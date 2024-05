Les promos s’enchaînent à une vitesse fulgurante sur le PlayStation Store. Sony a récemment lancé son opération « Grands jeux, grandes réductions » qui ne démérite clairement pas son nom avec des remises pouvant grimper jusqu’à -95%. En plus de ces quelque 4000 jeux PS5, PS4 et PSVR en promotion, le constructeur japonais en rajoute une petite couche avec ses « Offres du weekend ».Des promotions triées sur le volet et bien plus éphémères, qui mettent en lumière seulement une dizaine de jeux ainsi que leurs DLC, pack ou autre season pass.

Les productions de 2K sont à l’honneur, avec des franchises comme Red Dead Redemption, Mafia ou Borderlands qui profitent toutes de belles réductions. Il ne faudra cependant pas trop tarder si vous êtes tentés, puisque ces promos PlayStation Store du weekend prendront fin le mardi 21 mai 2024 à 2h59 du matin. Voici sans plus attendre la liste des réductions disponibles sur les jeux et les packs :

Toutes les promos PlayStation Store du weekend