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Sid Meier's Civilization® VII : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

SILENT HILL f : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

The First Berserker: Khazan Standard Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

The Outer Worlds 2 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 - 4 - Pack Édition Standard : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 35€

ARC Raiders : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Dispatch : 31,49€ au lieu de 34,99€ (-10%)

EA SPORTS FC™ 26 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

HELLDIVERS™ 2 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Kingdom Come: Deliverance II : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

NBA 2K26 pour PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SILENT HILL 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Les soldes à moins de 30€

Assassin's Creed Mirage - Master Assassin Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Disney Dreamlight Valley : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Dragon's Dogma 2 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XVI : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Little Nightmares III : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Senua's Saga: Hellblade II : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 25€

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Avatar: Frontiers of Pandora : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Cyberpunk 2077 : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Red Dead Redemption (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Star Wars Outlaws : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les jeux à moins de 20€

Alan Wake 2 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hollow Knight: Silksong : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Planet Zoo : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

STAR WARS™ Jedi Édition Pack Cross-Gen : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Crew Motorfest : bundle Cross-Gen : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 15€

Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Dead Island 2 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dead Space : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Phasmophobia : 13,29€ au lieu de 18,99€ (-30%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Sea of Thieves : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Les jeux PS5 à moins de 10€

A Way Out : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)

Assassin's Creed 4 Black Flag : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mortal Kombat™ 1 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Forest : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

The Quarry pour PS5 : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€

Absolver: Downfall : 1,49€ au lieu de 29,99€ (-95%)

Alfred Hitchcock - Vertigo : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Amnesia: Collection : 1,42€ au lieu de 28,49€ (-95%)

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Beyond a Steel Sky : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Crossing Souls : 0,74€ au lieu de 14,99€ (-95%)

Figment : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Figment 2: Creed Valley : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)

INSIDE : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Super Meat Boy Forever : 2,49€ au lieu de 4,99€ (-50%)

The Last Campfire : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Unravel Two : 4,39€ au lieu de 19,99€ (-78%)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

