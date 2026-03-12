Le PS Store lance ses promos Mega Mars avec des centaines de jeux PS5 & PS4 à prix cassés, dont de grosses licences et des titres très récents qui ont cartonné.

Comme chaque mois, le PlayStation Store propose d'importantes promotions sur des centaines de jeux PS5 et PS4, parfois même sur PSVR 2. Peu importe votre bourse, il y en a généralement pour tous les budgets. Pour ces soldes du Mega Mars, on retrouve également de grosses licences comme des jeux plus petits voire carrément discrets. L'occasion peut-être de découvrir des pépites que vous auriez peut-être oubliées, ou de mettre la main sur de gros jeux dont vous attendiez juste une baisse de prix sur le PlayStation Store.

De gros jeux PS5 et PS4 en promo sur le PlayStation Store

Dans cette vaste collection de titres en promo sur le PlayStation Store, on trouve quelques jeux très récents comme le très bon Death Stranding 2 On the Beach, ou encore l'excellent Nioh 3 . Quelques illustres franchises sont aussi représentées, notamment Warhammer 40 000 avec plusieurs jeux comme Darktide, un shooter coopératif intense, ou encore Sonic avec le très récent Sonic Racing, un excellent Mario Kart-like idéal pour jouer en famille ou avec des amis. On retrouvera également Tomb Raider Legends (classique de PS2), LEGO Horizon Adventures ou encore le très bon Silent Hill f, l'un des meilleurs jeux de 2025. . Une tonne de jeux en solde où il est difficile de s'y retrouver. On vous a donc fait une petite sélection des meilleures offres du PS Store sur les jeux PS5 et PS4. A noter que cette nouvelle vague de promo du PlayStation Store sera active jusqu'au 26 mars 2026 0h59 et comme toujours, les abonnés au PS Plus peuvent profiter de meilleures réductions.

Des jeux PS5 & PS4 à moins de 5€

Figment - Game & Theme Bundle à 1,09€ au lieu de 21,99€ ( -95% avec le PS Plus)

à 1,09€ au lieu de 21,99€ ( avec le PS Plus) Hoodbound à 2,09€ au lieu de 2,99€ (-30%)

à 2,09€ au lieu de 2,99€ (-30%) Jak and Daxter : The Precursor Legacy à 4,99€ au lieu de 9 ,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9 ,99€ (-50%) Pacify à 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

à 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%) Blood Omen : Legacy of Kain à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) No Mosaic Girls with Sess-AI 2.0 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Spellcats Auto Card Tactics à 2,93€ au lieu de 13,99€ (-79%)

à 2,93€ au lieu de 13,99€ (-79%) The Murder of Sherlock Holmes à 2,93€ au lieu de 13,99€ (-79%)

à 2,93€ au lieu de 13,99€ (-79%) Gladmort à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) Balls vs. Tombs à 3,19€ au lieu de 3,99€ (-20%)

à 3,19€ au lieu de 3,99€ (-20%) Castaway à 3,19€ au lieu de 7,99€ (-60%)

à 3,19€ au lieu de 7,99€ (-60%) Leisure Suit Larry - Wet Dreams Saga à 3,24€ au lieu de 64,99€ ( -95% avec le PS Plus)

avec le PS Plus) Winterlight à 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%)

à 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%) Chats dans des boîtes à 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%)

à 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%) Justice Ninja Casey PS4 & PS5 à 3,59€ au lieu de 5,99€ (-40%)

à 3,59€ au lieu de 5,99€ (-40%) My Big Sister: Remastered à 3,99€ au lieu de 7,99€ (-50%)

à 3,99€ au lieu de 7,99€ (-50%) Customers From Hell PS4 & PS5 à 3,99€ au lieu de 7,99€ (-50%)

à 3,99€ au lieu de 7,99€ (-50%) Shrink Rooms à 3,99€ au lieu de 4,99€ (-20%)

à 3,99€ au lieu de 4,99€ (-20%) Only Up To Space à 4,19€ au lieu de 6,99€ (-40%)

à 4,19€ au lieu de 6,99€ (-40%) King of Ping Pong: MEGAMIX à 4,19€ au lieu de 6,99€ (-40%)

à 4,19€ au lieu de 6,99€ (-40%) Bambas! à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%) Speed Overflow à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) Burst Hero à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) Releaseburg à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Plein d'offres du PlayStation Store à moins de 10€

Grand Rush VR Highway Car Traffic Racing à 5,84€ au lieu de 12,99€ (-55%)

à 5,84€ au lieu de 12,99€ (-55%) CARD SHOP GAME STORE - TCG SIMULATOR à 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

à 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%) Waterpark Simulator 25 à 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

à 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%) Weeb Store Simulator: Supermarket Together à 7,19€ au lieu de 8,99€ (-20%)

à 7,19€ au lieu de 8,99€ (-20%) Blood Omen 2: Legacy of Kain à 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

à 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) OFC - Ultimate Fighting Club à 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

à 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Tomb Raider: Legend à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) OpsCam - Body Cam Shooter à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) SNIPER WARRIOR ELITE à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) WEED SHOP SIMULATOR à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) à 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

à 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Drug Farmer Simulator à 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%)

à 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%) Snow Moto - Racing Adventure à 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%)

à 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%) Farm Simulator 2025 à 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

à 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%) Anger Foot à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Painkiller à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

De gros jeux à moins de 20€

Deus Ex: The Conspiracy PS4 & PS5 à 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

à 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%) Jesus Simulator à 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

à 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%) Warhammer 40,000: Darktide à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) GORN 2 à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Labyrinthine - Console Edition à 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

à 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%) Autopsy Simulator à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) TRUCK SIMULATOR US DRIVER à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Drunkn Bar Fight 2 VR à 14,99€ (prix fixe)

à 14,99€ (prix fixe) Dead Reset à 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

à 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%) Dead by Daylight à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) The Thaumaturge à 15,74€ au lieu de 34,99€ (-55%)

à 15,74€ au lieu de 34,99€ (-55%) Wizard of Legend 2 à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%) LET IT DIE: INFERNO à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%) Surviving Mars: Pioneer à 17,99€ au lieu de 24,99€ (-28%)

à 17,99€ au lieu de 24,99€ (-28%) Crossy Road Castle à 18,99€ (prix fixe)

à 18,99€ (prix fixe) The Thing: Remastered à 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

à 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%) SONIC X SHADOW GENERATIONS PS4 & PS5 à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Les Fourmis (Empire of the Ants) à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) LEGO Horizon Adventures™ à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Les Schtroumpfs - L'Épopée des Rêves PS4 & PS5 à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) The Talos Principle: Reawakened à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

D'excellents jeux PS5 à moins de 30€

Tetris Forever à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%) Knock on the Coffin Lid à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%) Oxide Room 208 à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%) Hellblade: Senua's Sacrifice à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Syberia - Remastered à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Revenge of the Savage Planet PS4 & PS5 à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Kaku - Ancient Seal à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) System Shock 2: 25th Anniversary Remaster à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Tennis Elbow 4 à 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

à 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%) FRONT MISSION 3: Remake à 23,44€ au lieu de 34,99€ (-33%)

à 23,44€ au lieu de 34,99€ (-33%) My Friendly Neighborhood à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%)

à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%) HYKE: Northern Light(s) à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%)

à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%) Roboquest VR à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%)

à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%) Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) Anima: Gate of Memories I&II Remaster à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) WitchSpring R à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) The Wandering Village PS4 & PS5 à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) The Alters à 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

à 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%) Astérix & Obélix - Mission Babylone à 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

à 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%) Sunderfolk à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Frostpunk 2 à 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

à 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%) Football, Tactics & Glory – Treble Deluxe Edition (PS5) à 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

à 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%) Arma Reforger à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%) Hello Kitty Island Adventure à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Cladun X3 à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Reach à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Mount and Blade 2 Bannerlord Digital Deluxe Edition à 29,99€ au lieu de 59,99€

D'autres promos intéressantes sur le PlayStation Store

Demon Slayer - Édition Standard PS4 & PS5 à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) LUNAR Remastered Collection à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) EA SPORTS FC 26 Édition Ultimate PS4 & PS5 à 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

à 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%) SILENT HILL f - Deluxe Edition à 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

à 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) Trails in the Sky 1st Chapter à 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

à 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%) Train Sim World® 6: Special Edition PS4 & PS5 à 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

à 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%) OCTOPATH TRAVELER 0 Digital Deluxe Edition à 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

à 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%) Sonic Racing: CrossWorlds Édition Digital Deluxe à 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

à 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%) Ready or Not: Digital Deluxe Edition à 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

à 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%) UFL 9,500 LP à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) Trails in the Sky 1st Chapter Édition Digital Deluxe à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

à 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) Nioh 3 à 71,99€ au lieu de 79,99€ (-10%)

Vous pourrez retrouver tout un tas d'autres promotions sur des DLC, des season pass, des packs et bien d'autre directement depuis votre application, votre PS5 ou sur le site du PS Store.