Pendant qu’une grande partie des joueurs milite pour le maintien de la commercialisation des jeux PS5 (et PS6) en physique, PlayStation continue ses opérations commerciales sur sa boutique en ligne, le PlayStation Store. Fidèle à ses habitudes, le constructeur japonais a donc patiemment attendu que sa dernière vague de réductions se termine pour la remplacer par une autre. Place cette fois aux promos «À vos marques, prêts, jouez ! », qui brade plus de 4500 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs DLC, Season Pass et autres extensions.

On retrouve, comme toujours, de tout. Des productions récentes comme Black Myth Wukong, Assassin’s Creed Shadows, ou encore South of Midnight, comme des grands classiques de l’ère moderne comme Batman Arkham Knight, les sagas Far Cry, AC, Persona, ou même Battlefield. Sans oublier évidemment la scène indépendante et ses nombreuses pépites comme Cult of the Lamb. Les remises de ces nouvelles promos PlayStation Store peuvent donc grimper jusqu’à -95% selon les jeux. Vous avez jusqu’au 27 août 2026 à 00h59, heure française pour faire vos emplettes. Rappelons que les membres du PS Plus peuvent également profiter de remises supplémentaires sur certains titres. Voici notre sélection des nouvelles promos du PlayStation Store.

Les meilleures promos PlayStation Store

Age of Empires II: Definitive Edition Premium Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Anno 117: Pax Romana : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Assassin's Creed Shadows - Édition numérique Deluxe PS5 : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Black Myth: Wukong : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Call of Duty: Black Ops 4 - Édition Digitale Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Call of Duty: WWII - Digital Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: The One Who Waits : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Daemon X Machina: Titanic Scion - Édition super digital deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Édition Définitive de Life is Strange: True Colors : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Frostpunk 2: Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Série intégrale Yakuza : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Sudden Strike 5 PS5 : 42,49€ au lieu de 49,99€ (-15%)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

The Alters: Deluxe Edition : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 - 4 - Pack Édition Standard : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Tour de France 2026 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

UFC™ 6 Édition Ultimate : 93,49€ au lieu de 109,99€ (-15%)

V Rising Complete Edition : 79,99€ au lieu de 99,99€ (-20%)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Édition deluxe PS5 : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Abiotic Factor : 26,39€ au lieu de 32,99€ (-20%)

Anthologie Sid Meier's Civilization VI : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Call of Duty: Vanguard - Pack Cross-gen : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Cthulhu: The Cosmic Abyss : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Darksiders Warmastered Edition : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT DAIMA EDITION : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DRAGON QUEST BUILDERS : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

FANTASIAN Neo Dimension : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Far Cry 6 - Édition Game of the Year : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

Football Manager 26 Console : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

HYPERCHARGE ÉDITION COMPLÈTE : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash Deluxe Edition : 24,79€ au lieu de 79,99€ (-69%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Like a Dragon: Infinite Wealth édition Deluxe : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

MADiSON : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Outcast - A New Beginning : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Risk of Rain 2 + Survivors of the Void + Seekers of the Storm + Alloyed Collective Bundle : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

RoboCop: Rogue City - Collection PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

South of Midnight Weaver's Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

STAR WARS Battlefront Classic Collection : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

Tales of Xillia Remastered : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Édition Cross-Gen : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Tormented Souls 2 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Two Point Museum : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Visage PS5 : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Alone in the Dark : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Assassin's Creed Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Battlefield 2042 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Blue Prince : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crusader Kings III : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dead Island - Series Bundle : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Dragon Age: Inquisition - Édition Jeu de l'année : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 15,29€ au lieu de 89,99€ (-83%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition PS5 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Dying Light Collection : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grounded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pack Onimusha 1+2 : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Persona 5 Strikers PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Starship Troopers: Ultimate Bug War! : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Ultimate Edition : 19,79€ au lieu de 32,99€ (-40%)

Tetris Forever : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Rise of the Golden Idol : 17,99€ au lieu de 19,99€ (-10%)

Tomb Raider I-VI Remastered PS5 : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Unicorn Overlord : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Void Crew : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

Aliens: Dark Descent : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Anno 1800 - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

ANNO: Mutationem : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Another Crab's Treasure : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Assassin's Creed III Remastered : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin's Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Assassin's Creed The Ezio Collection PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Battlefield V : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Darkest Dungeon II : 12,08€ au lieu de 38,99€ (-69%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Date Everything! : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

DAVE THE DIVER - Dave & Ichiban Bundle PS5 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Discounty : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Drop Duchy - Complete Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Frostpunk: Complete Collection PS5 : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Little Nightmares I & II Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Lost Judgment : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Moss II VR : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Pillars of Eternity: Complete Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sonic Colours: Ultimate - Digital Deluxe : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Soul Hackers 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

STAR WARS: Dark Forces Remaster : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Stellaris: Console Edition PS5 - Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

System Shock : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Tactics Ogre: Reborn : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Temtem: Swarm : 10,79€ au lieu de 11,99€ (-10%)

The Crew Motorfest (PS4) : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Outlast Trials PS5 : 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%)

The Thaumaturge: Deluxe Edition : 13,29€ au lieu de 37,99€ (-65%)

Towerborne : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Watch Dogs: Legion : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Yakuza Kiwami : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Yakuza Kiwami 2 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Quiet Place: The Road Ahead : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

After Us : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Aliens: Fireteam Elite - Into The Hive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Among Us 3D: VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Anger Foot : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed Unity : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Battlefield 1 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Battlefield 4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Biomutant PS5: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blasphemous 2 - Mea Culpa Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Chants of Sennaar : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Chivalry 2 Special Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Content Warning : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Cozy Grove : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 7,99€ au lieu de 49,99€ (-84%)

Don't Starve Together: Console Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Dordogne : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Endling - Extinction is Forever : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Far Cry New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FARCRY 3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY IX Édition numérique : 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%)

FREEDOM WARS Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

GOLDORAK – Le Festin des Loups PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

GreedFall - Standard Edition : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Harry Potter: Champions de Quidditch - Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

HITMAN World of Assassination Part One : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Hotel Renovator : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Judgment : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Just Cause 3: XXL Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO Star Wars : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lords of the Fallen : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Manhunt : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Max Payne PS5 : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Mirror's Edge Catalyst : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

My Time at Portia : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Nexomon + Nexomon: Extinction - Complete Collection : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Nobody Saves the World : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Outlast: Trinity : 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Persona 5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Predator: Hunting Grounds : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RAGE 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Red Dead Revolver : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Sniper Elite V2 Remastered : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Sonic Origins PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

STAR WARS Episode I Racer : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Syberia - The World Before : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TCG Card Market Simulator : 7,14€ au lieu de 12,99€ (-45%)

The Casting of Frank Stone : 9,40€ au lieu de 28,49€ (-67%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Forest : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

The Plucky Squire : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Quarry - Édition Deluxe : 8,49€ au lieu de 84,99€ (-90%)

The Surge 2 - Premium Edition PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Talos Principle : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tomb Raider I-III Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Tomb Raider IV-VI Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Totally Accurate Battle Simulator : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Trine: Ultimate Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampyr PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Boltgun : 7,25€ au lieu de 21,99€ (-67%)

Wolfenstein II: The New Colossus : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Yakuza 4 Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Yakuza 5 Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Yakuza 6: The Song of Life : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les jeux PS Store à moins de 5€