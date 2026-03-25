Les membres du PS Plus ont eu la primeur des nouvelles promotions du PlayStation Store grâce à leur abonnement. Sony leur avait permis, en avant-première, de profiter de quelques réductions alléchantes avant le déploiement généralisé de sa nouvelle opération commerciale. Plus de jaloux, les « Super Promo De Printemps » sont maintenant disponibles pour tous les joueurs PS5 et PS4. Au programme, plus de 5000 jeux, DLC et autres packs à prix cassé, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Parmi les têtes d’affiche de ces promos PlayStation Store, on retrouve Clair Obscur Expedition 33, Arc Raiders, Astro Bot, Baldur’s Gate 3, Battlefield 6 ou encore Gran Turismo 7 pour ne citer qu’eux. Exclusivités maison, jeux récents, titres indépendants acclamés, productions qui ont marqué ces dernières années… Il y en a pour tous les goûts, et surtout toutes les bourses sur le PlayStation Store.

Comme toujours, les membres du PS Plus ont le droit à une petite ristourne supplémentaire sur certains jeux de ces nouvelles promos PlayStation Store. Vous avez jusqu'au 9 avril 2026 à 1h59, heure française pour faire vos emplettes. Nous vous avons concocté un échantillon généreux de certaines des meilleures promos actuellement disponibles sur le PlayStation Store.

Les meilleures promos PlayStation Store

  • Age of Empires II: Definitive Edition Premium : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)
  • Anno 117 : Pax Romana Gold Edition : 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%)
  • Assassin's Creed Shadows : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)
  • ASTRO BOT : 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29%)
  • Avowed : 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25%)
  • Baldur’s Gate 3 : 52,49 € au lieu de 69,99 € (-25%)
  • Battlefield 6 : 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)
  • Blades of Fire : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
  • Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)
  • Borderlands®4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)
  • Call of Duty: Black Ops 7 – Pack Cross-Gen : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)
  • Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)
  • CODE VEIN II : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)
  • Commandos: Origins (PS4) : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)
  • Cronos: The New Dawn : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
  • Demon Slayer Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
  • Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
  • Digimon Story Time Stranger : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)
  • DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)
  • DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Elric HD-2D : 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%)
  • DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
  • Dying Light: The Beast : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)
  • Elden Ring (PS4 & PS5) : 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%)
  • EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)
  • FAIRY TAIL 2 (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
  • Fallout 4: Anniversary Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
  • FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
  • Forza Horizon 5 Standard Edition : 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40%)
  • Gran Turismo 7 : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)
  • Guilty Gear -Strive- Blazing Edition : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)
  • Indiana Jones et le Cercle Ancien : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)
  • Jurassic World Evolution 3 : Édition Deluxe : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)
  • Kingdom Come: Deliverance - Saga Bundle : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)
  • KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)
  • Little Nightmares III Édition Deluxe : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)
  • Mafia: The Old Country : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)
  • Marvel's Spider-Man 2 Édition numérique Deluxe : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)
  • Metaphor: ReFantazio : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)
  • MY HERO ACADEMIA: All's Justice : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)
  • NINJA GAIDEN 4 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)
  • OCTOPATH TRAVELER 0 PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)
  • PowerWash Simulator – Pack Ultimate Satisfaction : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)
  • RIDE 6 - Ultimate Edition : 87,99€ au lieu de 109,99€ (-20%)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)
  • Sid Meier's Civilization® VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
  • Sonic Racing: CrossWorlds PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)
  • Stellar Blade™ : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)
  • The First Berserker: Khazan Standard Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)
  • The Outer Worlds 2 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 40€

  • ARC Raiders : 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)
  • Assetto Corsa Competizione - Pack 2024 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)
  • BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
  • Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)
  • Dead by Daylight - Édition Or : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
  • Double Dragon Revive Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)
  • Édition Définitive de Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)
  • F1 25 : 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)
  • Kingdom Come: Deliverance II : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
  • Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)
  • Mortal Kombat : Lot Dieu Ancien : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)
  • PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)
  • Romancing SaGa 2 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)
  • Satisfactory : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)
  • SILENT HILL 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)
  • SILENT HILL f : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)
  • Split Fiction : 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%)

Les soldes PS5 et PS4 à moins de 25€

  • A Plague Tale: Requiem : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)
  • Age of Empires IV: Anniversary Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)
  • AI LIMIT : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)
  • Atomfall PS4™ & PS5™ : 25,19€ au lieu de 59,99€ (-58%)
  • Atomic Heart (PS4 & PS5) : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)
  • Banishers: Ghosts of New Eden : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • Berse:k and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • Company of Heroes 3 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • Cyberpunk 2077 : 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55%)
  • Dispatch : 27,99 € au lieu de 34,99 € (-20%)
  • DOOM Anthology : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)
  • DOOM: The Dark Ages : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)
  • DoubleDragon Revive : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)
  • Dragon Age™: The Veilguard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)
  • DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)
  • DRAGON QUEST BUILDERS™ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
  • EA Sports FC 26 Édition Standard : 23,99 € au lieu de 79,99 € (-70%)
  • ELDEN RING NIGHTREIGN : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)
  • Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
  • Fallout 76: Mojave Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)
  • FINAL FANTASY XVI : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
  • Hell is Us : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
  • HELLDIVERS™ 2 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)
  • Just Dance 2026 Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)
  • KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)
  • LEGO® Party! : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)
  • Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)
  • Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)
  • Lost Records: Bloom & Rage : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)
  • MADiSON (PS5) : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)
  • MySims™ : Collection cosy : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)
  • NINJA GAIDEN 2 Black : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
  • OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • Pack Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)
  • Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • Red Dead Redemption (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
  • S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilog : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)
  • Sea of Stars : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)
  • Senua's Saga: Hellblade II : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)
  • Star Wars Outlaws : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)
  • Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux™ : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)
  • TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)
  • The Last of Us™ Part II Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)
  • Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)
  • Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)
  • V Rising : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

  • Age of Mythology: Retold Standard Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
  • Ambulance Life: A Paramedic Simulator : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
  • Architect Life: A House Design Simulator : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
  • Assassin's Creed Odyssey : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
  • Assassin's Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
  • Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
  • Avatar: Frontiers of Pandora : 19,49 € au lieu de 29,99 € (-35%)
  • Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)
  • Bye Sweet Carole : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)
  • Conan Exiles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
  • Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
  • Crusader Kings III : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
  • Cult of the Lamb: Sinful Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • Cuphead & The Delicious Last Course : 18,89€ au lieu de 26,99€ (-30%)
  • Deadzone: Rogue : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)
  • DIRT 5 PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
  • DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
  • DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • DRAGON QUEST XI S : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
  • EA SPORTS™ College Football 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)
  • EA SPORTS™ Madden NFL 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)
  • EA SPORTS™ WRC 24 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
  • FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)
  • FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 18,99€ au lieu de 49,99€ (-62%)
  • FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
  • Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)
  • L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • LEGO® 2K Drive Édition Cross-Gen Standard : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
  • LEGO® Voyagers : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)
  • Luto : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)
  • MIO: Memories in Orbit : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)
  • NBA 2K26 : 19,99 € au lieu de 79,99 € (-75%)
  • NieR Replicant ver.1.22474487… : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)
  • NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
  • RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
  • RoboCop: Rogue City : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • Sea of Thieves : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • SHINOBI: Art of Vengeance PS4 et PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
  • SnowRunner : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)
  • SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)
  • Stranger Things VR : 16,49€ au lieu de 21,99€ (-25%)
  • Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)
  • Sword of the Sea : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)
  • Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)
  • The Midnight Walk : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)
  • Towerborne : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)
  • We Were Here Series Bundle (PS4) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Les jeux PlayStation à moins de 15€

  • 13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)
  • Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)
  • ARK: Survival Ascended : 11,24 € au lieu de 44,99 € (-75%)
  • Caravan SandWitch : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)
  • Chants of Sennaar : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)
  • Core Keeper (PS4) : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)
  • Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)
  • Darkest Dungeon II PS4 & PS5 : 12,08€ au lieu de 38,99€ (-69%)
  • Dead Island 2 (PS5) : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)
  • Dead Space : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
  • DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
  • Discounty : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)
  • Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)
  • F1® Manager 2024 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)
  • Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)
  • FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)
  • Goat Simulator 3 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)
  • Grand Theft Auto V Édition Premium : 14,69 € au lieu de 34,99 € (-58%)
  • High On Life : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)
  • Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (PS5) : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)
  • Layers of Fear : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)
  • LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)
  • Lost Judgment PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)
  • Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)
  • Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)
  • Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)
  • MotoGP™25 (PS5) : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
  • Orcs Must Die! Deathtrap : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
  • Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)
  • Party Animals : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)
  • Payday 3 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
  • Plants vs. Zombies™: Replanted : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)
  • Prince of Persia The Lost Crown : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
  • Red Dead Redemption 2 : 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)
  • Spirit of the North 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
  • STAR WARS Jedi: Survivor™ : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
  • The Crew Motorfest : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
  • Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)
  • Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
  • TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)
  • Wanderstop : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)
  • Wasteland 3 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)
  • Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)
  • Watch Dogs®2 - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)
  • Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

  • A Little to the Left PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)
  • A Plague Tale: Innocence (PS5/PS4) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • A Way Out : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)
  • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)
  • Airplane Flight Simulator : EVO : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
  • Alien: Isolation : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)
  • Alien: Rogue Incursion VR : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Amnesia: The Bunker : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)
  • Among Us 3D: VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)
  • Ancestors: The Humankind Odyssey : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
  • Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Assetto Corsa : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)
  • ASTRONEER : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)
  • Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)
  • Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)
  • Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)
  • Bendy and the Ink Machine (PS5) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)
  • BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)
  • Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)
  • CONTROL Ultimate Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)
  • Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
  • Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • EA SPORTS™ PGA TOUR™ : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
  • Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)
  • FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)
  • Gang Beasts : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)
  • Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)
  • GreedFall - Standard Edition : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)
  • HITMAN World of Assassination Part One : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
  • Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)
  • Inscryption : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)
  • Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)
  • It Takes Two (PS4 & PS5) : 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)
  • Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)
  • JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • Judgment (PS5) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Jusant : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
  • Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)
  • LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
  • Les Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)
  • Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)
  • Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
  • Maneater PS4 & PS5 (PS5) : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
  • Mortal Kombat XL : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)
  • Mortal Kombat™ 1 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • MudRunner - American Wilds Edition : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)
  • Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
  • Need for Speed™ Rivals : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)
  • Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
  • Neva : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
  • Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
  • Nobody Wants to Die : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)
  • Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
  • RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)
  • Return to Monkey Island : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
  • Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Rue Valley : 9,09€ au lieu de 13,99€ (-35%)
  • Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)
  • Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
  • Skull and Bones : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
  • Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
  • Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)
  • Sonic Origins PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)
  • South Park™ : L'annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)
  • Squirrel with a Gun : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)
  • STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)
  • STAR WARS™ Battlefront™ II : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Stellaris: Console Edition PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • Still Wakes the Deep : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)
  • Subnautica : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)
  • Suicide Squad: Kill the Justice League : 5,59€ au lieu de 79,99€ (-93%)
  • SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)
  • TCG Card Market Simulator : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)
  • Thank Goodness You're Here! : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)
  • The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)
  • The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)
  • The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)
  • The Witcher 3: Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)
  • Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - Elite Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
  • Undertale : 9,89€ au lieu de 14,99€ (-34%)
  • Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)
  • Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)
  • Viewfinder (PS5 - x2) : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)
  • Warhammer 40,000: Inquisitor : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)
  • WILD HEARTS™ Édition Standard : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)
  • Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€

  • 60 Seconds! Reatomized : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)
  • Alba: A Wildlife Adventure : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)
  • Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)
  • Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)
  • Burnout™ Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Cars 3 : Course vers la victoire : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)
  • Celeste : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Chained Climb Together : 3,89€ au lieu de 5,99€ (-35%)
  • Crime Boss: Rockay City : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Darkest Dungeon® : 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)
  • Degrees of Separation : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)
  • Destiny® – The Collection : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
  • Dishonored 2 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
  • Dishonored® Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Disney•Pixar Toy Story 2: Buzz l'Éclair à la rescousse : 3,59€ au lieu de 5,99€ (-40%)
  • Escape Academy : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Five Nights at Freddy's : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)
  • FOR HONOR : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)
  • Injustice™ 2 - Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • LEGO® Jurassic World™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)
  • Lords of the Fallen (2014) : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)
  • Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)
  • Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)
  • NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
  • Planet of Lana : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
  • Rayman Legends : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
  • Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Resident Evil 0 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • resident evil 4 (2005) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • RESIDENT EVIL REVELATIONS : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Sniper Elite 3 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)
  • Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)
  • STAR WARS™: Squadrons : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)
  • STEEP : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)
  • Supermarket Manager Simulator (PS5) : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)
  • The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • The Tomorrow Children Ultimate Explorer Pack : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)
  • The Walking Dead: Season Two : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)
  • TOM CLANCY'S THE DIVISION : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)
  • Tom Clancy's The Division 2 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)
  • UNO® : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)
  • Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Unravel Two : 4,39€ au lieu de 19,99€ (-78%)
  • We Were Here Expeditions : 1,99€ au lieu de 3,99€ (-50%)
  • What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)
  • Wolfenstein: The Old Blood : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : Promos PlayStation Store