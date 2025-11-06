Le mois de novembre est toujours une période synonyme de bonnes affaires. Dans quelques semaines, les jeux, accessoires et voire même les consoles, seront bradés à l’occasion du Black Friday. Mais pas besoin d’attendre le dernier vendredi du mois pour faire le plein de réductions croustillantes. Sony a en effet lancé les « Promotions de Novembre » sur le PlayStation Store. Comme à son habitude, la boutique propose des réductions sur plus de 2500 jeux PS5 et PS4, ainsi que sur leurs DLCs, Season Pass et autres contenus additionnels.

Les joueurs peuvent ainsi se faire plaisir en mettant la main sur des titres récents ou plus anciens à des prix attractifs. Parmi les jeux en promotion, on retrouve des incontournables comme Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Kingdom Hearts 3, Dragon Quest III HD-2D Remake, Dragon’s Dogma 2, ou encore Monster Hunter Wilds. Certaines promotions du PlayStation Store peuvent même atteindre jusqu’à -95% selon les jeux. Rappelons que les abonnés PS Plus bénéficient également de remises supplémentaires sur certains titres et que vous avez jusqu’au 22 novembre 2025 à 1h59 (heure française) pour en profiter. Voici notre sélection, non exhaustive, des meilleures promos du PlayStation Store.

Les meilleures promos PlayStation Store

Architect Life: A House Design Simulator à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Arken Age à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Arma Reforger à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Baki Hanma : Blood Arena à 25,49€ au lieu de 29,99€ (-15%)

Capcom Fighting Collection 2 à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Cyberpunk 2077 à 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

DREDGE: Complete Edition à 23,39€ au lieu de 38,99€ (-40%)

Dragon Quest III HD-2D Remake à 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Dragon’s Dogma 2 à 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Ensemble Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla à 27,49€ au lieu de 109,99€ (-75%)

F1 25 Édition emblématique à 63,74€ au lieu de 74,99€ (-15%)

Hitman World of Assassination – Deluxe Edition à 39,59€ au lieu de 65,99€ (-40%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien – Édition Premium à 30,99€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Kingdom Hearts All-In-One Package à 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Kingdom Hearts III à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

MADiSON VR à 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Stories Collection à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Monster Hunter Wilds à 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Pack Crash “Spyro + Triple Play” à 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil à 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Recycling Center Simulator & Crime Scene Cleaner à 40,49€ au lieu de 44,99€ (-10%)

REMATCH - PRO EDITION à 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Sonic Origins PS4 & PS5 à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sonic Superstars à 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Tales of Arise – Beyond the Dawn Deluxe Edition à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Tales of the Shire : Un jeu Seigneur des Anneaux à 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Tekken 8 Advanced Edition à 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

The Persona Collection à 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

Unicorn Overlord à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PS4 & PS5) à 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition à 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Ace Attorney Investigations Collection à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Crusader Kings III à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Crossfire: Sierra Squad à 19,79€ au lieu de 32,99€ (-40%)

Diablo Prime Evil Collection à 19,99€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DIRT 5 PS4 & PS5 à 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Discounty à 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition ultime à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition à 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Gloomy Eyes à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Green Hell à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Lost in Random: The Eternal Die à 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Monster Hunter Stories à 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Ragebound à 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Persona®5 Strikers à 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Persona Dancing: Endless Night Collection à 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Persona 5: Ultimate Edition à 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sifu à 21,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

SnowRunner – 1st Year Anniversary Edition à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Street Fighter 6 à 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Tomb Raider I–VI Remastered PS4 & PS5 à 19,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Uncharted: A Thief’s End + The Lost Legacy Collection à 19,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Les promos PS Store à moins de 15€

art of rally à 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Blasphemous II à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Chants of Sennaar à 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Cities: Skylines – Remastered à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Core Keeper à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled à 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Diablo II: Resurrected à 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle à 14,84€ au lieu de 14,84€ (-67%)

Hotel Renovator à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

LEGO Marvel’s Avengers à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Moss: Livre II à 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Truck Simulator 25: Euro Driver & Economiser 5+ à 13,49€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Secret of Mana à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Outer Worlds – Pack Approuvé par le Board à 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Trinity Trigger à 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Yakuza Kiwami à 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Yakuza Zero à 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

A Way Out à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Achilles: Legends Untold à 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Airplane Flight Simulator: EVO à 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Alien: Isolation à 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Assetto Corsa à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bayonetta à 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Bramble: The Mountain King à 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Burnout Paradise Remastered à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Catherine: Full Body à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Chivalry 2 Special Edition PS4 & PS5 à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Code Vein à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cronos: The Dawn Dawn à 9,29€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Far Cry New Dawn à 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

inFAMOUS Second Son à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition à 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Isonzo à 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Judgment à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Just Cause 4 - Édition Gold à 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre à 5,19€ au lieu de 59,99€ (-87%)

LEGO® Batman™ 3: Au-delà de Gotham ÉDITION PREMIUM à 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

LEGO® Marvel Collection à 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 à 7,59€ au lieu de 75,99€ (-90%)

Mortal Kombat XL à 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Need for Speed Heat Edition Deluxe à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Need for Speed à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Pirate Warriors 3 à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Onimusha: Warlords à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Planet of Lana à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Sonic Mania à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Outer Worlds à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tormented Souls à 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Unravel Two à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Vampyr à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition à 9,89€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wolfenstein: Youngblood à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les jeux PlayStation 5 et PS4 à moins de 5€

Arise: A simple story à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Assassin’s Creed Syndicate à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Borderlands: Game of the Year Edition à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-87%)

Cars 3 : Course vers la victoire à 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Children of Morta: Complete Edition à 3,77€ au lieu de 26,99€ (-86%)

Deus Ex: Mankind Divided à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Far Cry Primal à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle à 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Hotline Miami Collection à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Lara Croft and the Temple of Osiris à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Lego Jurassic World à 4,79€ au lieu de 29,99€ (-84%)

LEGO® Bricktales à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

LEGO® Worlds à 4,79€ au lieu de 29,99€ (-84%)

Lost in Random™ sur PS4™ et PS5™ à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition à 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Shady Part of Me à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

STEEP à 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Tomb Raider: Definitive Edition à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Thief à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

TOM CLANCY'S THE DIVISION à 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Unravel à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Viking Heroes V Collector's Edition à 0,49€ au lieu de 9,99€ (-95%)

