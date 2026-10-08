Le PlayStation Store poursuit ses énormes promotions avec plus de 2500 jeux PS5 et PS4 proposés à prix cassés, y compris parmi certaines des plus grosses sorties de 2026.

Vous avez déjà terminé de vous plonger dans toutes les nouvelles sorties de ces dernières semaines et cherchez de nouvelles expériences à découvrir ? Cela tombe bien, le PlayStation Store vous propose une fois de plus des milliers de jeux PS4 et PS5 à prix complètement cassés. Licences cultes, jeux salués par la critique, pépites indépendantes et autres surprises n’attendent que vous dans la boutique de PlayStation, qui en a définitivement pour toutes les bourses.

Plus de 2500 jeux PS5 et PS4 sont en promo sur le PlayStation Store

C’est que le PlayStation Store en a encore beaucoup sous le coude après les dernières promotions du mois de septembre. Jusqu’au 22 octobre 2026, ce sont ainsi plus de 2500 jeux PS4 et PS5 qui sont proposés à prix réduit dans la catégorie « Choix des joueurs », qui réserve une sélection de très bons titres à ne surtout pas manquer. Et pas forcément uniquement parmi les sorties les plus anciennes, puisque beaucoup de nouveautés sont aussi de la partie.

On trouve par exemple des titres comme Resident Evil Requiem, 007 First Light, SAROS et God of War Sons of Sparta, aux côtés d’anciens titres très appréciés que le PlayStation Store remet en avant avec des promotions allant jusqu’à -90%. On pense notamment à des franchises populaires comme Final Fantasy, Metal Gear Solid, Fallout, Need for Speed, Mass Effect et Marvel’s Spider-Man, parmi des pépites indés comme LIMBO, Hotline Miami, SIFU, Deer & Boy, et plus encore.

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 5€

LIMBO à 1,12 € au lieu de 11,25 € (90 %)

Psychonauts à 1,64 € au lieu de 10,99 € (85 %)

INSIDE à 2,19 € au lieu de 21,99 € (90 %)

Hotline Miami à 2,49 € au lieu de 9,99 € (75 %)

Hotline Miami 2: Wrong Number à 2,99 € au lieu de 14,99 € (80 %)

Dead Island Definitive Collection à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

Metro Exodus à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

Trials Fusion à 3,99 € au lieu de 19,99 € (80 %)

Steelrising à 3,99 € au lieu de 39,99 € (90 %)

Deus Ex: Mankind Divided à 4,49 € au lieu de 29,99 € (85 %)

Harry Potter: Champions de Quidditch PS4 & PS5 à 4,49 € au lieu de 29,99 € (85 %)

Lost in Random sur PS4 et PS5 à 4,49 € au lieu de 29,99 € (85 %)

Metro Redux à 4,49 € au lieu de 29,99 € (85 %)

Sherlock Holmes Chapter One à 4,49 € au lieu de 44,99 € (90 %)

LEGO Jurassic World à 4,79 € au lieu de 39,99 € (88 %)

STAR WARS: Squadrons à 4,79 € au lieu de 39,99 € (88 % sur le PlayStation Store)

Onimusha: Dawn of Dreams à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

Fallout 4 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Injustice 2 - Standard Edition à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

LEGO Harry Potter Collection à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Valkyria Chronicles Remastered à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Wolfenstein: The New Order à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Wolfenstein: The Old Blood à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Batman: Return to Arkham à 4,99 € au lieu de 49,99 € (90 %)

Mortal Kombat 11 à 4,99 € au lieu de 49,99 € (90 %)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Suicide Squad: Kill the Justice League à 5,59 € au lieu de 79,99 € (93 %)

Uncharted: The Nathan Drake Collection à 5,99 € au lieu de 19,99 € (70 %)

Kingdom Come: Deliverance à 5,99 € au lieu de 29,99 € (80 %)

Prey à 5,99 € au lieu de 29,99 € (80 %)

Sid Meier's Civilization VI à 5,99 € au lieu de 29,99 € (80 %)

Mafia: Definitive Edition pour PS5 à 6,00 € au lieu de 40,00 € (85 %)

Borderlands 3 PS4 & PS5 à 6,99 € au lieu de 69,99 € (90 %)

FINAL FANTASY à 7,19 € au lieu de 11,99 € (40 %)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle à 7,49 € au lieu de 29,99 € (75 %)

Saints Row PS4 & PS5 à 7,49 € au lieu de 29,99 € (75 %)

Tchia (PS4 & PS5) à 7,49 € au lieu de 29,99 € (75 %)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes à 7,49 € au lieu de 29,99 € (75 %)

Jurassic World Evolution à 7,49 € au lieu de 49,99 € (85 %)

Gotham Knights à 7,49 € au lieu de 74,99 € (90 %)

The Quarry pour PS5 à 7,49 € au lieu de 74,99 € (90 %)

Need for Speed Unbound à 7,99 € au lieu de 79,99 € (90 %)

A Way Out à 8,99 € au lieu de 29,99 € (70 %)

Deliver Us Mars PS4 & PS5 à 8,99 € au lieu de 29,99 € (70 % sur le PlayStation Store)

The Crew 2 - Édition Standard à 8,99 € au lieu de 29,99 € (70 %)

The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) à 8,99 € au lieu de 29,99 € (70 %)

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker PS4 & PS5 à 8,99 € au lieu de 59,99 € (85 %)

Devil May Cry HD Collection à 9,89 € au lieu de 29,99 € (67 %)

Little Nightmares II PS4 & PS5 à 9,89 € au lieu de 29,99 € (67 %)

Pacific Drive à 9,89 € au lieu de 29,99 € (67 %)

God of War III Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

Persona 4 Golden à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Scorn à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Sifu à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

BioShock: The Collection à 9,99 € au lieu de 49,99 € (80 %)

TEKKEN 7 à 9,99 € au lieu de 49,99 € (80 %)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Alien: Isolation à 10,49 € au lieu de 34,99 € (70 %)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 à 10,49 € au lieu de 69,99 € (85 %)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (PS5) à 11,24 € au lieu de 74,99 € (85 % sur le PlayStation Store)

SHINOBI: Art of Vengeance PS4 et PS5 à 11,99 € au lieu de 29,99 € (60 %)

Hell is Us à 11,99 € au lieu de 59,99 € (80 %)

STAR WARS Jedi: Survivor (PS5) à 11,99 € au lieu de 79,99 € (85 %)

Dead Cells (PS4 & PS5) à 12,49 € au lieu de 24,99 € (50 %)

Legacy of Kain: Defiance Remastered à 12,49 € au lieu de 24,99 € (50 %)

Deer & Boy à 13,99 € au lieu de 19,99 € (30 %)

Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5 à 13,99 € au lieu de 69,99 € (80 %)

Bye Sweet Carole à 14,99 € au lieu de 24,99 € (40 %)

SONIC X SHADOW GENERATIONS PS4 & PS5 à 14,99 € au lieu de 49,99 € (70 %)

Red Dead Redemption 2 à 14,99 € au lieu de 59,99 € (75 %)

Big Walk à 15,19 € au lieu de 18,99 € (20 %)

Dead Space à 15,99 € au lieu de 79,99 € (80 %)

Assassin's Creed Valhalla à 17,49 € au lieu de 69,99 € (75 %)

Mass Effect Édition Légendaire à 17,49 € au lieu de 69,99 € (75 %)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 à 17,99 € au lieu de 59,99 € (70 %)

God of War Sons of Sparta à 19,79 € au lieu de 29,99 € (34 %)

ARC Raiders à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

L.A. Noire à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe à 19,99 € au lieu de 49,99 € (60 %)

Star Wars Outlaws à 19,99 € au lieu de 79,99 € (75 %)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Two Point Museum à 20,09 € au lieu de 29,99 € (33 %)

Palworld à 20,29 € au lieu de 28,99 € (30 %)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 à 20,99 € au lieu de 59,99 € (65 %)

Atomic Heart (PS4 & PS5) à 20,99 € au lieu de 69,99 € (70 %)

We Happy Few - Digital Deluxe Edition à 22,49 € au lieu de 89,99 € (75 %)

MOUSE: P.I. For Hire à 23,99 € au lieu de 29,99 € (20 % sur le PlayStation Store)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION à 23,99 € au lieu de 59,99 € (60 %)

Life is Strange: Double Exposure à 23,99 € au lieu de 59,99 € (60 %)

TIEBREAK – GRAND SLAM EDITION à 23,99 € au lieu de 59,99 € (60 %)

Forspoken à 23,99 € au lieu de 79,99 € (70 %)

Red Dead Redemption (PS4 & PS5) à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Styx: Blades of Greed à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Yakuza 0 Director's Cut PS5 à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Grounded 2 à 26,99 € au lieu de 29,99 € (10 %)

V Rising à 27,99 € au lieu de 39,99 € (30 %)

Metaphor: ReFantazio PS4 et PS5 à 27,99 € au lieu de 69,99 € (60 %)

Screamer à 27,99 € au lieu de 69,99 € (60 %)

Mafia: The Old Country à 29,99 € au lieu de 49,99 € (40 %)

Marvel's Spider-Man : Édition Game of the Year à 29,99 € au lieu de 49,99 € (40 %)

Lies of P à 29,99 € au lieu de 59,99 € (50 %)

D’autres jeux à prix cassés sur le PlayStation Store

Marvel's Spider-Man Remastered à 34,79 € au lieu de 59,99 € (42 %)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER à 34,99 € au lieu de 49,99 € (30 %)

WUCHANG: Fallen Feathers à 34,99 € au lieu de 49,99 € (30 %)

Life is Strange: Reunion à 37,49 € au lieu de 49,99 € (25 % sur le PlayStation Store)

Clair Obscur: Expedition 33 à 39,99 € au lieu de 49,99 € (20 %)

Borderlands 4 à 39,99 € au lieu de 79,99 € (50 %)

Demon's Souls à 39,99 € au lieu de 79,99 € (50 %)

Returnal à 39,99 € au lieu de 79,99 € (50 %)

Indiana Jones et le Cercle Ancien à 47,99 € au lieu de 79,99 € (40 %)

007 First Light à 48,99 € au lieu de 69,99 € (30 %)

LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir à 48,99 € au lieu de 69,99 € (30 %)

NBA 2K27 à 55,99 € au lieu de 79,99 € (30 %)

SAROS à 59,99 € au lieu de 79,99 € (25 %)