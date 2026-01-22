Après des semaines de promotions alléchantes, Sony récidive en faisant revenir une des grandes opérations commerciales du début de l’année. Les « Offres de la nouvelle année » sont ainsi lancées sur le PlayStation Store jusqu’au 5 février 2026. Au programme, des jeux, des DLC ou encore des Season pass par milliers à prix cassé. On retrouve comme toujours de tout : des titres indépendants acclamés, des AAA qui se sont imposés comme des classiques au fil des ans ou encore des grosses productions récentes. Il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses. Parmi les têtes d’affiche de ces nouvelles promos du PlayStation Store on retrouve des poids lourds comme Assassin's Creed Shadows, Dragon Ball Sparking Zero, les The Last of Us, la saga SIlent Hill ou encore FF7 Rebirth pour ne citer qu’eux.

Nous avons comme toujours compilé un tout petit échantillon des offres sur disponibles actuellement sur le PlayStation Store, qui peuvent grimper jusqu’à -95%. On rappelle comme toujours que les membres du PS Plus peuvent profiter de réductions supplémentaires.

Les meilleures promos PlayStation Store

Assassin's Creed Shadows - Édition numérique Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO Deluxe Edition : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

EA SPORTS FC™ 26 Édition Ultimate pour PS4 et PS5 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution 3 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Pacific Drive: Ritual Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Deluxe Dual Pack : 77,99€ au lieu de 129,99€ (-40%)

Sonic Racing: CrossWorlds Édition Digital Deluxe PS4 et PS5 : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Tainted Grail: The Fall of Avalon : 31,49€ au lieu de 44,99€ (-30%)

The Last of Us™ Part I Édition numérique Deluxe : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Until Dawn : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Age of Empires II: Definitive Edition - Standard Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Age of Mythology: Retold Premium Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Assassin's Creed Valhalla - Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: Unholy Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Days Gone Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Moss and Moss: Book II Bundle : 23,39€ au lieu de 35,99€ (-35%)

OCTOPATH TRAVELER PS4＆PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

SHINOBI: Art of Vengeance Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Star Wars Outlaws Édition Deluxe : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

The Last of Us Part II : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X - Ultimate Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Another Crab’s Treasure : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

ASTRO BOT Rescue Mission : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Bloodborne : Game of the Year Edition : 17,49 € au lieu de 34,99€ (-50 %)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Édition Master Deluxe (numérique) de MH World: Iceborne : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Hi-Fi RUSH : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Persona 5 Royal : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Prince of Persia™: The Lost Crown – Édition intégrale : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow of the Colossus : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tom Clancy's The Division 2 - Édition Gold : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les jeux PS5 à moins de 15€

Assassin's Creed Origins - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

BEYOND: Two Souls™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead by Daylight PS4® & PS5® : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

FINAL FANTASY VI : 11,69€ au lieu de 17,99€ (-35%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Lords of the Fallen : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Planet Coaster: Édition console : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Order: 1886 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Quarry - Édition Deluxe pour PS4™ et PS5™ : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

Assassin's Creed® Unity : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Biomutant PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Cozy Grove : 6,85€ au lieu de 13,99€ (-49%)

Cult of the Lamb : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Dragon Age : Inquisition – Édition Jeu de l’année : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Fallout 76 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

God of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

inFAMOUS Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

KILLZONE™ SHADOW FALL : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lake PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

LEGO® CITY Undercover : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Mirror's Edge™ Catalyst : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Need for Speed™ Heat : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Need for Speed™ Payback : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

ONE PIECE World Seeker : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Pentiment : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Crew® 2 - Édition Standard : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tomb Raider: Legend : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Unpacking : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

WORLD OF FINAL FANTASY : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

XCOM® 2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 5€

Batman: Arkham Knight : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Broforce : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Dino Crisis : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Figment - Game & Dynamic Theme Bundle : 1,09€ au lieu de 21,99€ (-95%)

Frostpunk: Console Edition : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Goat Simulator : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Just Cause 3 : 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

LEGO® BATMAN™ 3: AU-DELÀ DE GOTHAM : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Lords of the Fallen (2014) : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Moonlighter : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Mortal Kombat X : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Moving Out : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Outlast : 3,32€ au lieu de 13,29€ (-75%)

Overcooked : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

Saints Row: The Third Remastered : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

The Tomorrow Children: Phoenix Edition Ultimate Explorer : 2,99€ au lieu de 59,99€ (-95%)

This War of Mine: Final Cut : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Titanfall™ 2 édition standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Two Point Campus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Source : PS Store