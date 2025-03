Quand une vague de promos PlayStation Store tire sa révérence, une nouvelle arrive. Place cette fois à l’opération « Méga Mars ». Au programme des prix cassés sur près de 4000 jeux PS5, PS4 comme PSVR, ainsi que leurs DLCs. Cas particulier cette fois, les réductions peuvent grimper jusqu’à -99%. Oui vous avez bien lu, mais on préfère vous avertir : ça concerne un jeu un peu douteux. Mais pour deux petits centimes et quelques trophées faciles (non il n’y a pas de platine), on se doute que certains chasseurs ne vont pas se priver.

Pour le reste, on a de très beaux jeux mis en avant dans ces nouvelles promos du PlayStation Store. On retrouve notamment des jeux récents et acclamés comme Palworld, Silent Hill 2, Dynasty Warrior Origins et Visions of Mana. Plusieurs exclusivités sont aussi bradées pour l’occasion, à l’instar des God of War, Gran Turismo 7 pour ne citer qu’eux, quand la scène indépendante n’est pas en reste, par exemple avec Phasmophobia, parfait pour jouer entre amis. Vous avez jusqu’au 27 mars 2025 à 1h59 du matin, horaire français, pour faire vos emplettes. Comme toujours nous vous avons compilé les meilleures offres, sachant que les membres du PS Plus ont le droit à des réductions supplémentaires sur certains jeux.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Call of Duty:Advanced Warfare - Digital Pro Edition (Day Zero) : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call of Duty®: Infinite Warfare - Digital Deluxe : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Call of Duty®: WWII - Digital Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Darkest Dungeon II: Oblivion Edition PS4 & PS5 : 30,14€ au lieu de 44,99€ (-33%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition : 49,29€ au lieu de 84,99€ (-42%)

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 104,99€ (-70%)

Gran Turismo™ 7 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Granblue Fantasy: Relink Digital Deluxe Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Granblue Fantasy: Relink Special Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash Ultimate Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Metaphor: ReFantazio PS4 et PS5 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Pack double FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart - Édition deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - PS4&PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew Complete Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

SILENT HILL 2 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

SnowRunner - 4-Year Anniversary Edition : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Tales of Arise Beyond the Dawn Ultimate Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

TIEBREAK - Ace Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Train Sim World® 5: Special Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 119,99€ (-70%)

Visions of Mana PS4 et PS5 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion : 25,99€ au lieu de 129,99€ (-80%)

Diablo® IV - Standard Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Football Manager 2024 Console : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

God of War Ragnarök : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Hotel Renovator – Five Star Edition : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

MX vs ATV Legends - 2024 Monster Energy Supercross Edition : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

NHL 25 POUR PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Palworld : 21,74€ au lieu de 28,99€ (-25%)

Pillars of Eternity: Complete Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Street Fighter™ 6 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Taxi Life - Supporter Edition : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Thaumaturge: Deluxe Edition : 24,69€ au lieu de 37,99€ (-35%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (Jeu principal + Pack Légendaire) : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Another Crab’s Treasure : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Blood & Truth™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Dead Cells: Return to Castlevania Bundle : 16,49€ au lieu de 32,99€ (-50%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Garden Life: A Cozy Simulator : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Monster Hunter Stories : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Neva : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Nioh : édition complète : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Pacific Drive: Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

PowerWash Simulator : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Ravenswatch : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 Édition numérique Deluxe PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Ultimate Edition : 19,79€ au lieu de 32,99€ (-40%)

The Callisto Protocol™ PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Casting of Frank Stone™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

THE KING OF FIGHTERS XV Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

The Talos Principle Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Gold Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Trials of Mana : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

We Were Here Series Bundle : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

WRC Generations – The FIA WRC Official Game : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Les jeux à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Origins - DELUXE EDITION : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Cozy Grove + New Neighbears Bundle : 12,15€ au lieu de 18,99€ (-36%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT Édition numérique Premium : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

DREDGE : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Gravity Rush™ Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Hunting Simulator 2 Elite Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Phasmophobia : 14,24€ au lieu de 18,99€ (-25%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

SOULCALIBUR 6 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Settlers: New Allies : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Warhammer Vermintide - The Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

Arranger: A Role-Puzzling Adventure : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Cities: Skylines - Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Dragon Age™ : Inquisition Edition Deluxe : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Fallout 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

God of War™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

House Flipper : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Human: Fall Flat PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

inFAMOUS Second Son™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Just Cause 4: Reloaded : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Killing Floor 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Killing Floor: Offre Double : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91 %)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Onimusha: Warlords : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50 %)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Persona 5: Dancing in Starlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Potion Craft: Alchemist Simulator : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Pumpkin Jack : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sherlock Holmes Chapter One : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter bundle : 6,49€ au lieu de 64,99€ (-90%)

Streets Of Rage 4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Surviving Mars : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version internationale) : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 5€

60 Seconds! Reatomized : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Aven Colony Deluxe Edition : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Cloudpunk : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Cobra Kai 2: Dojos Rising : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Dead Island Definitive Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Deus Ex: Mankind Divided : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Dishonored® Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Fantasy Beauties Premium Edition : 0,02€ au lieu de 2,99€ (-99%)

Homefront®: The Revolution : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Hotline Miami Collection : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Learn Hiragana!! : 0,09€ au lieu de 0,99€ (-90%)

LEGO® Builder's Journey : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® Les Indestructibles : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

LEGO® NINJAGO®, Le Film : Le Jeu Vidéo : 4,19€ au lieu de 59,99€ (-93%)

Little Nightmares : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Monster Energy Supercross 4 - Special Edition : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Mortal Shell: Enhanced Edition : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

OMNO : 1,79€ au lieu de 7,99€ (-90%)

Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Del : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 0 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

This War of Mine: Complete Edition : 4,04€ au lieu de 26,99€ (-85%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Warhammer: End Times - Vermintide : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

