Pendant que les débats autour de la fin du physique ne cessent de faire rage, le géant japonais continue d’enchaîner les promos sur le PlayStation Store. Une nouvelle vague est arrivée cette semaine, « La Planète des Offres ». Ce sont encore plus de 3500 jeux DLC et autres Season Pass, de tout horizon qui sont bradés pour l’occasion. On retrouve des sorties récentes, dont Resident Evil Requiem, Pragmata ou encore Resonance: A Plague Tale Legacy ; des exclusivités PlayStation, à l’instar de Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us 2 et ASTRO BOT Rescue Mission ; ainsi que des immanquables comme Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, NieR: Automata et même Hogwarts Legacy. Et ce n’est là qu’un échantillon des grands jeux à prix cassés lors de ces promos PlayStation Store.

Comme souvent, les joueurs pourront économiser jusqu'à -95%. Les abonnés PS Plus profitent d’ailleurs de réductions supplémentaires, selon les jeux. Voici une liste non exhaustive des promos PlayStation Store actuellement disponibles. Vous avez jusqu’au 5 novembre 2026 à 00h59 pour faire vos achats.

Les meilleures promos du PlayStation Store

BLEACH Rebirth of Souls : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Blood & Truth : 30,79€ au lieu de 39,99€ (-23%)

Borderlands 4 Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Crash Bandicoot - Pack Quadrilogy : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Daemon X Machina: Titanic Scion - Édition digital deluxe : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Bundle : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

Digimon Story Time Stranger Deluxe Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Directive 8020 : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%)

Disney Dreamlight Valley—Édition Honeyglow Woods : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dragon Age: The Veilguard Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

DRAGON QUEST VII Reimagined : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Dying Light: The Beast Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Édition numérique Deluxe de Demon’s Souls : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

FINAL FANTASY I–VI Bundle : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien Édition Premium : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution 3 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Lies of P: Overture Bundle : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Life is Strange: Reunion - Édition deluxe : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

MARVEL Tōkon: Fighting Souls Édition Deluxe : 77,89€ au lieu de 94,99€ (-18%)

Marvel’s Spider-Man 2 Édition numérique Deluxe : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Metaphor: ReFantazio Édition guide stratégique : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Okami + Kunitsu-Gami Bundle : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Pack Red Dead Redemption + Red Dead Redemption 2 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

PRAGMATA : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 33,59€ au lieu de 79,99€ (-58%)

Resident Evil Requiem : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Resonance: A Plague Tale Legacy : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Sid Meier’s Civilization VII Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

SILENT HILL f - Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Skyrim Anniversary + Fallout 4 Anniversary Bundle : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Starfield Premium Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

TEKKEN 8 - Season 2 Deluxe Edition : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition : 45,49€ au lieu de 64,99€ (-30%)

The First Berserker: Khazan Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

TRIANGLE STRATEGY : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition : 58,49€ au lieu de 129,99€ (-55%)

WUCHANG: Fallen Feathers Édition Deluxe : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Ace Attorney Anthology : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ace Attorney Investigations Collection : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Assassin’s Creed Valhalla - Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Atomic Heart - Gold Edition : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Avatar: Frontiers of Pandora - Édition D’entre les Cendres : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Team Rumble - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Cronos: The New Dawn PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dead by Daylight: 10th Anniversary Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition numérique deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Horizon Forbidden West : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Le Seigneur des anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy : 21,59€ au lieu de 23,99€ (-10%)

Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Monster Hunter Wilds : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

OCTOPATH TRAVELER II : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Planet Coaster 2 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

REANIMAL : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Resident Evil Remake Trilogy : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

SAND LAND : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

STAR WARS Jedi: Survivor Édition Deluxe PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Star Wars Outlaws Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Visions of Mana : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

A Plague Tale: Requiem : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Age of Mythology: Retold Standard Edition : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

ASTRO BOT Rescue Mission : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Blue Prince : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cyberpunk 2077 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Days Gone Remastered : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DOOM Eternal Deluxe Edition : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

DRAGON QUEST XI S Édition ultime : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Grand Theft Auto V : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hell is Us - Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Hypercharge: Unboxed : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Little Nightmares III : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Marvel’s Midnight Suns Édition Numérique PS5 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Moss : La relique oubliée : 15,19€ au lieu de 18,99€ (-20%)

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

No Man’s Sky : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pacific Drive: Whispers Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Persona 5 Royal PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Planet Zoo : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

REMATCH - ELITE EDITION : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Resident Evil 7 Gold & Village Gold : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Spirit of the North 1 & 2 Bundle : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Last of Us Part II : 19,59€ au lieu de 39,99€ (-51%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

WipEout Omega Collection : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Woodo : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Architect Life: A House Design Simulator : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Coffee Talk Tokyo : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Dead by Daylight : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Death’s Gambit: Afterlife : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Dishonored: Death of the Outsider - Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Heavy Rain : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Hi-Fi RUSH PS5 : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Hogwarts Legacy : Édition Deluxe digitale : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

L.A. Noire : Les enquêtes VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

LEGO Star Wars La Saga Skywalker - Édition Deluxe : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Like a Dragon: Ishin! : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Lost Ember: Rekindled Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Luto PS5 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Monster Hunter Stories Collection : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Onimusha 2: Samurai’s Destiny : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

PACK FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

SEASON: A letter to the future : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Skate Story : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

South Park : L’Annale du Destin - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order Édition Deluxe PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Tales from the Borderlands : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

The Oregon Trail : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Outlast Trials Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Tomb Raider I-VI Remastered : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Among Us 3D: VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Assetto Corsa : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Battlefield 1 Révolution PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Battlefield V Édition Définitive : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

BEYOND: Two Souls : 5,69€ au lieu de 29,99€ (-81%)

Bō: Path of the Teal Lotus : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Borderlands 3 : édition Next Level : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Borderlands Legendary Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bundle LEGO Héros et Vilains DC : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Citizen Sleeper : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Cult of the Lamb : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Darksiders Genesis : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders III Blades & Whip EditionPS5 : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Dead Rising 4: Frank’s Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Detroit: Become Human : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Deus Ex: The Conspiracy : 9,89€ au lieu de 14,99€ (-34%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0 HD : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

FINAL FANTASY VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ghostrunner : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Gone Home : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

inFAMOUS Second Son : 5,79€ au lieu de 19,99€ (-71%)

Injustice 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Inscryption : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Just Cause 4: Reloaded : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor GOTY : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO DC Super-Vilains : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO Les Indestructibles : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO NINJAGO Le Film : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO Star Wars le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Mafia II: Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Mass Effect: Andromeda Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

MediEvil PS5 : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Monster Hunter Stories : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Monster Hunter Stories 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Moving Out 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Need for Speed Heat : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Need for Speed Unbound Palace Edition : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

ONE PIECE BURNING BLOOD - Gold Edition : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Onimusha: Warlords : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Outlast: Trinity : 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Overcooked! + Overcooked! 2 PS5 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ratchet & Clank: La taille, ça compte : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

RESIDENT EVIL 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Resident Evil 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Resident Evil Village : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Riders Republic : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Surge 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tiny Tina’s Wonderlands : Édition Next-Level : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tomb Raider I-III Remastered PS5 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tropico 6 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ultros : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

WILD HEARTS Édition Karakuri : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Wytchwood : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

Yakuza: Like a Dragon : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Les jeux PS Store à moins de 5€