Les soldes d’été sont arrivées sur le PlayStation Store. Sony vient de déployer une nouvelle vague de promos conséquentes, avec près de 3000 jeux PS5, PS4, PS VR et leurs DLCs à prix cassés. Il y a à boire et à manger dans le lot, mais on peut retrouver tous types de productions à leur tarif le plus bas jamais enregistré sur la boutique en ligne. Cela va d’Elen Ring à Horizon Forbidden West en passant par The Last of Us Part I comme Hogwarts Legacy. Les titres les plus anciens, comme les classiques ne sont pas en reste, avec des promos sur le PlayStation Store pouvant grimper jusqu’à -95%.

Vous avez jusqu’au 3 août 2023 à 2h59, heure française pour faire vos emplettes. Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout tous les budgets. Comme d’habitude, nous vous avons préparé une longue sélection des meilleures promos du PlayStation Store, le tout trié par tranches de prix et par ordre alphabétique. Vous connaissez la chanson par cœur maintenant, certains des jeux de la liste sont inclus d’office dans le catalogue du PS Plus Extra & Premium. Pensez à vérifier.

Les meilleures promos PlayStation Store

A.O.T. 2: Final Battle : 38,49€ au lieu de 69,99€ (-45%)

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée Édition Digitale Deluxe : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Atelier Ryza: Digital Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops 4 - Édition Digitale Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call of Duty®: Modern Warfare® II - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crash Bandicoot™ - Pack Crashiversary : 51,99€ au lieu de 129,99€ (-60%)

Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Dead Island 2 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Dead Space : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Destroy All Humans! - Jumbo Pack : 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 59,99€ au lieu de 119,99€ (-50%)

DRAGON QUEST BUILDERS™ : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

EA SPORTS FIFA 23 Édition Ultimate PS4 et PS5 : 39,99€ au lieu de 69,99€ (-%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

F1® 23 Édition Champions : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

Forspoken : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

Horizon Forbidden West™ : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

LEGO® 2K Drive Édition Cross-Gen Standard : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 47,49€ au lieu de 94,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Rust Console Edition : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

The Last of Us™ Part I : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

The Shadow Warrior Trilogy : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

WWE 2K23 Édition Icône : 77,99€ au lieu de 119,99€ (-35%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Ace Attorney Turnabout Collection : 25,19€ au lieu de 59,99€ (-58%)

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Battlefield™ 2042 sur PS5™ : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Chivalry 2 King's Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DEAD OR ALIVE 6 Digital Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Digimon Survive : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Édition Deluxe (numérique) de Monster Hunter World: Iceborne : 26,39€ au lieu de 39,99€ (-34%)

ELEX II PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Ghostwire: Tokyo : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Gotham Knights : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors Édition Deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Mafia Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Monster Hunter Rise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-5%)

NBA 2K23 Édition Michael Jordan : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

PGA TOUR 2K23 Édition Cross-Gen : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

Psychonauts 2 : 20,39€ au lieu de 59,99€ (-66%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Sifu : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Steelrising : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Stray : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Tactics Ogre: Reborn : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Medium : 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%)

The Quarry pour PS4™ : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Tropico 6 - El Prez Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

As Far As The Eye Deluxe Edition OST Combo : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Capcom Fighting Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 16,19€ au lieu de 89,99€ (-82%)

Cult of the Lamb : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Dead by Daylight PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

DEATHLOOP : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Goat Simulator 3 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ - Game of the Year Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

I AM SETSUNA : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Jurassic World Evolution 2 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Neon White : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Predator: Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sims 4 Chiens et Chats + Premier animal de compagnie : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

SnowRunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Solar Ash : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Last of Us Part II : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Vampire: The Masquerade - Swansong PRIMOGEN EDITION : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Alien: Isolation - The Collection : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

As Far As The Eye : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assetto Corsa : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 14,00€ au lieu de 70,00€ (-80%)

Backbone : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

DEAD RISING Pack Triplé gagnant : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Ghostrunner : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mafia: Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Maneater PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Planet Coaster: Édition console : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

PRAEY FOR THE GODS : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Rain World : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Remnant: From the Ashes : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Residen Evim RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

Serial Cleaners : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

The Ascent PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Pathless PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Surge 1 & 2 - Dual Pack : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

TOKYO GHOUL:re [CALL to EXIST] : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Twelve Minutes : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Les promos PS Store à moins de 10€

1971 Project Helios : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Axiom Verge : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Batman: Return to Arkham : 8,99€ au lieu de 49,99€ (-82%)

Battlefield™ 1 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blair Witch : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

CARRION : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Curse of the Dead Gods : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Édition standard Control : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

ELEX : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Far Cry 4 - Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

FAR: Changing Tides PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

For The King : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

God of War® III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

I Am Dead : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Jurassic World Evolution : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Killing Floor 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 6,59€ au lieu de 59,99€ (-89%)

Last Stop : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

LEGO® CITY Undercover : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

LEGO® Jurassic World™ : 6,79€ au lieu de 39,99€ (-83%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 8,39€ au lieu de 69,99€ (-88%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 9,58€ au lieu de 31,96€ (-70%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Lost in Random™ sur PS4™ et PS5™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Maquette : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Metro Exodus : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Mortal Kombat 11 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Mortal Kombat XL : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Moving Out Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Mutazione : 8,09€ au lieu de 17,99€ (-55%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

NBA 2K23 pour PS5™ : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Neon Abyss : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

NORCO : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Overcooked! 2 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Del : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

resident evil 4 (2005) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

RESIDENT EVIL 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 6 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

RESIDENT EVIL REVELATIONS : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sayonara Wild Hearts : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

SEGA® Mega Drive Classics : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Shenmue I & II : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

STAR WARS™: Squadrons : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Street Fighter V: Champion Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Summer in Mara : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Crew 2 Édition Spéciale : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

The Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TOEM : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

TOHU : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

We Were Here Together : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

West of Dead Édition The Path of the Crow : 5,24€ au lieu de 20,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood (Version internationale) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 3 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 4 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 5 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 5€