Le PlayStation Store se met enfin aux couleurs de l'été avec une nouvelle vague de soldes jusqu'à -95% sur une tonne de jeux PS4 et PS5 de sa boutique, profitez-en.

Après des promos en lien avec les 15 ans du PS Plus le mois dernier, le PlayStation Store se fend encore d'une vague de promos, en rapport cette fois avec les soldes d'été. Vous pouvez ainsi vous faire plaisir tout en faisant des économies sur près de 5 000 produits PS4 & PS5. Pour vous aider dans vos recherches, on vous propose une petite sélection des meilleures offres qu'on a vu.

Les soldes d'été réchauffent aussi le PlayStation Store

Comme de coutume, nous allons découper cette sélection des offres intéressantes à saisir actuellement sur le PlayStation Store en différents segments. À commencer par les promos les plus croustillantes sur de gros jeux plus ou moins récents, puis en descendant dans les prix, avec les jeux PS4 & PS5 à ne pas manquer à moins de 20, 10 puis 5 euros. Sans plus attendre, voyons donc ce que les soldes d'été du PlayStation Store nous réservent.

D'énormes jeux à prix sacrifié à ne pas rater sur le PlayStation Store

Death Stranding Director's Cut Edition à 29,99€ au lieu de 59,99€

à 29,99€ au lieu de 59,99€ Dying Light 2 Stay Human à 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

à 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%) Call of Duty Black Ops 6 Pack Cross-Gen à 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

à 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%) Elden Ring à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) Ghost of Tsushima Director's Cut à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) God of War Ragnarok à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Gran Turismo 7 à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Silent Hill 2 Remake à 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

à 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Star Wars Outlaws à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Warhammer 40,000 Space Marine 2 Ultra Edition à 60,49€ au lieu de 109,99€ (-45%)

De très belles affaires à saisir à moins de 20 euros

A Plague Tale Innocence à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Cyberpunk 2077 à 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Dead Island 2 à 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

à 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) EA Sports FC 25 Édition Standard à 16,79€ au lieu de 79,99€ (-79%)

à 16,79€ au lieu de 79,99€ (-79%) Hogwarts Legacy à 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

à 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%) Need for Speed Unbound Collection Ultime à 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%)

à 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%) No Man's Sky à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Red Dead Redemption 2 à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Star Wars Jedi Survivor à 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

à 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Tiny Tina's Wonderlands Édition Merveilleux Chaos à 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Du lourd à acquérir sur le PlayStation Store à moins de 10 euros

Battlefield 2042 à 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

à 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%) Borderlands 3 à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

à 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%) Dragon Ball Xenoverse 2 à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Gang Beasts à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Mafia Definitive Edition à 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

à 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) NBA 2K25 Édition Standard à 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

à 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%) Nobody Wants to Die à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Star Wars Battlefront 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) The Quarry à 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

à 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%) The Witcher 3 Wild Hunt à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Des jolies pépites même à moins de 5 euros

Alan Wake Remastered à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Blasphemous à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Darkest Dungeon à 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)

à 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%) Dead Rising 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Dishonored Definitive Edition à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Frostpunk Console Edition à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Heads Up! Phones Down Edition à 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

à 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%) Mortal Kombat 11 à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) Mortal Shell à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Moto Racer 4 à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Star Wars Battlefront II à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : PlayStation Store