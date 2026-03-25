Le PlayStation Store casse les prix de plus de 5000 jeux, DLC, Season Pass et autres packs sur PS5 et PS4 avec ses nouvelles promos printanières. Il y a de belles réductions sur des jeux récents.
Les membres du PS Plus ont eu la primeur des nouvelles promotions du PlayStation Store grâce à leur abonnement. Sony leur avait permis, en avant-première, de profiter de quelques réductions alléchantes avant le déploiement généralisé de sa nouvelle opération commerciale. Plus de jaloux, les « Super Promo De Printemps » sont maintenant disponibles pour tous les joueurs PS5 et PS4. Au programme, plus de 5000 jeux, DLC et autres packs à prix cassé, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Parmi les têtes d’affiche de ces promos PlayStation Store, on retrouve Clair Obscur Expedition 33, Arc Raiders, Astro Bot, Baldur’s Gate 3, Battlefield 6 ou encore Gran Turismo 7 pour ne citer qu’eux. Exclusivités maison, jeux récents, titres indépendants acclamés, productions qui ont marqué ces dernières années… Il y en a pour tous les goûts, et surtout toutes les bourses sur le PlayStation Store.
Comme toujours, les membres du PS Plus ont le droit à une petite ristourne supplémentaire sur certains jeux de ces nouvelles promos PlayStation Store. Vous avez jusqu'au 9 avril 2026 à 1h59, heure française pour faire vos emplettes. Nous vous avons concocté un échantillon généreux de certaines des meilleures promos actuellement disponibles sur le PlayStation Store.
Les meilleures promos PlayStation Store
- Age of Empires II: Definitive Edition Premium : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)
- Anno 117 : Pax Romana Gold Edition : 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%)
- Assassin's Creed Shadows : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)
- ASTRO BOT : 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29%)
- Avowed : 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25%)
- Baldur’s Gate 3 : 52,49 € au lieu de 69,99 € (-25%)
- Battlefield 6 : 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)
- Blades of Fire : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
- Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)
- Borderlands®4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)
- Call of Duty: Black Ops 7 – Pack Cross-Gen : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)
- Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)
- CODE VEIN II : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)
- Commandos: Origins (PS4) : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)
- Cronos: The New Dawn : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
- Demon Slayer Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
- Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
- Digimon Story Time Stranger : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)
- DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Elric HD-2D : 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%)
- DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
- Dying Light: The Beast : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)
- Elden Ring (PS4 & PS5) : 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%)
- EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)
- FAIRY TAIL 2 (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
- Fallout 4: Anniversary Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
- FINAL FANTASY VII REBIRTH : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
- Forza Horizon 5 Standard Edition : 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40%)
- Gran Turismo 7 : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)
- Guilty Gear -Strive- Blazing Edition : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)
- Indiana Jones et le Cercle Ancien : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)
- Jurassic World Evolution 3 : Édition Deluxe : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)
- Kingdom Come: Deliverance - Saga Bundle : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)
- KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)
- Little Nightmares III Édition Deluxe : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)
- Mafia: The Old Country : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)
- Marvel's Spider-Man 2 Édition numérique Deluxe : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)
- Metaphor: ReFantazio : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)
- MY HERO ACADEMIA: All's Justice : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)
- NINJA GAIDEN 4 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)
- OCTOPATH TRAVELER 0 PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)
- PowerWash Simulator – Pack Ultimate Satisfaction : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)
- RIDE 6 - Ultimate Edition : 87,99€ au lieu de 109,99€ (-20%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)
- Sid Meier's Civilization® VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
- Sonic Racing: CrossWorlds PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
- Stellar Blade™ : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)
- The First Berserker: Khazan Standard Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
- The Outer Worlds 2 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
Les jeux PlayStation Store à moins de 40€
- ARC Raiders : 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)
- Assetto Corsa Competizione - Pack 2024 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)
- BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
- Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)
- Dead by Daylight - Édition Or : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
- Double Dragon Revive Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)
- Édition Définitive de Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)
- F1 25 : 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)
- Kingdom Come: Deliverance II : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
- Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)
- Mortal Kombat : Lot Dieu Ancien : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)
- PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)
- Romancing SaGa 2 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
- Satisfactory : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)
- SILENT HILL 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
- SILENT HILL f : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)
- Split Fiction : 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%)
Les soldes PS5 et PS4 à moins de 25€
- A Plague Tale: Requiem : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)
- Age of Empires IV: Anniversary Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)
- AI LIMIT : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)
- Atomfall PS4™ & PS5™ : 25,19€ au lieu de 59,99€ (-58%)
- Atomic Heart (PS4 & PS5) : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)
- Banishers: Ghosts of New Eden : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- Berse:k and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- Company of Heroes 3 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- Cyberpunk 2077 : 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55%)
- Dispatch : 27,99 € au lieu de 34,99 € (-20%)
- DOOM Anthology : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)
- DOOM: The Dark Ages : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)
- DoubleDragon Revive : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)
- Dragon Age™: The Veilguard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)
- DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)
- DRAGON QUEST BUILDERS™ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
- EA Sports FC 26 Édition Standard : 23,99 € au lieu de 79,99 € (-70%)
- ELDEN RING NIGHTREIGN : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)
- Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
- Fallout 76: Mojave Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)
- FINAL FANTASY XVI : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
- Hell is Us : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
- HELLDIVERS™ 2 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)
- Just Dance 2026 Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)
- KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)
- LEGO® Party! : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)
- Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
- Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)
- Lost Records: Bloom & Rage : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)
- MADiSON (PS5) : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)
- MySims™ : Collection cosy : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)
- NINJA GAIDEN 2 Black : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
- OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- Pack Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)
- Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- Red Dead Redemption (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilog : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)
- Sea of Stars : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)
- Senua's Saga: Hellblade II : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
- Star Wars Outlaws : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)
- Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux™ : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)
- TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
- The Last of Us™ Part II Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)
- Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)
- Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)
- V Rising : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)
Les promos PlayStation Store à moins de 20€
- Age of Mythology: Retold Standard Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
- Ambulance Life: A Paramedic Simulator : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
- Architect Life: A House Design Simulator : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
- Assassin's Creed Odyssey : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
- Assassin's Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
- Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
- Avatar: Frontiers of Pandora : 19,49 € au lieu de 29,99 € (-35%)
- Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)
- Bye Sweet Carole : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)
- Conan Exiles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
- Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
- Crusader Kings III : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
- Cult of the Lamb: Sinful Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- Cuphead & The Delicious Last Course : 18,89€ au lieu de 26,99€ (-30%)
- Deadzone: Rogue : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)
- DIRT 5 PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
- DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
- DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- DRAGON QUEST XI S : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
- EA SPORTS™ College Football 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)
- EA SPORTS™ Madden NFL 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)
- EA SPORTS™ WRC 24 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
- FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 18,99€ au lieu de 49,99€ (-62%)
- FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
- Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)
- L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- LEGO® 2K Drive Édition Cross-Gen Standard : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
- LEGO® Voyagers : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)
- Luto : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)
- MIO: Memories in Orbit : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)
- NBA 2K26 : 19,99 € au lieu de 79,99 € (-75%)
- NieR Replicant ver.1.22474487… : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)
- NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
- RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
- RoboCop: Rogue City : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- Sea of Thieves : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- SHINOBI: Art of Vengeance PS4 et PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
- SnowRunner : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
- SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)
- Stranger Things VR : 16,49€ au lieu de 21,99€ (-25%)
- Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
- Sword of the Sea : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)
- Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
- The Midnight Walk : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)
- Towerborne : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
- We Were Here Series Bundle (PS4) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)
Les jeux PlayStation à moins de 15€
- 13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)
- Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)
- ARK: Survival Ascended : 11,24 € au lieu de 44,99 € (-75%)
- Caravan SandWitch : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)
- Chants of Sennaar : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)
- Core Keeper (PS4) : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)
- Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)
- Darkest Dungeon II PS4 & PS5 : 12,08€ au lieu de 38,99€ (-69%)
- Dead Island 2 (PS5) : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)
- Dead Space : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
- DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
- Discounty : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)
- F1® Manager 2024 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)
- Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)
- FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)
- Goat Simulator 3 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)
- Grand Theft Auto V Édition Premium : 14,69 € au lieu de 34,99 € (-58%)
- High On Life : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)
- Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (PS5) : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)
- Layers of Fear : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)
- LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)
- Lost Judgment PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)
- Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)
- Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)
- Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)
- MotoGP™25 (PS5) : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
- Orcs Must Die! Deathtrap : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
- Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)
- Party Animals : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)
- Payday 3 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
- Plants vs. Zombies™: Replanted : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)
- Prince of Persia The Lost Crown : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
- Red Dead Redemption 2 : 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)
- Spirit of the North 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
- STAR WARS Jedi: Survivor™ : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
- The Crew Motorfest : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
- Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
- Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
- TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
- Wanderstop : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)
- Wasteland 3 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)
- Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)
- Watch Dogs®2 - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
- Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
Les soldes PS Store à moins de 10€
- A Little to the Left PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)
- A Plague Tale: Innocence (PS5/PS4) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- A Way Out : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)
- ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)
- Airplane Flight Simulator : EVO : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
- Alien: Isolation : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)
- Alien: Rogue Incursion VR : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Amnesia: The Bunker : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)
- Among Us 3D: VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)
- Ancestors: The Humankind Odyssey : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
- Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Assetto Corsa : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)
- ASTRONEER : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)
- Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)
- Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)
- Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)
- Bendy and the Ink Machine (PS5) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)
- BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)
- Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)
- CONTROL Ultimate Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)
- Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
- Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- EA SPORTS™ PGA TOUR™ : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
- Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)
- FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)
- Gang Beasts : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)
- Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)
- GreedFall - Standard Edition : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)
- HITMAN World of Assassination Part One : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
- Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)
- Inscryption : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)
- Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)
- It Takes Two (PS4 & PS5) : 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)
- Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)
- JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- Judgment (PS5) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Jusant : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
- Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)
- LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
- Les Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)
- Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)
- Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
- Maneater PS4 & PS5 (PS5) : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
- Mortal Kombat XL : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)
- Mortal Kombat™ 1 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- MudRunner - American Wilds Edition : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)
- Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
- Need for Speed™ Rivals : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)
- Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
- Neva : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
- Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
- Nobody Wants to Die : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)
- Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
- RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)
- Return to Monkey Island : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
- Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Rue Valley : 9,09€ au lieu de 13,99€ (-35%)
- Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)
- Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
- Skull and Bones : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
- Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
- Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)
- Sonic Origins PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)
- South Park™ : L'annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)
- Squirrel with a Gun : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)
- STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)
- STAR WARS™ Battlefront™ II : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Stellaris: Console Edition PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- Still Wakes the Deep : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)
- Subnautica : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)
- Suicide Squad: Kill the Justice League : 5,59€ au lieu de 79,99€ (-93%)
- SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
- TCG Card Market Simulator : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)
- Thank Goodness You're Here! : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
- The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)
- The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)
- The Witcher 3: Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
- Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - Elite Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
- Undertale : 9,89€ au lieu de 14,99€ (-34%)
- Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
- Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
- Viewfinder (PS5 - x2) : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)
- Warhammer 40,000: Inquisitor : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
- WILD HEARTS™ Édition Standard : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
- Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)
Les soldes PlayStation Store à moins de 5€
- 60 Seconds! Reatomized : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)
- Alba: A Wildlife Adventure : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)
- Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)
- Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)
- Burnout™ Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Cars 3 : Course vers la victoire : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)
- Celeste : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Chained Climb Together : 3,89€ au lieu de 5,99€ (-35%)
- Crime Boss: Rockay City : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Darkest Dungeon® : 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)
- Degrees of Separation : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)
- Destiny® – The Collection : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
- Dishonored 2 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
- Dishonored® Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Disney•Pixar Toy Story 2: Buzz l'Éclair à la rescousse : 3,59€ au lieu de 5,99€ (-40%)
- Escape Academy : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Five Nights at Freddy's : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)
- FOR HONOR : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)
- Injustice™ 2 - Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- LEGO® Jurassic World™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)
- Lords of the Fallen (2014) : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)
- Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)
- Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)
- NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
- Planet of Lana : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
- Rayman Legends : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
- Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Resident Evil 0 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- resident evil 4 (2005) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- RESIDENT EVIL REVELATIONS : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Sniper Elite 3 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)
- STAR WARS™: Squadrons : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)
- STEEP : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
- Supermarket Manager Simulator (PS5) : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)
- The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- The Tomorrow Children Ultimate Explorer Pack : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)
- The Walking Dead: Season Two : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)
- TOM CLANCY'S THE DIVISION : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)
- Tom Clancy's The Division 2 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)
- UNO® : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)
- Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Unravel Two : 4,39€ au lieu de 19,99€ (-78%)
- We Were Here Expeditions : 1,99€ au lieu de 3,99€ (-50%)
- What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
- Wolfenstein: The Old Blood : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
Source : Promos PlayStation Store