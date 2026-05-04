Les promos s’enchaînent sur le PlayStation Store. Alors que les soldes « Grands jeux, Grandes Réductions » battent encore leur plein, Sony poursuit sur la lancée avec des promos flash. De temps à autre, le constructeur propose en effet des remises supplémentaires avec ses « Offres du weekend », des réductions éphémères et triées sur le volet qui mettent en avant seulement plusieurs dizaines de jeux, extensions, Season Pass ou autres mises à niveau, contre des milliers habituellement. Il ne faudra donc pas trop tarder si vous souhaitez craquer pour l’un des titres de la liste ci-dessous. Les promos PlayStation Store du weekend prendront en effet fin le mardi 5 mai à 2h59 du matin, heure française.

Parmi les têtes d’affiche de ces promos PlayStation Store, on retrouve notamment des productions récentes, à l’instar de Clair Obscur Expedition 33, Battlefield 6, Borderlands 4 ou encore Hell is Us, pour ne citer qu’eux. Si les remises sur ces titres ne sont évidemment pas aussi importantes, les réductions sur les jeux PS5 et PS4 peuvent monter jusqu’à -93%. Voici sans plus attendre les meilleures promos de ces offres du weekend du PlayStation Store.

Les meilleures promos du PlayStation Store

A Plague Tale: Requiem : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Atomfall PS4™ & PS5™ : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Battlefield™ 6 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Borderlands®4 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Dragon Age™: The Veilguard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Dying Light: The Beast : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Hell is Us : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mafia: The Old Country : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

NHL 26 Édition Standard pour PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Red Dead Redemption (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sid Meier's Civilization® VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Taxi Life - Supporter Edition: 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 20€

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les Sims™ 4 Packs (Années lycée etc) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

MIO: Memories in Orbit : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

NBA 2K26 pour PS5® : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Les soldes PS Store à moins de 15€

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Ravenswatch : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ PS4 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

TopSpin 2K25 Édition numérique Cross-Gen : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 5,49€ au lieu de 49,99€ (-89%)

Batman: Collection Arkham : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Bundle La Grande Aventure LEGO® : Le Jeu Vidéo : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition: 5,99€ au lieu de 74,99€ (-92%)

LEGO® Marvel Collection : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

Mafia: Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Mortal Kombat™ 1 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Need for Speed™ : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Steelrising : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Suicide Squad: Kill the Justice League : 5,59€ au lieu de 79,99€ (-93%)

Tales of Kenzera™: ZAU : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Batman™: Arkham VR : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Burnout™ Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dying Light - Édition Essentials : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® Jurassic World™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Lost in Random™ sur PS4™ et PS5™ : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Rogue Lords : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

STAR WARS™: Squadrons : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Unravel Two : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : PS Store