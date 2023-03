Les promos PlayStation Store Mega Mars désormais terminées, Sony déploie une nouvelle salves de réductions. Au programme de grosses remises sur des centaines de jeux PS5 et PS4 allant de titres récents, de productions indépendantes appréciées, tout comme des AAA qui ont marqué les joueurs ces dernières années. Il y en a encore une fois pour tous les goûts et surtout tous les budgets avec des remises pouvant grimper jusqu’à -92%. On retrouve par exemple dans le lot One Piece Odyssey, Season, Forspoken ou encore Sonic Frontiers pour ne citer qu’eux.

Ces nouvelles promos PlayStation Store seront disponibles jusqu’au 30 mars 2023 à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude nous vous avons concocté une liste des meilleures offres classées par prix et par ordre alphabétique. On rappelle évidemment que certains jeux de cette sélection sont directement intégré au PS Plus Extra ou Premium, pensez à vérifier avant d’acheter. Voici sans plus attendre les meilleures promos PlayStation Store du moment :

Les meilleures promos PlayStation Store

Ace Attorney Turnabout Collection : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Aliens Fireteam Elite - Ultimate Edition : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising™ Bundle : 32,49€ au lieu de 129,99€ (-75%)

Call of Duty Vanguard - Pack Cross-gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crusader Kings III : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Bundle : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Digimon Survive : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DIRT 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

DRAGON QUEST BUILDERS : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Dying Light 2 Stay Human – Ultimate Edition PS4&PS5 : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Evil Dead: The Game - Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Football Manager 2023 Console : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%)

Forspoken : 53,59€ au lieu de 79,99€ (-33%)

Hell Let Loose Anniversary Edition : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

Just Dance 2023 Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Kingdom Hearts Melody Of Memory : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors Édition Deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel’s Midnight Suns Édition numérique+ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Monster Hunter World: Iceborne : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

NBA 2K23 Édition numérique Deluxe : 25,49€ au lieu de 84,99€ (-70%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

NHL 23 Édition X-Factor PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Persona 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Sekiro™Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Soul Hackers 2 Édition numérique Deluxe PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Steelrising - Bastille Edition : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

The DioField Chronicle Digital Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Two Point Campus : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

13 Sentinels: Aegis Rim : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

BLACKTAIL : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Borderlands 2 VR : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Bandicoot 4: It's About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

DEATHLOOP : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Final Fantasy XII The Zodiac Age : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Gold Edition de Call of Duty®: Advanced Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Madden NFL 23 PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Mass Effect Édition Légendaire : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Session Skate Sim : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

The Division 2 - Warlords of New York Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Trials of Mana : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade - Swansong PRIMOGEN EDITION : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

ASTRO BOT Rescue Mission : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Blood & Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

F1® Manager 2022 : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Gravity Rush 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution 2 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Marvel’s Spider-Man : Édition Game of the Year : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Oninaki : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

OUTRIDERS PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Persona 3 Portable : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Persona 4 Golden : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Rabbids®: Party of Legends : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Secret Of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Terminator: Resistance : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Tropico 6 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

UFC® 4 Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

VARIOUS DAYLIFE : 19,13€ au lieu de 28,99€ (-34%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

A Plague Tale Innocence : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Concrete Genie : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Dead Cells : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Desperados III - Digital Deluxe : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Destroy All Humans! : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ - Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

DOOM Eternal Standard Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

F1® 22 PS5™ : 12,79€ au lieu de 79,99€ (-84%)

Far Cry 5 + Far Cry® New Dawn Complete Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Far Cry®5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution : Édition Jurassic Park : 12,99€ au lieu de 64,99€ (-80%)

Just Cause 4 - Édition complète : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Lake PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Life Is Strange 2 — Saison Complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Observer: System Redux : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

River City Girls : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Rugby 22 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Star Ocean Iaf Édition Numérique : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

TEKKEN 7 - Definitive Edition : 13,19€ au lieu de 119,99€ (-89%)

The Ascent PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Complete Superhot Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Last Guardian : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Trek to Yomi : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Windbound : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Young Souls : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

1971 Project Helios : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Amnesia Rebirth : 7,12€ au lieu de 28,49€ (-75%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Borderlands 3 : édition Next Level PS4™ & PS5™ : 8,99€ au lieu de 74,99€ (-88%)

Carto : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Celeste : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Children of Morta : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders: Fury's Collection — War And Death : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Daymare 1998 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Deliver Us The Moon : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Épisode 1 (Add-On) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Épisode 2 (Add-On) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Fade To Silence : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

FOR HONOR™ STANDARD EDITION : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Frostpunk: Console Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ghost Giant : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Hello Neighbor Bundle : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Hellpoint : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Hidden Agenda : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Kaze And The Wild Masks : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Kill It With Fire : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Killzone Shadow Fall : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Knowledge is Power Generations : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Grande Aventure Lego — Le Jeu Vidéo : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Lego Jurassic World : 7,59€ au lieu de 39,99€ (-81%)

Lego Le Hobbit : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Littlebigplanet 3 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Locoroco 2 Remastered : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Lucky's Tale : 5,39€ au lieu de 17,99€ (-70%)

Mortal Shell: Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

MotoGP 21 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Moving Out Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

MXGP 2020 - The Official Motocross Videogame : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

My Hero One's Justice : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

Neon Abyss : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

New Super Lucky's Tale : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Pack numérique UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RAGE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rainbow Billy: The Curse Of The Leviathan : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Ratchet & Clank : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Salt And Sacrifice : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Sherlock Holmes: Crimes And Punishments : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

South of the Circle : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)

Spiritfarer Édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Street Fighter V: Champion Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Superhot Mind Control Delete : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superhot VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

The Crew® 2 - Édition Standard : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Inpatient : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Walking Dead Onslaught : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Walking Dead Season Two : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

The Walking Dead: A New Frontier — Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

The Walking Dead: Michonne — A Telltale Miniseries : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Those Who Remain : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tohu : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Tour de France 2022 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Unmetal : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

Until Dawn Rush Of Blood : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Warhammer: Chaosbane - Magnus Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Champion of Gaia : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Windjammers : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Wolfenstein: Youngblood (Version internationale) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Wonder Boy The Dragon's Trap : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

WORLD OF FINAL FANTASY : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Yooka-Laylee And The Impossible Lair : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 5€