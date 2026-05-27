PlayStation a lancé ses Days of Play, un évènement durant lequel des milliers de jeux sont en promotion sur le PlayStation Store, que ce soit sur PS5 ou PS4. À quelques jours du prochain State of Play, c'est le moment idéal de faire le plein de jeux et de se faire plaisir, avant d'embrayer sur les nouvelles sorties.

Des milliers de jeux PS5 et PS4 en promo sur le PS Store

Lorsque le PlayStation Store solde ses jeux PS5 et PS4, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ce sont là des milliers de promotions qui débarquent d'un coup et s'agglutinent sur la boutique en ligne. Au menu de cette fournée du mois de mai 2026, on retrouve tout un tas de gros jeux dont le GOTY 2025, Clair Obscur Expedition 33, ou encore The Witcher 3 Wild Hunt, qui nous prépare d'ailleurs un grand rendez-vous prochainement. On retrouve aussi Gran Turismo 7, le très récent God of War Son of Sparta, mais aussi The Last of Us Part 2 Remastered. Avant de plonger dans le très bon 007 First Light, vous pourrez retrouver l'agent 47 dans Hitman World of Assassination en promo sur le PlayStation Store. Il y a vraiment de quoi faire et énumérer les milliers de jeux disponibles serait bien trop long. C'est pourquoi on vous a fait une petite sélection parmi les meilleures offres du moment sur PS5 et PS4 avec d'énormes licences comme Resident Evil, Silent Hill ou encore Assassin's Creed, Dragon Ball notamment, mais aussi de plus petits jeux dont certains sont même à moins de 2 € !

Capture du PlayStation Store via le site officiel

Jeux PS5 et PS4 à moins de 5 €

McPixel 3 — 0,99 € au lieu de 9,99 € (-90%)

Livelock — 1,19 € au lieu de 11,99 € (-90%)

Goat Simulator — 1,49 € au lieu de 9,99 € (-85%)

MINIT — 1,49 € au lieu de 9,99 € (-85%)

Hitman GO : Édition ultime — 1,59 € au lieu de 7,99 € (-80%)

Lara Croft GO — 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80%)

World of Van Helsing: Deathtrap — 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90%)

Risk of Rain — 2,49 € au lieu de 9,99 € (-75%)

Metro Exodus — 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85%)

Poppy Playtime: Chapitre 2 — 4,49 € au lieu de 8,99 € (-50%)

Mortal Kombat 11 — 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90%)

Unravel Two — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

RESIDENT EVIL 5 — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Resident Evil 6 — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Blasphemous — 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80%)

Carrion — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Dead Island — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

DOOM (2016) — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Dishonored Definitive Edition — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Dying Light — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

The Elder Scrolls Online — 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Moins de 10 €

The Forest — 5,09 € au lieu de 16,99 € (-70%)

Pack Metro Saga — 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90%)

The Witcher 3: Wild Hunt — 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80%)

theHunter: Call of the Wild™ — 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80%)

CarX Drift Racing Online — 7,19 € au lieu de 23,99 € (-70%)

Poppy Playtime: Chapitre 3 — 7,24 € au lieu de 14,49 € (-50%)

Assassin's Creed Unity — 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75%)

RESIDENT EVIL 2 (Remake) — 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)

RESIDENT EVIL 3 (Remake) — 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)

Fallout 4 — 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard — 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

Gang Beasts — 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

Hades — 8,74 € au lieu de 24,99 € (-65%)

A Way Out — 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70%)

Assetto Corsa Competizione — 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition — 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

Resident Evil 4 — 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Resident Evil Village — 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Red Dead Online — 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Poppy Playtime: Chapitre 4 — 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Spyro™ Reignited Trilogy — 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - Elite Edition — 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

TEKKEN 7 — 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

MX vs ATV Legends — 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Moins de 15 €

Goat Simulator 3 — 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60%)

Hogwarts Legacy (PS4) — 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85%)

Hogwarts Legacy (PS5) — 11,24 € au lieu de 74,99 € (-85%)

NBA 2K26 — 11,99 € au lieu de 79,99 € (-85%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ — 11,99 € au lieu de 79,99 € (-85%)

Need for Speed™ Unbound — 11,99 € au lieu de 79,99 € (-85%)

Mafia: Trilogy — 11,99 € au lieu de 59,99 € (-80%)

Mount & Blade II: Bannerlord — 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75%)

REMATCH — 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ (PS4) — 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75%)

Call of Duty®: MW 2 - Campagne remasterisée — 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%)

Hell Let Loose — 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75%)

Phasmophobia — 13,29 € au lieu de 18,99 € (-30%)

It Takes Two — 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

High On Life — 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

GTA V : Édition Premium — 14,69 € au lieu de 34,99 € (-58%)

Red Dead Redemption 2 — 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)

Stray — 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

Mortal Kombat™ 1 — 14,99 € au lieu de 49,99 € (-70%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition — 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)

Teardown — 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

CarX Street — 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

Outer Wilds — 14,99 € au lieu de 24,99 € (-40%)

TopSpin 2K25 Cross-Gen — 14,99 € au lieu de 19,99 € (-25%)

Des jeux à moins de 20 € sur le PlayStation Store

Fallout 4: Game of the Year Edition — 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Dying Light 2 Stay Human — 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75%)

Planet Zoo — 17,49 € au lieu de 49,99 € (-65%)

The Crew Motorfest Deluxe Edition — 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80%)

Need for Speed™ Unbound Collection ultime — 18,99 € au lieu de 94,99 € (-80%)

TEKKEN 7 - Definitive Edition — 19,19 € au lieu de 119,99 € (-84%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition — 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® — 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition — 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%)

NBA 2K26 Édition Superstar — 19,99 € au lieu de 99,99 € (-80%)

GTA V — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

No Man's Sky — 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Resident Evil 7 Gold + Village Gold Edition — 19,99 € au lieu de 79,99 € (-75%)

TEKKEN 8 — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Les Sims™ 4 Vie au ranch — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Les Sims™ 4 Années lycée — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Sims™ 4 Heure de gloire — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Les Sims™ 4 À la fac — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Les Sims™ 4 Amour fou — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Sims™ 4 Escapade enneigée — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Les Sims™ 4 Vivre Ensemble — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

SnowRunner - 1-Year Anniversary Edition — 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

High On Life + DLC Bundle — 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Chiens et Chats + Premier animal de compagnie — 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

D'autres offres du PlayStation Store

Gran Turismo 7 — 29,39 € au lieu de 69,99 € (-58%)

Resident Evil Remake Trilogy — 29,69 € au lieu de 89,99 € (-67%)

TopSpin 2K25 Édition Grand Chelem® — 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25%)

Call of Duty®: MW II - Pack Cross-Gen — 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)

Call of Duty®: MW III - Pack Cross-Gen — 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)

God of War Sons of Sparta - Édition Deluxe — 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition Deluxe — 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)

Marvel's Spider-Man Remastered — 34,79 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Split Fiction — 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%)

Mafia: The Old Country — 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY — 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

SILENT HILL 2 — 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

Pack double FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH — 35,99 € au lieu de 89,99 € (-60%)

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition — 35,99 € au lieu de 89,99 € (-60%)

Clair Obscur: Expedition 33 — 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25%)

Ready or Not — 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25%)

Bob l'éponge: les Titans des marées - Ghostly Digital Edition — 38,49 € au lieu de 54,99 € (-30%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime — 38,49 € au lieu de 69,99 € (-45%)

Monster Hunter Wilds édition Deluxe — 38,99 € au lieu de 99,99 € (-61%)

Assassin's Creed Shadows — 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Dragon Ball: Sparking! ZERO — 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

God of War Ragnarök — 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Gran Turismo 7 (PS5) — 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

SILENT HILL f — 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Starfield — 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20%)

Source : PlayStation Store