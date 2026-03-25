Le PlayStation Store casse les prix de plus de 5000 jeux, DLC, Season Pass et autres packs sur PS5 et PS4 avec ses nouvelles promos printanières. Il y a de belles réductions sur des jeux récents.

Les membres du PS Plus ont eu la primeur des nouvelles promotions du PlayStation Store grâce à leur abonnement. Sony leur avait permis, en avant-première, de profiter de quelques réductions alléchantes avant le déploiement généralisé de sa nouvelle opération commerciale. Plus de jaloux, les « Super Promo De Printemps » sont maintenant disponibles pour tous les joueurs PS5 et PS4. Au programme, plus de 5000 jeux, DLC et autres packs à prix cassé, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Parmi les têtes d’affiche de ces promos PlayStation Store, on retrouve Clair Obscur Expedition 33, Arc Raiders, Astro Bot, Baldur’s Gate 3, Battlefield 6 ou encore Gran Turismo 7 pour ne citer qu’eux. Exclusivités maison, jeux récents, titres indépendants acclamés, productions qui ont marqué ces dernières années… Il y en a pour tous les goûts, et surtout toutes les bourses sur le PlayStation Store.

Comme toujours, les membres du PS Plus ont le droit à une petite ristourne supplémentaire sur certains jeux de ces nouvelles promos PlayStation Store. Vous avez jusqu'au 9 avril 2026 à 1h59, heure française pour faire vos emplettes. Nous vous avons concocté un échantillon généreux de certaines des meilleures promos actuellement disponibles sur le PlayStation Store.

Les meilleures promos PlayStation Store

Age of Empires II: Definitive Edition Premium : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Anno 117 : Pax Romana Gold Edition : 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%)

Assassin's Creed Shadows : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

ASTRO BOT : 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29%)

Avowed : 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25%)

Baldur’s Gate 3 : 52,49 € au lieu de 69,99 € (-25%)

Battlefield 6 : 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)

Blades of Fire : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Borderlands®4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Call of Duty: Black Ops 7 – Pack Cross-Gen : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

CODE VEIN II : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Commandos: Origins (PS4) : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Cronos: The New Dawn : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Demon Slayer Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Digimon Story Time Stranger : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Elric HD-2D : 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%)

DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Dying Light: The Beast : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Elden Ring (PS4 & PS5) : 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%)

EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

FAIRY TAIL 2 (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Fallout 4: Anniversary Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Forza Horizon 5 Standard Edition : 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40%)

Gran Turismo 7 : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Guilty Gear -Strive- Blazing Edition : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Jurassic World Evolution 3 : Édition Deluxe : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)

Kingdom Come: Deliverance - Saga Bundle : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Little Nightmares III Édition Deluxe : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Mafia: The Old Country : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Marvel's Spider-Man 2 Édition numérique Deluxe : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Metaphor: ReFantazio : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

MY HERO ACADEMIA: All's Justice : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

NINJA GAIDEN 4 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

OCTOPATH TRAVELER 0 PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

PowerWash Simulator – Pack Ultimate Satisfaction : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

RIDE 6 - Ultimate Edition : 87,99€ au lieu de 109,99€ (-20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Sid Meier's Civilization® VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Sonic Racing: CrossWorlds PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Stellar Blade™ : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

The First Berserker: Khazan Standard Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

The Outer Worlds 2 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 40€

ARC Raiders : 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)

Assetto Corsa Competizione - Pack 2024 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Dead by Daylight - Édition Or : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Double Dragon Revive Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Édition Définitive de Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

F1 25 : 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)

Kingdom Come: Deliverance II : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Mortal Kombat : Lot Dieu Ancien : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Romancing SaGa 2 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Satisfactory : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

SILENT HILL 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SILENT HILL f : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Split Fiction : 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%)

Les soldes PS5 et PS4 à moins de 25€

A Plague Tale: Requiem : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Age of Empires IV: Anniversary Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

AI LIMIT : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Atomfall PS4™ & PS5™ : 25,19€ au lieu de 59,99€ (-58%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Berse:k and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Company of Heroes 3 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Cyberpunk 2077 : 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55%)

Dispatch : 27,99 € au lieu de 34,99 € (-20%)

DOOM Anthology : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

DOOM: The Dark Ages : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

DoubleDragon Revive : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Dragon Age™: The Veilguard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

DRAGON QUEST BUILDERS™ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

EA Sports FC 26 Édition Standard : 23,99 € au lieu de 79,99 € (-70%)

ELDEN RING NIGHTREIGN : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Fallout 76: Mojave Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XVI : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Hell is Us : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

HELLDIVERS™ 2 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Just Dance 2026 Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

LEGO® Party! : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Lost Records: Bloom & Rage : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

MADiSON (PS5) : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

MySims™ : Collection cosy : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

NINJA GAIDEN 2 Black : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pack Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Red Dead Redemption (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilog : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Sea of Stars : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Senua's Saga: Hellblade II : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Star Wars Outlaws : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux™ : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Last of Us™ Part II Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

V Rising : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Age of Mythology: Retold Standard Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Architect Life: A House Design Simulator : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora : 19,49 € au lieu de 29,99 € (-35%)

Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Bye Sweet Carole : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Conan Exiles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crusader Kings III : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: Sinful Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Cuphead & The Delicious Last Course : 18,89€ au lieu de 26,99€ (-30%)

Deadzone: Rogue : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DRAGON QUEST XI S : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

EA SPORTS™ College Football 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

EA SPORTS™ Madden NFL 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

EA SPORTS™ WRC 24 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 18,99€ au lieu de 49,99€ (-62%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® 2K Drive Édition Cross-Gen Standard : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

LEGO® Voyagers : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Luto : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

MIO: Memories in Orbit : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

NBA 2K26 : 19,99 € au lieu de 79,99 € (-75%)

NieR Replicant ver.1.22474487… : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

RoboCop: Rogue City : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sea of Thieves : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

SHINOBI: Art of Vengeance PS4 et PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

SnowRunner : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Stranger Things VR : 16,49€ au lieu de 21,99€ (-25%)

Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sword of the Sea : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Midnight Walk : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Towerborne : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Warhammer 40,000: Rogue Trader : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

We Were Here Series Bundle (PS4) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Les jeux PlayStation à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

ARK: Survival Ascended : 11,24 € au lieu de 44,99 € (-75%)

Caravan SandWitch : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Chants of Sennaar : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Core Keeper (PS4) : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Darkest Dungeon II PS4 & PS5 : 12,08€ au lieu de 38,99€ (-69%)

Dead Island 2 (PS5) : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dead Space : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Discounty : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

F1® Manager 2024 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Goat Simulator 3 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V Édition Premium : 14,69 € au lieu de 34,99 € (-58%)

High On Life : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (PS5) : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Layers of Fear : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

MotoGP™25 (PS5) : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Orcs Must Die! Deathtrap : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Party Animals : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

Payday 3 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Plants vs. Zombies™: Replanted : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Prince of Persia The Lost Crown : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)

Spirit of the North 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

The Crew Motorfest : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Wanderstop : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Wasteland 3 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Watch Dogs®2 - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

A Little to the Left PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

A Plague Tale: Innocence (PS5/PS4) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

A Way Out : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Airplane Flight Simulator : EVO : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Alien: Isolation : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Alien: Rogue Incursion VR : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Amnesia: The Bunker : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Among Us 3D: VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assetto Corsa : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

ASTRONEER : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Bendy and the Ink Machine (PS5) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

CONTROL Ultimate Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

EA SPORTS™ PGA TOUR™ : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Gang Beasts : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

GreedFall - Standard Edition : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

HITMAN World of Assassination Part One : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

Inscryption : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

It Takes Two (PS4 & PS5) : 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)

Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Judgment (PS5) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Jusant : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Maneater PS4 & PS5 (PS5) : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mortal Kombat XL : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Mortal Kombat™ 1 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

MudRunner - American Wilds Edition : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Need for Speed™ Rivals : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Neva : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Nobody Wants to Die : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Return to Monkey Island : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rue Valley : 9,09€ au lieu de 13,99€ (-35%)

Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Skull and Bones : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

South Park™ : L'annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Squirrel with a Gun : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Stellaris: Console Edition PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Still Wakes the Deep : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Subnautica : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Suicide Squad: Kill the Justice League : 5,59€ au lieu de 79,99€ (-93%)

SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

TCG Card Market Simulator : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)

Thank Goodness You're Here! : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - Elite Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Undertale : 9,89€ au lieu de 14,99€ (-34%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Viewfinder (PS5 - x2) : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Warhammer 40,000: Inquisitor : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€

60 Seconds! Reatomized : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Alba: A Wildlife Adventure : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Burnout™ Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Cars 3 : Course vers la victoire : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

Celeste : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Chained Climb Together : 3,89€ au lieu de 5,99€ (-35%)

Crime Boss: Rockay City : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Darkest Dungeon® : 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)

Degrees of Separation : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Destiny® – The Collection : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Dishonored 2 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Dishonored® Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Disney•Pixar Toy Story 2: Buzz l'Éclair à la rescousse : 3,59€ au lieu de 5,99€ (-40%)

Escape Academy : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Five Nights at Freddy's : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)

FOR HONOR : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® Jurassic World™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Lords of the Fallen (2014) : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Planet of Lana : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Rayman Legends : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 0 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

resident evil 4 (2005) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL REVELATIONS : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Sniper Elite 3 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

STAR WARS™: Squadrons : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

STEEP : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Supermarket Manager Simulator (PS5) : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)

The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Tomorrow Children Ultimate Explorer Pack : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)

The Walking Dead: Season Two : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

TOM CLANCY'S THE DIVISION : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Tom Clancy's The Division 2 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

UNO® : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Unravel Two : 4,39€ au lieu de 19,99€ (-78%)

We Were Here Expeditions : 1,99€ au lieu de 3,99€ (-50%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: The Old Blood : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : Promos PlayStation Store